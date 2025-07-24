Розробника однієї з найвідоміших у світі хакерських платформ затримано у Києві, - СБУ. ФОТОрепортаж

Кіберфахівці Служби безпеки України спільно з Нацполіцією, правоохоронцями Франції та Європолом викрили розробника однієї з найвідоміших у світі хакерських платформ.

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Понад 10 років хакери з усього світу використовували форум для придбання новітніх розробок шпигунського програмного забезпечення і закритих баз даних.

Так, у Києві було викрито розробника платформи, на якій було зареєстровано понад 50 тис. користувачів. Серед них – відомі хакерські угруповання, зокрема "REvil", "LockBit", "Conti", "Qilin".

"Використовуючи "послуги" форуму, кіберзлочинність атакувала автоматизовані системи управління банків, держустанов та великих корпорацій у США та Євросоюзі.

Так, наприклад, зловмисники використовували придбанe на форумі шкідливе програмне забезпечення та першочергові доступи до комп’ютерних мереж міжнародних компаній для подальшого вимагання грошових коштів. У разі відмови – погрожували потерпілим "злити" в інтернет їхні конфіденційні дані та паралізувати роботу організації", - йдеться в повідомленні.

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Також було задокументовано численні факти використання онлайн-платформи для вербування нових учасників хакерських угруповань та збуту новітніх вірусних програм.

Під час кібероперації вдалося встановити місце перебування адміністратора хакерського форуму та частково припинити діяльність його інфраструктури.

Під час обшуків за місцем проживання фігуранта виявлено комп’ютерну техніку, телефони та гроші, які він отримував через криптовалютні операції за сприяння хакерській діяльності.

Наразі триває розслідування для встановлення всіх осіб, причетних до функціонування злочинного форуму та його учасників.

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