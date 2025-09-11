РУС
Новости Фото Задержание хакеров в Украине
Нанесли миллиардный ущерб мировым компаниям: обезврежена хакерская группировка, - Офис Генпрокурора. ФОТОрепортаж

В сотрудничестве с правоохранительными органами США, стран ЕС и Европолом обезврежена хакерская группировка, которая с помощью программ-вымогателей атаковала сети ведущих мировых компаний.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, одному из лидеров группы сообщено о подозрении заочно, он объявлен в международный розыск. ФБР установило вознаграждение до 10 млн долларов за информацию о его местонахождении.

Нейтрализована хакерская группировка

Установлено, что подозреваемые с 2018 года атаковали серверы компаний Франции, Норвегии, Германии, Нидерландов, Канады и США, зашифровав более 1000 серверов и нанеся ущерб на более чем 3 млрд грн.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Разработчик одной из самых известных в мире хакерских платформ задержан в Киеве, - СБУ. ФОТОрепортаж

В августе 2024 года завершено досудебное расследование в отношении одного из самых активных участников группы. Он обвиняется в несанкционированном вмешательстве в работу информационных систем, создании вредоносных программ и вымогательстве. Ему грозит до 12 лет заключения.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Разыскивало ФБР: в Киеве задержан и экстрадирован в США участник хакерской группировки. ФОТОрепортаж

Также установлена полная структура группировки - от разработчиков вредоносного ПО и специалистов по взлому корпоративных систем до лиц, которые легализировали прибыль. Для атак использовались программы-вымогатели LockerGoga, MegaCortex, HIVE и Dharma, злоумышленники блокировали доступ к серверам и требовали выкуп в криптовалюте.

В рамках расследования в Украине арестованы несколько участников сети, некоторые из них уже предстали перед судом. Иностранца, который находился в международном розыске, экстрадировали в США.

Мабуть, цей злидень, думав, що ДОНАТИТИ робить для ЗСУ, а воно, он, як неловко вийшло!
Молодці, виявили пухлину, але метастази цього лайна, ще є…
11.09.2025 12:12 Ответить
не 12 років, а вербування в ряди ІТ війська України. Зараз війна, і такі люди потрібні. Яка користь від того, що він навчиться драїти парашу на зоні? Нехай краще навчиться, як положити фінаснову систему рашки.
11.09.2025 12:30 Ответить
ось в тюрячці й положе. якщо вдало, то на пару років вийде раніше
11.09.2025 12:36 Ответить
Так ось ти який вірус Петя
11.09.2025 12:40 Ответить
 
 