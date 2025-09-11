Завдали мільярдних збитків світовим компаніям: знешкоджено хакерське угруповання, - Офіс Генпрокурора. ФОТОрепортаж

У співпраці з правоохоронними органами США, країн ЄС та Європолом знешкоджено хакерське угруповання, яке за допомогою програм-вимагачів атакувало мережі провідних світових компаній.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, одному з лідерів групи повідомлено про підозру заочно та оголошено в міжнародний розшук. ФБР встановило винагороду до 10 млн доларів за інформацію про його місцеперебування.

Встановлено, що підозрювані з 2018 року атакували сервери компаній Франції, Норвегії, Німеччини, Нідерландів, Канади та США, зашифрувавши понад 1000 серверів і завдавши збитків на понад 3 млрд грн.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Розробника однієї з найвідоміших у світі хакерських платформ затримано у Києві, - СБУ. ФОТОрепортаж

У серпні 2024 року завершено досудове розслідування щодо одного з найактивніших учасників групи. Він обвинувачується у несанкціонованому втручанні в роботу інформаційних систем, створенні шкідливих програм та вимаганні. Йому загрожує до 12 років ув’язнення.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Розшукувало ФБР: у Києві затримано та екстрадовано до США учасника хакерського угруповання. ФОТОрепортаж

Також встановлено повну структуру угруповання – від розробників шкідливого ПЗ і фахівців зі зламу корпоративних систем до осіб, що легалізовували прибутки. Для атак використовувалися програми-вимагачі LockerGoga, MegaCortex, HIVE та Dharma, зловмисники блокували доступ до серверів і вимагали викуп у криптовалюті.

У межах розслідування в Україні заарештовано кількох учасників мережі, деякі з них вже постали перед судом. Іноземця, який перебував у міжнародному розшуку, екстрадовано до США.



