Досудебное расследование по делу нардепа Шевченко за мошенничество завершено, - Офис генпрокурора

Досудебное расследование в уголовном производстве в отношении народного депутата Украины ІХ созыва по подозрению в мошенничестве (ч. 4 ст. 190 УКУ) завершено.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

Имя парламентария, его партийная и фракционная принадлежность официально не уточняются, но обстоятельства дела указывают на Евгения Шевченко.

По данным следствия, в 2021 году нардеп использовал свои связи с политическим руководством Беларуси для организации заключения договора на поставку минеральных удобрений. Действуя в сговоре с неустановленными лицами, он предоставил компаниям ложную информацию о якобы отказе Белорусской железной дороги перевезти грузы, после чего предложил решить проблему путем заключения договора об оказании правовой помощи с физическим лицом-предпринимателем - своим сыном.

С декабря 2021-го по февраль 2022 года на счет ФЛП было перечислено 14,5 млн грн за юридические услуги, которые фактически не предоставлялись. Таким образом, народный депутат завладел средствами в особо крупных размерах путем обмана.

Стороне защиты предоставлены материалы для ознакомления, после чего обвинительный акт будет направлен в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, что 14 ноября 2024 года правоохранители сообщили Шевченко о подозрении в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины). По данным следствия, народный избранник систематически в своих выступлениях и интервью публично распространял российские нарративы. А также "размещал в соцсетях высказывания, направленные в ущерб информационной безопасности Украины".

Позже, 14 августа 2025 года, Печерский районный суд Киева принял решение продлить меру пресечения в виде содержания под стражей для народного депутата Евгения Шевченко до 9 октября.

