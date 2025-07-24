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Новости Задержание хакеров в Украине
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Разработчик одной из самых известных в мире хакерских платформ задержан в Киеве, - СБУ. ФОТОрепортаж

Киберспециалисты Службы безопасности Украины совместно с Нацполицией, правоохранителями Франции и Европолом разоблачили разработчика одной из самых известных в мире хакерских платформ.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Более 10 лет хакеры со всего мира использовали форум для приобретения новейших разработок шпионского программного обеспечения и закрытых баз данных.

Так, в Киеве был разоблачен разработчик платформы, на которой было зарегистрировано более 50 тыс. пользователей. Среди них - известные хакерские группировки, в частности "REvil", "LockBit", "Conti", "Qilin".

"Используя "услуги" форума, киберпреступность атаковала автоматизированные системы управления банков, госучреждений и крупных корпораций в США и Евросоюзе.

Так, например, злоумышленники использовали приобретенное на форуме вредоносное программное обеспечение и первоочередные доступы к компьютерным сетям международных компаний для дальнейшего вымогательства денежных средств. В случае отказа - угрожали потерпевшим "слить" в интернет их конфиденциальные данные и парализовать работу организации", - говорится в сообщении.

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Также были задокументированы многочисленные факты использования онлайн-платформы для вербовки новых участников хакерских группировок и сбыта новейших вирусных программ.

Во время кибероперации удалось установить местонахождение администратора хакерского форума и частично прекратить деятельность его инфраструктуры.

Во время обысков по месту жительства фигуранта обнаружена компьютерная техника, телефоны и деньги, которые он получал через криптовалютные операции за содействие хакерской деятельности.

Сейчас продолжается расследование для установления всех лиц, причастных к функционированию преступного форума и его участников.

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Задержан разработчик одной из самых известных в мире хакерских платформ
Задержан разработчик одной из самых известных в мире хакерских платформ
Задержан разработчик одной из самых известных в мире хакерских платформ

Автор: 

СБУ (20228) Франция (3572) хакер (1193)


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Топ комментарии
+7
Самого крутого хакера хакнули - нігуя собі!
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24.07.2025 15:43 Ответить
+6
Такі специ в буцегарню не потрапляють, будуть використовуватьця спецслужбами, якщо не екстрадують до США, або Європи!
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24.07.2025 15:47 Ответить
+3
Це він, усе робив ОДИН, в глухому та покинутому селі, упродовж останнього тижня??
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24.07.2025 16:23 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Самого крутого хакера хакнули - нігуя собі!
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24.07.2025 15:43 Ответить
Такі специ в буцегарню не потрапляють, будуть використовуватьця спецслужбами, якщо не екстрадують до США, або Європи!
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24.07.2025 15:47 Ответить
ні. Їх не беруть до лав. Це міф.
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24.07.2025 16:02 Ответить
До лав може й не візьмуть, в використають одноразово, чи багаторазово, заставлять працювати за хліб.
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24.07.2025 16:12 Ответить
Та ні, їх гуманїди забирають.
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24.07.2025 16:28 Ответить
Це, чи не баканов чи резнікова, на курсах адвокатів, аж у Полтаві???
Інформації, з портнова девайсів, чимало потекло, для Західних Партнерів!
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24.07.2025 15:50 Ответить
Выд Трампа ви отримаєте пиріжок. P.S. Собачий хрін.
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24.07.2025 15:51 Ответить
Беріть на роботу.
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24.07.2025 15:55 Ответить
викрили розробника однієї з найвідоміших у світі хакерських платформ. ,,,(мабуть серед світової хакерської еліти,відвідувач "ясельної групи" ???
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24.07.2025 15:56 Ответить
Це він, усе робив ОДИН, в глухому та покинутому селі, упродовж останнього тижня??
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24.07.2025 16:23 Ответить
Щодо України, яку він щкоду завдав нам, і чому опинився в Україні?
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24.07.2025 17:03 Ответить
 
 