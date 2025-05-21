Велика Британія викрила кіберкампанію РФ, спрямовану на підрив допомоги Україні

Велика Британія спільно із 10 країнами-союзниками попередили про фінансовану Росією кіберкампанію, спрямовану проти організацій, які причетні до надання іноземної допомоги Україні.

Про це йдеться у повідомленні Британського національного центру кібербезпеки.

"Ця зловмисна кампанія військової розвідки РФ становить серйозний ризик для організацій, в тому числі тих, які беруть участь у наданні допомоги Україні", - заявив Пол Чічестер, директор з операцій Національного центру кібербезпеки Великої Британії.

Зазначається, що з 2022 року військова частина 26165 Головного розвідувального управління Росії проводила шкідливу кіберкампанію проти державних і приватних організацій, залучених до координації, транспортування і надання підтримки Україні, а також проти оборонних, ІТ-сервісних, морських, аеропортів, портів і систем управління повітряним рухом у багатьох країнах-членах НАТО.

Згаданий підрозділ 26165 ГРУ РФ зміг отримати доступ до мереж жертв кібератаки за допомогою комбінації методів, включно з підбором облікових даних, фішингом та використанням дозволів поштової скриньки Microsoft Exchange.

Вони також атакували підключені до Інтернету камери на українських прикордонних пунктах і поблизу військових об'єктів для моніторингу та відстеження вантажів з гуманітарною допомогою для України.

Разом із Британією попередження підписали Сполучені Штати, Німеччина, Чехія, Польща, Австралія, Канада, Данія, Естонія, Франція та Нідерланди. Країни попередили організації про підвищену загрозу і закликаючи до негайних дій для свого захисту.

