США и Европа разоблачили хакерскую сеть из России, которая заразила 300 тыс. компьютеров по всему миру, - The Guardian

Международные следователи в рамках масштабной спецоперации разоблачили и частично обезвредили российскую киберпреступную сеть, которая заражала компьютеры вирусами Qakbot, Danabot, Conti и другими вредоносными программами.

Об этом пишет The Guardian, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что в масштабной операции участвовали правоохранители Великобритании, США, Канады, Германии, Франции, Дании и Нидерландов.

По данным следствия, хакеры из России и связанных с ней структур заразили более 300 тысяч устройств в США, Европе, Австралии, Польше, Индии и Италии. Целью киберзлоумышленников было похищение данных, шантаж, а также кибершпионаж против правительственных, дипломатических и военных учреждений. Часть похищенной информации хранили на серверах в России.

Международные следователи идентифицировали 37 человек, на 20 из них выдали международные ордера на арест. США также выдвинули обвинения против 16 хакеров, включая организаторов вредоносных сетей Qakbot и Danabot.

В перечне подозреваемых: Рустам Галлямов (Москва), Александр Степанов (псевдо JimmBee) и Артем Калинкин (Onix) из Новосибирска, а также украинец Роман Прокоп, которого считают участником Qakbot. Международные следователи заявили, что большинство подозреваемых являются гражданами России.

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Отдельное внимание следователи уделяют россиянину Виталию Ковалеву, который, по данным немецкой полиции, стоит за группой Conti. Немецкие следователи называют его одним из "самых успешных шантажистов в истории киберпреступности".

Операция под кодовым названием Endgame, которую возглавила Германия, продолжалась с 2022 года. Несмотря на малую вероятность экстрадиции фигурантов из России или ОАЭ, немецкие следователи говорят, что их идентификация и разоблачение уже нанесли мощный удар по киберпреступной сети.

Ранее сообщалось, что Великобритания совместно с 10 странами-союзниками предупредили о финансируемой Россией киберкампании, направленной против организаций, которые причастны к предоставлению иностранной помощи Украине.

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