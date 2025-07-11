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Новости Обыски у Кубракова
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ГБР проводит обыски у Кубракова, - источник

ГБР проводит обыски у Кубракова. Что известно

Сотрудники Государственного бюро расследований проводят обыски у бывшего министра инфраструктуры Александра Кубракова.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на источники.

По словам собеседника, обыски проводят в рамках дела о возможных мошеннических действиях нардепа Евгения Шевченко, которому ранее сообщили о подозрениях в государственной измене.

Источники рассказали, что нардеп выманил у бизнесменов более 14 млн гривен, чтобы закупить удобрения в Беларуси. В этом Шевченко мог посодействовать Александр Кубраков.

Читайте: Коррупция во время большой войны: НАБУ сообщило о еще одном подозрении фигурантке дела о взятке Кубракову

Дело "слуги народа" Евгения Шевченко

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее народный депутат от "Слуги народа" Евгений Шевченко 20 апреля 2021 года провел в Минске встречу с Александром Лукашенко, который захватил власть в Беларуси и заявил, что белорусского диктатора не просто уважают, а любят в Украине.

Этот визит был осужден в Украине, а уже 24 мая 2021 года Шевченко исключили из фракции "Слуга народа".

Позже глава ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что Шевченко вел тайные переговоры с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко по просьбе украинских спецслужб. По словам Буданова, ГУР МО пользуется связями Шевченко.

8 ноября 2024 года Шевченко призвал президента Владимира Зеленского идти на диалог с Россией и заявил, что якобы написал письмо Дональду Трампу "о содействии в прекращении дальнейшего авторитаризма, диктатуры и беззакония".

14 ноября СБУ сообщила нардепу о подозрении в государственной измене.

13 июня 2025 года Шевченко сообщили о новом подозрении в государственной измене.

Также читайте: Нардепа Шевченко оставили под стражей до 14 августа

Автор: 

Шевченко Евгений Слуга народа (79) Кубраков Александр (223)


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Топ комментарии
+12
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11.07.2025 10:07 Ответить
+8
Серед членів команди «слуг з городу» - корупціонер кожен п'ятий, як і чотири попередні !

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11.07.2025 10:06 Ответить
+1
Курбаков, здається, був головним по Великому Крадівництву і гадьониш хриплявий його називав найвдалішим своїм призначинцем. І тут такий опломб.
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11.07.2025 10:22 Ответить
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так він давно втік....зелене шапіто
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11.07.2025 10:03 Ответить
Серед членів команди «слуг з городу» - корупціонер кожен п'ятий, як і чотири попередні !

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11.07.2025 10:06 Ответить
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11.07.2025 10:07 Ответить
А тому шо не треба було завжди стоун айленд носити Треба оці чорно/зелені роби як у всього зе стада
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11.07.2025 10:16 Ответить
Курбаков, здається, був головним по Великому Крадівництву і гадьониш хриплявий його називав найвдалішим своїм призначинцем. І тут такий опломб.
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11.07.2025 10:22 Ответить
Його прибрали, бо підозрювали в зливі інформації американцям про масштаби розкрадання фінансовою допомоги.
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11.07.2025 10:32 Ответить
Замісь кума Чернишова Гундосий посадить Кубракова))
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11.07.2025 10:29 Ответить
На посла готують?
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11.07.2025 10:50 Ответить
Проводять обшуки де? В ЗМІ та на папері?
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11.07.2025 11:17 Ответить
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11.07.2025 11:32 Ответить
 
 