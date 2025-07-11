Кубраков прокомментировал обыски: К Шевченко, Беларуси или закупкам удобрений не имею никакого отношения

Бывший министр инфраструктуры Александр Кубраков прокомментировал информацию о проведении у него обысков.

Об этом он сообщил в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ

"Хочу сказать, что ни к Евгению Шевченко, ни к Беларуси, ни к закупкам удобрений или любым другим махинациям я не имею никакого отношения. Последний наш контакт состоялся еще до полномасштабного вторжения. Он обращался ко мне как народный депутат к министру инфраструктуры. Никаких других дел или даже общения вне профессиональной деятельности я не имел, после 22 февраля я знал о жизни Шевченко исключительно из прессы", - отметил экс-министр.

Кубраков считает, что правоохранители должны всегда иметь свободный доступ ко всем необходимым им материалам.

"Все, с кем я работал, знают об этом принципе - мы всегда оперативно предоставляли всю информацию правоохранительным органам по первому их запросу. Никогда ничего не скрывал и не собираюсь этого делать и в этой ситуации", - добавил он.

Напомним, ранее Цензор.НЕТ со ссылкой на источники сообщал, что ГБР проводит обыски у Александра Кубракова.

По словам собеседника, обыски проводят в рамках дела о возможных мошеннических действиях нардепа Евгения Шевченко, которому ранее сообщили о подозрениях в государственной измене.

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