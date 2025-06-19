Розшукувало ФБР: у Києві затримано та екстрадовано до США учасника хакерського угруповання. ФОТОрепортаж
Затримано 33-річного іноземця, якого розшукувало ФБР США за участь у міжнародному хакерському угрупованні.
Про це повідомив Департамент кіберполіції, інформує Цензор.НЕТ.
Зловмисники атакували промислові підприємства низки країн, використовуючи власноруч розроблені віруси-шифрувальники, після чого вимагали викуп у криптовалюті.
"Зловмисники використовували розроблене ними шкідливе програмне забезпечення, в тому числі віруси-шифрувальники, для кібератак на провідні світові промислові підприємства. Внаслідок цього дані на комп’ютерах жертв зашифровувалися і робилися непридатними для використання. За дешифрування інформації фігуранти вимагали мільйонні виплати у криптовалюті на підконтрольні гаманці дропів.
Встановлена слідством сума завданих злочинною діяльністю збитків перевищує 3 мільярди гривень в еквіваленті", - йдеться в повідомленні.
У листопаді 2023 українські правоохоронці за участі колег зі США, Франції, Норвегії, Нідерландів, Німеччини, а також представників Європолу, Євроюсту провели перший етап знешкодження міжнародної хакерської групи, члени якої здійснювали масштабні кібератаки на компанії у Франції, Норвегії, Німеччині, Нідерландах, Канаді та США.
"Загалом правоохоронці провели понад 80 санкціонованих обшуків на території України та вилучили криптоактиви на суму понад 24 мільйони гривень, 9 елітних автомобілів та 24 земельних ділянки загальною площею майже 12 га. З метою забезпечення відшкодування завданих збитків на вказане майно судом накладено арешт.
Завдяки аналізу здобутої у результаті слідчих дій інформації вдалося додатково встановити 33-річного члена угруповання, який займався пошуком вразливостей у корпоративних мережах підприємств-жертв. Отримані хакером дані його спільники використовували для планування та здійснення кібератак", - йдеться в повідомленні.
ФБР США оголосило його в міжнародний розшук, заочно висунувши обвинувачення за низкою порушень Кодексу законів Сполучених штатів Америки.
Згодом підозрюваного затримали у Києві. Рішенням Солом’янського районного суду м. Києва до нього застосовано екстрадиційний арешт.
Після завершення екстрадиційної перевірки та набрання чинності рішенням про видачу, 18 червня 2025 року особу передано американській стороні.
