Великобритания разоблачила киберкампанию РФ, направленную на подрыв помощи Украине

Великобритания совместно с 10 странами-союзниками предупредили о финансируемой Россией киберкампании, направленной против организаций, которые причастны к предоставлению иностранной помощи Украине.

Об этом говорится в сообщении Британского национального центра кибербезопасности, информирует Цензор.НЕТ.

"Эта злонамеренная кампания военной разведки РФ представляет серьезный риск для организаций, в том числе тех, которые участвуют в оказании помощи Украине", - заявил Пол Чичестер, директор по операциям Национального центра кибербезопасности Великобритании.

Отмечается, что с 2022 года военная часть 26165 Главного разведывательного управления России проводила вредоносную киберкампанию против государственных и частных организаций, привлеченных к координации, транспортировке и оказанию поддержки Украине, а также против оборонных, ИТ-сервисных, морских, аэропортов, портов и систем управления воздушным движением во многих странах-членах НАТО.

Читайте также: Хакеры, связанные с Россией, пытались взломать в WhatsApp проукраинские аккаунты, - Microsoft

Упомянутое подразделение 26165 ГРУ РФ смогло получить доступ к сетям жертв кибератаки с помощью комбинации методов, включая подбор учетных данных, фишинг и использование разрешений почтового ящика Microsoft Exchange.

Они также атаковали подключенные к Интернету камеры на украинских пограничных пунктах и вблизи военных объектов для мониторинга и отслеживания грузов с гуманитарной помощью для Украины.

Вместе с Британией предупреждение подписали Соединенные Штаты, Германия, Чехия, Польша, Австралия, Канада, Дания, Эстония, Франция и Нидерланды. Страны предупредили организации о повышенной угрозе и призывая к немедленным действиям для своей защиты.

Читайте также: Российские хакеры совершили атаки на правительственные сайты Бельгии, - СМИ