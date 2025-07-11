ГБР проводит обыски у Кубракова, - источник

Сотрудники Государственного бюро расследований проводят обыски у бывшего министра инфраструктуры Александра Кубракова.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на источники.

По словам собеседника, обыски проводят в рамках дела о возможных мошеннических действиях нардепа Евгения Шевченко, которому ранее сообщили о подозрениях в государственной измене.

Источники рассказали, что нардеп выманил у бизнесменов более 14 млн гривен, чтобы закупить удобрения в Беларуси. В этом Шевченко мог посодействовать Александр Кубраков.

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Дело "слуги народа" Евгения Шевченко

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее народный депутат от "Слуги народа" Евгений Шевченко 20 апреля 2021 года провел в Минске встречу с Александром Лукашенко, который захватил власть в Беларуси и заявил, что белорусского диктатора не просто уважают, а любят в Украине.

Этот визит был осужден в Украине, а уже 24 мая 2021 года Шевченко исключили из фракции "Слуга народа".

Позже глава ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что Шевченко вел тайные переговоры с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко по просьбе украинских спецслужб. По словам Буданова, ГУР МО пользуется связями Шевченко.

8 ноября 2024 года Шевченко призвал президента Владимира Зеленского идти на диалог с Россией и заявил, что якобы написал письмо Дональду Трампу "о содействии в прекращении дальнейшего авторитаризма, диктатуры и беззакония".

14 ноября СБУ сообщила нардепу о подозрении в государственной измене.

13 июня 2025 года Шевченко сообщили о новом подозрении в государственной измене.

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