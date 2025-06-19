УКР
Новини Фото Затримання хакерів в Україні
4 042

Розшукувало ФБР: у Києві затримано та екстрадовано до США учасника хакерського угруповання. ФОТОрепортаж

Затримано 33-річного іноземця, якого розшукувало ФБР США за участь у міжнародному хакерському угрупованні.

Про це повідомив Департамент кіберполіції, інформує Цензор.НЕТ.

Зловмисники атакували промислові підприємства низки країн, використовуючи власноруч розроблені віруси-шифрувальники, після чого вимагали викуп у криптовалюті.

"Зловмисники використовували розроблене ними шкідливе програмне забезпечення, в тому числі віруси-шифрувальники, для кібератак на провідні світові промислові підприємства. Внаслідок цього дані на комп’ютерах жертв зашифровувалися і робилися непридатними для використання. За дешифрування інформації фігуранти вимагали мільйонні виплати у криптовалюті на підконтрольні гаманці дропів.

Встановлена слідством сума завданих злочинною діяльністю збитків перевищує 3 мільярди гривень в еквіваленті", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США та Європа викрили хакерську мережу з Росії, яка заразила 300 тис. комп’ютерів по всьому світу, - The Guardian

У листопаді 2023 українські правоохоронці за участі колег зі США, Франції, Норвегії, Нідерландів, Німеччини, а також представників Європолу, Євроюсту провели перший етап знешкодження міжнародної хакерської групи, члени якої здійснювали масштабні кібератаки на компанії у Франції, Норвегії, Німеччині, Нідерландах, Канаді та США.

"Загалом правоохоронці провели понад 80 санкціонованих обшуків на території України та вилучили криптоактиви на суму понад 24 мільйони гривень, 9 елітних автомобілів та 24 земельних ділянки загальною площею майже 12 га. З метою забезпечення відшкодування завданих збитків на вказане майно судом накладено арешт.

Завдяки аналізу здобутої у результаті слідчих дій інформації вдалося додатково встановити 33-річного члена угруповання, який займався пошуком вразливостей у корпоративних мережах підприємств-жертв. Отримані хакером дані його спільники використовували для планування та здійснення кібератак", - йдеться в повідомленні.

Читайте також: Пов’язані з Росією хакери атакували Міноборони Британії під виглядом журналістів

ФБР США оголосило його в міжнародний розшук, заочно висунувши обвинувачення за низкою порушень Кодексу законів Сполучених штатів Америки.

Згодом підозрюваного затримали у Києві. Рішенням Солом’янського районного суду м. Києва до нього застосовано екстрадиційний арешт.

Після завершення екстрадиційної перевірки та набрання чинності рішенням про видачу, 18 червня 2025 року особу передано американській стороні.

Читайте: Хакери ГУР атакували найбільшого інтернет-провайдера у Сибіру

Автор: 

Київ (20192) США (24372) ФБР (181) хакер (1374) кіберполіція (417)
ну хоть не фсб...
19.06.2025 12:10 Відповісти
Все що вилучили гроші, автівки, ділянки, теж належить передати американьцям ,чи як ?!
19.06.2025 12:17 Відповісти
Дивно, що ці хакери сховалися в Україні. Думали, що не знайдуть у державі, де війна? Взагалі зараз багато стало таких людей, що хочуть обікрасти інших. Періодично в спам фішингові листи приходять. До 2022 року не було. І це простій людині. Що вже казати коли грабують державні кошти чи установи.
19.06.2025 12:33 Відповісти
Якийсь араб на фото. Посадять його і спільників тепер на 200 років як в США прийнято.
19.06.2025 12:35 Відповісти
Шо - невже накрили тварюку, який Пєтю підкидав людям на компи???

P.S. Ні, не ТОГО Пєтю
19.06.2025 12:50 Відповісти
хто з них злодій? на фото всі схожі
19.06.2025 12:57 Відповісти
Україна має договір зі США про видачу кіберзлочинців? США видали би Україні злочинця- громадянина США. Чи знову грає роль принцип меншовартості українців?
24.07.2025 15:48 Відповісти
 
 