Суд продлил домашний арест заместителю мэра Киева Прокопиву до 17 июля

Голосеевский районный суд Киева продлил до 17 июля меру пресечения заместителю главы КГГА Владимиру Прокопиву, которого подозревают в организации схемы по переправке уклонистов через границу.

Об этом сообщила пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Ирина Винокурова, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По ее словам, мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета была продлена еще на месяц.

Напомним, накануне в СБУ сообщили, что разоблачили схему уклонения от мобилизации и нелегального выезда за границу, которую организовал заместитель председателя КГГА.

