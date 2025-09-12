РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8439 посетителей онлайн
Новости Дело Евгения Шевченко
690 6

Досудебное расследование по делу нардепа Шевченко за мошенничество завершено, - Офис генпрокурора

Евгению Шевченко сообщили о подозрении в госизмене

Досудебное расследование в уголовном производстве в отношении народного депутата Украины ІХ созыва по подозрению в мошенничестве (ч. 4 ст. 190 УКУ) завершено.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

Имя парламентария, его партийная и фракционная принадлежность официально не уточняются, но обстоятельства дела указывают на Евгения Шевченко.

По данным следствия, в 2021 году нардеп использовал свои связи с политическим руководством Беларуси для организации заключения договора на поставку минеральных удобрений. Действуя в сговоре с неустановленными лицами, он предоставил компаниям ложную информацию о якобы отказе Белорусской железной дороги перевезти грузы, после чего предложил решить проблему путем заключения договора об оказании правовой помощи с физическим лицом-предпринимателем - своим сыном.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Слуге народа" Шевченко сообщили о новом подозрении в госизмене, - СБУ. ФОТО

С декабря 2021-го по февраль 2022 года на счет ФЛП было перечислено 14,5 млн грн за юридические услуги, которые фактически не предоставлялись. Таким образом, народный депутат завладел средствами в особо крупных размерах путем обмана.

Стороне защиты предоставлены материалы для ознакомления, после чего обвинительный акт будет направлен в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, что 14 ноября 2024 года правоохранители сообщили Шевченко о подозрении в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины). По данным следствия, народный избранник систематически в своих выступлениях и интервью публично распространял российские нарративы. А также "размещал в соцсетях высказывания, направленные в ущерб информационной безопасности Украины".

Позже, 14 августа 2025 года, Печерский районный суд Киева принял решение продлить меру пресечения в виде содержания под стражей для народного депутата Евгения Шевченко до 9 октября.

Читайте также: Кубраков прокомментировал обыски: К Шевченко, Беларуси или закупкам удобрений не имею никакого отношения

Автор: 

расследование (3072) Шевченко Евгений Слуга народа (85) Офис Генпрокурора (2624)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Поверніть придурку дівоче прізвище матері щоб всі бачили що воно за чорт!
показать весь комментарий
12.09.2025 15:32 Ответить
Про батьків Євгенія Шевченка майже немає інформацію у відкритому доступі, окрім того, що батько - етнічний українець, а матір - німкеня.
показать весь комментарий
12.09.2025 17:28 Ответить
зрадника судять за шахрайство....
показать весь комментарий
12.09.2025 15:34 Ответить
там все такие- только шекели для них имеют смысл
показать весь комментарий
12.09.2025 15:52 Ответить
а шекелі до чого тут, коли він кацап, хоч з українським прізвищем?
чи просто потрібно антісемітської брехні накинути?
показать весь комментарий
12.09.2025 17:22 Ответить
 
 