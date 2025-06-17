Суд продлил домашний арест заместителю мэра Киева Прокопиву до 17 июля
Голосеевский районный суд Киева продлил до 17 июля меру пресечения заместителю главы КГГА Владимиру Прокопиву, которого подозревают в организации схемы по переправке уклонистов через границу.
Об этом сообщила пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Ирина Винокурова, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
По ее словам, мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета была продлена еще на месяц.
Напомним, накануне в СБУ сообщили, что разоблачили схему уклонения от мобилизации и нелегального выезда за границу, которую организовал заместитель председателя КГГА.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
✘
Олена Тихонова #468839
показать весь комментарий17.06.2025 17:58 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Валентин Вербицкий
показать весь комментарий17.06.2025 18:05 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль