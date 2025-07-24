Разработчик одной из самых известных в мире хакерских платформ задержан в Киеве, - СБУ. ФОТОрепортаж

Киберспециалисты Службы безопасности Украины совместно с Нацполицией, правоохранителями Франции и Европолом разоблачили разработчика одной из самых известных в мире хакерских платформ.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Более 10 лет хакеры со всего мира использовали форум для приобретения новейших разработок шпионского программного обеспечения и закрытых баз данных.

Так, в Киеве был разоблачен разработчик платформы, на которой было зарегистрировано более 50 тыс. пользователей. Среди них - известные хакерские группировки, в частности "REvil", "LockBit", "Conti", "Qilin".

"Используя "услуги" форума, киберпреступность атаковала автоматизированные системы управления банков, госучреждений и крупных корпораций в США и Евросоюзе.

Так, например, злоумышленники использовали приобретенное на форуме вредоносное программное обеспечение и первоочередные доступы к компьютерным сетям международных компаний для дальнейшего вымогательства денежных средств. В случае отказа - угрожали потерпевшим "слить" в интернет их конфиденциальные данные и парализовать работу организации", - говорится в сообщении.

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Также были задокументированы многочисленные факты использования онлайн-платформы для вербовки новых участников хакерских группировок и сбыта новейших вирусных программ.

Во время кибероперации удалось установить местонахождение администратора хакерского форума и частично прекратить деятельность его инфраструктуры.

Во время обысков по месту жительства фигуранта обнаружена компьютерная техника, телефоны и деньги, которые он получал через криптовалютные операции за содействие хакерской деятельности.

Сейчас продолжается расследование для установления всех лиц, причастных к функционированию преступного форума и его участников.

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