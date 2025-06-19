Разыскивалось ФБР: в Киеве задержан и экстрадирован в США участник хакерской группировки. ФОТОРЕПОРТАЖ

Задержан 33-летний иностранец, которого разыскивало ФБР США за участие в международной хакерской группировке.

Об этом сообщил Департамент киберполиции, информирует Цензор.НЕТ.

Злоумышленники атаковали промышленные предприятия ряда стран, используя собственноручно разработанные вирусы-шифровальщики, после чего требовали выкуп в криптовалюте.

"Злоумышленники использовали разработанное ими вредоносное программное обеспечение, в том числе вирусы-шифровальщики, для кибератак на ведущие мировые промышленные предприятия. Вследствие этого данные на компьютерах жертв зашифровывались и делались непригодными для использования. За дешифровку информации фигуранты требовали миллионные выплаты в криптовалюте на подконтрольные кошельки дропов.

Установленная следствием сумма нанесенного преступной деятельностью ущерба превышает 3 миллиарда гривен в эквиваленте", - говорится в сообщении.

В ноябре 2023 года украинские правоохранители при участии коллег из США, Франции, Норвегии, Нидерландов, Германии, а также представителей Европола, Евроюста провели первый этап обезвреживания международной хакерской группы, члены которой осуществляли масштабные кибератаки на компании во Франции, Норвегии, Германии, Нидерландах, Канаде и США.

"В целом правоохранители провели более 80 санкционированных обысков на территории Украины и изъяли криптоактивы на сумму более 24 миллионов гривен, 9 элитных автомобилей и 24 земельных участка общей площадью почти 12 га. С целью обеспечения возмещения нанесенного ущерба на указанное имущество судом наложен арест.

Благодаря анализу полученной в результате следственных действий информации удалось дополнительно установить 33-летнего члена группировки, который занимался поиском уязвимостей в корпоративных сетях предприятий-жертв. Полученные хакером данные его сообщники использовали для планирования и осуществления кибератак", - говорится в сообщении.

ФБР США объявило его в международный розыск, заочно предъявив обвинение по ряду нарушений Кодекса законов Соединенных штатов Америки.

Впоследствии подозреваемого задержали в Киеве. Решением Соломенского районного суда г. Киева к нему применен экстрадиционный арест.

После завершения экстрадиционной проверки и вступления в силу решения о выдаче, 18 июня 2025 года лицо передано американской стороне.

