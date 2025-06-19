РУС
Задержание хакеров в Украине
4 042 7

Разыскивалось ФБР: в Киеве задержан и экстрадирован в США участник хакерской группировки. ФОТОРЕПОРТАЖ

Задержан 33-летний иностранец, которого разыскивало ФБР США за участие в международной хакерской группировке.

Об этом сообщил Департамент киберполиции, информирует Цензор.НЕТ.

Злоумышленники атаковали промышленные предприятия ряда стран, используя собственноручно разработанные вирусы-шифровальщики, после чего требовали выкуп в криптовалюте.



"Злоумышленники использовали разработанное ими вредоносное программное обеспечение, в том числе вирусы-шифровальщики, для кибератак на ведущие мировые промышленные предприятия. Вследствие этого данные на компьютерах жертв зашифровывались и делались непригодными для использования. За дешифровку информации фигуранты требовали миллионные выплаты в криптовалюте на подконтрольные кошельки дропов.

Установленная следствием сумма нанесенного преступной деятельностью ущерба превышает 3 миллиарда гривен в эквиваленте", - говорится в сообщении.



Читайте на "Цензор.НЕТ": США и Европа разоблачили хакерскую сеть из России, которая заразила 300 тыс. компьютеров по всему миру, - The Guardian

В ноябре 2023 года украинские правоохранители при участии коллег из США, Франции, Норвегии, Нидерландов, Германии, а также представителей Европола, Евроюста провели первый этап обезвреживания международной хакерской группы, члены которой осуществляли масштабные кибератаки на компании во Франции, Норвегии, Германии, Нидерландах, Канаде и США.



"В целом правоохранители провели более 80 санкционированных обысков на территории Украины и изъяли криптоактивы на сумму более 24 миллионов гривен, 9 элитных автомобилей и 24 земельных участка общей площадью почти 12 га. С целью обеспечения возмещения нанесенного ущерба на указанное имущество судом наложен арест.



Благодаря анализу полученной в результате следственных действий информации удалось дополнительно установить 33-летнего члена группировки, который занимался поиском уязвимостей в корпоративных сетях предприятий-жертв. Полученные хакером данные его сообщники использовали для планирования и осуществления кибератак", - говорится в сообщении.

Читайте также: Связанные с Россией хакеры атаковали Минобороны Британии под видом журналистов

ФБР США объявило его в международный розыск, заочно предъявив обвинение по ряду нарушений Кодекса законов Соединенных штатов Америки.



Впоследствии подозреваемого задержали в Киеве. Решением Соломенского районного суда г. Киева к нему применен экстрадиционный арест.

После завершения экстрадиционной проверки и вступления в силу решения о выдаче, 18 июня 2025 года лицо передано американской стороне.

Читайте: Хакеры ГУР атаковали крупнейшего интернет-провайдера в Сибири



 

Киев (26143) США (27960) ФБР (224) хакер (1197) киберполиция (330)
ну хоть не фсб...
показать весь комментарий
19.06.2025 12:10 Ответить
Все що вилучили гроші, автівки, ділянки, теж належить передати американьцям ,чи як ?!
показать весь комментарий
19.06.2025 12:17 Ответить
Дивно, що ці хакери сховалися в Україні. Думали, що не знайдуть у державі, де війна? Взагалі зараз багато стало таких людей, що хочуть обікрасти інших. Періодично в спам фішингові листи приходять. До 2022 року не було. І це простій людині. Що вже казати коли грабують державні кошти чи установи.
показать весь комментарий
19.06.2025 12:33 Ответить
Якийсь араб на фото. Посадять його і спільників тепер на 200 років як в США прийнято.
показать весь комментарий
19.06.2025 12:35 Ответить
Шо - невже накрили тварюку, який Пєтю підкидав людям на компи???

P.S. Ні, не ТОГО Пєтю
показать весь комментарий
19.06.2025 12:50 Ответить
хто з них злодій? на фото всі схожі
показать весь комментарий
19.06.2025 12:57 Ответить
Україна має договір зі США про видачу кіберзлочинців? США видали би Україні злочинця- громадянина США. Чи знову грає роль принцип меншовартості українців?
показать весь комментарий
24.07.2025 15:48 Ответить
 
 