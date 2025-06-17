РУС
Новости Подозрение Владимиру Прокопиву
Суд продлил домашний арест заместителю мэра Киева Прокопиву до 17 июля

Владимир Прокопив прокомментировал сообщение ему о подозрении

Голосеевский районный суд Киева продлил до 17 июля меру пресечения заместителю главы КГГА Владимиру Прокопиву, которого подозревают в организации схемы по переправке уклонистов через границу.

Об этом сообщила пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Ирина Винокурова, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По ее словам, мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета была продлена еще на месяц.

Напомним, накануне в СБУ сообщили, что разоблачили схему уклонения от мобилизации и нелегального выезда за границу, которую организовал заместитель председателя КГГА.

Прокопив Владимир (54) мера пресечения (520)
Завозили пальне з Польщі, після обстрілів нафтобаз. Один водій, з десятків, не повернувся.
17.06.2025 17:58 Ответить
А ме не вкурсі,бабочок ловив
17.06.2025 18:05 Ответить
 
 