Суд продовжив домашній арешт заступнику мера Києва Прокопіву до 17 липня
Голосіївський районний суд Києва продовжив до 17 липня запобіжний захід заступнику голови КМДА Володимиру Прокопіву, якого підозрюють в організації схеми з переправлення ухилянтів через кордон.
Про це повідомила речниця Київської міської прокуратури Ірина Винокурова, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
За її словами, запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту із носінням електронного браслета було продовжено ще на місяць.
Нагадаємо, напередодні в СБУ повідомили, що викрили схему ухилення від мобілізації та нелегального виїзду за кордон, яку організував заступник голови КМДА.
