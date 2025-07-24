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Новини Фото Затримання хакерів в Україні
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Розробника однієї з найвідоміших у світі хакерських платформ затримано у Києві, - СБУ. ФОТОрепортаж

Кіберфахівці Служби безпеки України спільно з Нацполіцією, правоохоронцями Франції та Європолом викрили розробника однієї з найвідоміших у світі хакерських платформ.

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Понад 10 років хакери з усього світу використовували форум для придбання новітніх розробок шпигунського програмного забезпечення і закритих баз даних.

Так, у Києві було викрито розробника платформи, на якій було зареєстровано понад 50 тис. користувачів. Серед них – відомі хакерські угруповання, зокрема "REvil", "LockBit", "Conti", "Qilin".

"Використовуючи "послуги" форуму, кіберзлочинність атакувала автоматизовані системи управління банків, держустанов та великих корпорацій у США та Євросоюзі.

Так, наприклад, зловмисники використовували придбанe на форумі шкідливе програмне забезпечення та першочергові доступи до комп’ютерних мереж міжнародних компаній для подальшого вимагання грошових коштів. У разі відмови – погрожували потерпілим "злити" в інтернет їхні конфіденційні дані та паралізувати роботу організації", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Атакували держави-партнери України: Європол провів масштабну операцію проти проросійських хакерів, - ЗМІ

Також було задокументовано численні факти використання онлайн-платформи для вербування нових учасників хакерських угруповань та збуту новітніх вірусних програм.

Під час кібероперації вдалося встановити місце перебування адміністратора хакерського форуму та частково припинити діяльність його інфраструктури.

Під час обшуків за місцем проживання фігуранта виявлено комп’ютерну техніку, телефони та гроші, які він отримував через криптовалютні операції за сприяння хакерській діяльності.

Наразі триває розслідування для встановлення всіх осіб, причетних до функціонування злочинного форуму та його учасників.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Розшукувало ФБР: у Києві затримано та екстрадовано до США учасника хакерського угруповання. ФОТОрепортаж

Затримано розробника однієї з найвідоміших у світі хакерських платформ
Затримано розробника однієї з найвідоміших у світі хакерських платформ
Затримано розробника однієї з найвідоміших у світі хакерських платформ

Автор: 

СБУ (13165) Франція (3139) хакер (1366)


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Топ коментарі
+5
Самого крутого хакера хакнули - нігуя собі!
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24.07.2025 15:43 Відповісти
+4
Такі специ в буцегарню не потрапляють, будуть використовуватьця спецслужбами, якщо не екстрадують до США, або Європи!
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24.07.2025 15:47 Відповісти
+2
Беріть на роботу.
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24.07.2025 15:55 Відповісти
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Самого крутого хакера хакнули - нігуя собі!
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24.07.2025 15:43 Відповісти
Такі специ в буцегарню не потрапляють, будуть використовуватьця спецслужбами, якщо не екстрадують до США, або Європи!
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24.07.2025 15:47 Відповісти
ні. Їх не беруть до лав. Це міф.
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24.07.2025 16:02 Відповісти
До лав може й не візьмуть, в використають одноразово, чи багаторазово, заставлять працювати за хліб.
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24.07.2025 16:12 Відповісти
Та ні, їх гуманїди забирають.
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24.07.2025 16:28 Відповісти
Це, чи не баканов чи резнікова, на курсах адвокатів, аж у Полтаві???
Інформації, з портнова девайсів, чимало потекло, для Західних Партнерів!
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24.07.2025 15:50 Відповісти
Выд Трампа ви отримаєте пиріжок. P.S. Собачий хрін.
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24.07.2025 15:51 Відповісти
Беріть на роботу.
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24.07.2025 15:55 Відповісти
викрили розробника однієї з найвідоміших у світі хакерських платформ. ,,,(мабуть серед світової хакерської еліти,відвідувач "ясельної групи" ???
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24.07.2025 15:56 Відповісти
Це він, усе робив ОДИН, в глухому та покинутому селі, упродовж останнього тижня??
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24.07.2025 16:23 Відповісти
 
 