Нардепа Шевченко оставили под стражей до 14 августа

Суд оставил под стражей нардепа Евгения Шевченко

Печерский районный суд Киева продлил меру пресечения народному депутату Евгению Шевченко до 14 августа.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Решение о продлении содержания под стражей было принято 17 июня.

Дело "слуги народа" Евгения Шевченко

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее народный депутат от "Слуги народа" Евгений Шевченко 20 апреля 2021 года провел в Минске встречу с Александром Лукашенко, который захватил власть в Беларуси и заявил, что белорусского диктатора не просто уважают, а любят в Украине.

Этот визит был осужден в Украине, а уже 24 мая 2021 года Шевченко исключили из фракции "Слуга народа".

Позже глава ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что Шевченко вел тайные переговоры с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко по просьбе украинских спецслужб. По словам Буданова, ГУР МО пользуется связями Шевченко.

8 ноября 2024 года Шевченко призвал президента Владимира Зеленского идти на диалог с Россией и заявил, что якобы написал письмо Дональду Трампу "о содействии в прекращении дальнейшего авторитаризма, диктатуры и беззакония".

14 ноября СБУ сообщила нардепу о подозрении в государственной измене.

+5
Оцей Шевченко звісно гидота. Але хто в "слугах" не гідота? Агрохімія, Безумна, Гаманцев чи Дубінский?
+4
Та нехай вже "впаде з висоти власного зросту". Скільки можна?
+4
Портнов зачекався на цього персонажа.
Якби не просив Трампа "щодо сприяння у припиненні подальшого авторитаризму, диктатури і беззаконня" то був би героєм і почесним розвідником зі зв'язками. А так посмів вголос сказати що зелений король голий. І поплатився.
Розуму як в макогоні.
Зеленський завжди во владу приводить зрадників.
Трудно сперечатися. один Баканов чого вартий
Всі виробляють подвійно-потрійне громадянство. Колись повітря в Україні буде чистіше.
яке тримання під вартою, пристрелити як скажену собаку і крапка.
Якого, все ж таки, лайна понабирали в "Слугу народу"! Цікаво, крім заносу бабла на гору, ще якісь якості для кандидатів мали значення?
Полковник ГУГ наче. В такій формі в Раду приходив. Чому Буданов свого співробіткика не відстоює?
