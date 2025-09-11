Нанесли миллиардный ущерб мировым компаниям: обезврежена хакерская группировка, - Офис Генпрокурора. ФОТОрепортаж
В сотрудничестве с правоохранительными органами США, стран ЕС и Европолом обезврежена хакерская группировка, которая с помощью программ-вымогателей атаковала сети ведущих мировых компаний.
Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, одному из лидеров группы сообщено о подозрении заочно, он объявлен в международный розыск. ФБР установило вознаграждение до 10 млн долларов за информацию о его местонахождении.
Установлено, что подозреваемые с 2018 года атаковали серверы компаний Франции, Норвегии, Германии, Нидерландов, Канады и США, зашифровав более 1000 серверов и нанеся ущерб на более чем 3 млрд грн.
В августе 2024 года завершено досудебное расследование в отношении одного из самых активных участников группы. Он обвиняется в несанкционированном вмешательстве в работу информационных систем, создании вредоносных программ и вымогательстве. Ему грозит до 12 лет заключения.
Также установлена полная структура группировки - от разработчиков вредоносного ПО и специалистов по взлому корпоративных систем до лиц, которые легализировали прибыль. Для атак использовались программы-вымогатели LockerGoga, MegaCortex, HIVE и Dharma, злоумышленники блокировали доступ к серверам и требовали выкуп в криптовалюте.
В рамках расследования в Украине арестованы несколько участников сети, некоторые из них уже предстали перед судом. Иностранца, который находился в международном розыске, экстрадировали в США.
