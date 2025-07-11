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Новости Дело Евгения Шевченко Обыски у Кубракова
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Кубраков прокомментировал обыски: К Шевченко, Беларуси или закупкам удобрений не имею никакого отношения

Обыски у Кубракова. Реакция бывшего министра

Бывший министр инфраструктуры Александр Кубраков прокомментировал информацию о проведении у него обысков.

Об этом он сообщил в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ

"Хочу сказать, что ни к Евгению Шевченко, ни к Беларуси, ни к закупкам удобрений или любым другим махинациям я не имею никакого отношения. Последний наш контакт состоялся еще до полномасштабного вторжения. Он обращался ко мне как народный депутат к министру инфраструктуры. Никаких других дел или даже общения вне профессиональной деятельности я не имел, после 22 февраля я знал о жизни Шевченко исключительно из прессы", - отметил экс-министр.

Кубраков считает, что правоохранители должны всегда иметь свободный доступ ко всем необходимым им материалам.

"Все, с кем я работал, знают об этом принципе - мы всегда оперативно предоставляли всю информацию правоохранительным органам по первому их запросу. Никогда ничего не скрывал и не собираюсь этого делать и в этой ситуации", - добавил он.

Обыски у Кубракова. Реакция бывшего министра

Напомним, ранее Цензор.НЕТ со ссылкой на источники сообщал, что ГБР проводит обыски у Александра Кубракова.

По словам собеседника, обыски проводят в рамках дела о возможных мошеннических действиях нардепа Евгения Шевченко, которому ранее сообщили о подозрениях в государственной измене.

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Автор: 

Шевченко Евгений Слуга народа (79) Кубраков Александр (223)


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І Килина тут невинна
та і Гнат не винуват.
Винувата, видно, хата,
Що пустила на ніч Гната!
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11.07.2025 15:48 Ответить
...якщо би бджоли у вулику таку куйню "жжужали" ,то хер би Ющенко збирав мед.
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11.07.2025 15:55 Ответить
Поки він був Міністр інфраструктури він нічого доброго для моряків не зробив. Деякі українські моряки їдуть в Московію щоб здати іспити бо в України це зовсім неможливо. А хабарі за його час вже піднялись.
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11.07.2025 15:56 Ответить
Мля вірю.як на духу ))))))))).зеле привіт.скоро кінець )))))
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11.07.2025 16:22 Ответить
Зеля тварь ще та.ответишь ****
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11.07.2025 16:23 Ответить
 
 