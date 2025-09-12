Досудове розслідування у справі нардепа Шевченка за шахрайство завершено, - Офіс генпрокурора

Досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо народного депутата України ІХ скликання за підозрою у шахрайстві (ч. 4 ст. 190 ККУ) завершено.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора

Ім’я парламентаря, його партійна та фракційна належність офіційно не уточнюються, але обставини справи вказують на Євгена Шевченка.

За даними слідства, у 2021 році нардеп використав свої зв’язки з політичним керівництвом Білорусі для організації укладення договору на постачання мінеральних добрив. Діючи у змові з невстановленими особами, він надав компаніям неправдиву інформацію про нібито відмову Білоруської залізниці перевезти вантажі, після чого запропонував вирішити проблему через укладення договору про надання правової допомоги з фізичною особою-підприємцем - своїм сином.

З грудня 2021-го по лютий 2022 року на рахунок ФОПу було перераховано 14,5 млн грн за юридичні послуги, які фактично не надавалися. Таким чином, народний депутат заволодів коштами в особливо великих розмірах шляхом обману.

Стороні захисту надано матеріали для ознайомлення, після чого обвинувальний акт буде скеровано до суду для розгляду по суті.

Нагадаємо, що 14 листопада 2024 року правоохоронці повідомили Шевченку про підозру в державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України). За даними слідства, народний обранець систематично у своїх виступах та інтерв’ю публічно поширював російські наративи. А також "розміщував у соцмережах висловлювання, спрямовані на шкоду інформаційній безпеці України".

Пізніше, 14 серпня 2025 року, Печерський районний суд Києва ухвалив рішення продовжити запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для народного депутата Євгенія Шевченка до 9 жовтня.

