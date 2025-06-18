Нардепа Шевченко оставили под стражей до 14 августа
Печерский районный суд Киева продлил меру пресечения народному депутату Евгению Шевченко до 14 августа.
Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Решение о продлении содержания под стражей было принято 17 июня.
Дело "слуги народа" Евгения Шевченко
Как сообщал Цензор.НЕТ ранее народный депутат от "Слуги народа" Евгений Шевченко 20 апреля 2021 года провел в Минске встречу с Александром Лукашенко, который захватил власть в Беларуси и заявил, что белорусского диктатора не просто уважают, а любят в Украине.
Этот визит был осужден в Украине, а уже 24 мая 2021 года Шевченко исключили из фракции "Слуга народа".
Позже глава ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что Шевченко вел тайные переговоры с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко по просьбе украинских спецслужб. По словам Буданова, ГУР МО пользуется связями Шевченко.
8 ноября 2024 года Шевченко призвал президента Владимира Зеленского идти на диалог с Россией и заявил, что якобы написал письмо Дональду Трампу "о содействии в прекращении дальнейшего авторитаризма, диктатуры и беззакония".
14 ноября СБУ сообщила нардепу о подозрении в государственной измене.
