Разыскивалось ФБР: в Киеве задержан и экстрадирован в США участник хакерской группировки. ФОТОРЕПОРТАЖ
Задержан 33-летний иностранец, которого разыскивало ФБР США за участие в международной хакерской группировке.
Об этом сообщил Департамент киберполиции, информирует Цензор.НЕТ.
Злоумышленники атаковали промышленные предприятия ряда стран, используя собственноручно разработанные вирусы-шифровальщики, после чего требовали выкуп в криптовалюте.
"Злоумышленники использовали разработанное ими вредоносное программное обеспечение, в том числе вирусы-шифровальщики, для кибератак на ведущие мировые промышленные предприятия. Вследствие этого данные на компьютерах жертв зашифровывались и делались непригодными для использования. За дешифровку информации фигуранты требовали миллионные выплаты в криптовалюте на подконтрольные кошельки дропов.
Установленная следствием сумма нанесенного преступной деятельностью ущерба превышает 3 миллиарда гривен в эквиваленте", - говорится в сообщении.
В ноябре 2023 года украинские правоохранители при участии коллег из США, Франции, Норвегии, Нидерландов, Германии, а также представителей Европола, Евроюста провели первый этап обезвреживания международной хакерской группы, члены которой осуществляли масштабные кибератаки на компании во Франции, Норвегии, Германии, Нидерландах, Канаде и США.
"В целом правоохранители провели более 80 санкционированных обысков на территории Украины и изъяли криптоактивы на сумму более 24 миллионов гривен, 9 элитных автомобилей и 24 земельных участка общей площадью почти 12 га. С целью обеспечения возмещения нанесенного ущерба на указанное имущество судом наложен арест.
Благодаря анализу полученной в результате следственных действий информации удалось дополнительно установить 33-летнего члена группировки, который занимался поиском уязвимостей в корпоративных сетях предприятий-жертв. Полученные хакером данные его сообщники использовали для планирования и осуществления кибератак", - говорится в сообщении.
ФБР США объявило его в международный розыск, заочно предъявив обвинение по ряду нарушений Кодекса законов Соединенных штатов Америки.
Впоследствии подозреваемого задержали в Киеве. Решением Соломенского районного суда г. Киева к нему применен экстрадиционный арест.
После завершения экстрадиционной проверки и вступления в силу решения о выдаче, 18 июня 2025 года лицо передано американской стороне.
