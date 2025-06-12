Хакери ГУР атакували найбільшого інтернет-провайдера у Сибіру

Кіберфахівці Головного управління розвідки Міноборони за підтримки кіберактивістів паралізували роботу одного з найбільших інтернет-провайдерів у російському Сибіру "Оріон Телеком".

Про це пише "Бабель" із посиланням на джерела в розвідці.

Мережі провайдера активно використовували російські силовики, щоб здійснювати агресію проти України. Без зв’язку залишилося закрите місто, яке спеціалізується на видобутку урану – "Оріон Телеком" там був єдиним провайдером.

У результаті операції співробітники ГУР та активісти вивели з ладу 370 серверів та близько 500 мережевих комутаторів. Також затерто бекапи – це не дозволить провайдеру швидко відновити роботу.

За даними українських розвідників, мешканці російських міст Красноярськ, Іркутськ, Братськ та Абакан зранку скаржаться на відсутність інтернету та телебачення.

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У місцевих Telegram-спільнотах поширюється лист нібито від українських хакерів на адресу інтернет-провайдера з наступним тестом російською: "Зі святом, нешановані росіяни, скоро ви житимете в кам’яному віці, а ми вам допоможемо. Слава Україні". Лист підписаний активістами хакерської групи BO Team.

Як повідомлялося, наприкінці січня кіберфахівці ГУР здійснили DDOS-атаку на цифрову інфраструктуру "Газпрому" та "Газпромнєфть".

До того українська розвідка здійснило кібератаку на нафтовий сектор Росії. Так, із 30 грудня до 1 січня 2025 року під ударом опинилися ресурси російської нафтової компанії "Лукойл", яка забезпечує окупаційні війська, було вражено її цифрові ресурси.