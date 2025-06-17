Суд продовжив домашній арешт заступнику мера Києва Прокопіву до 17 липня

Голосіївський районний суд Києва продовжив до 17 липня запобіжний захід заступнику голови КМДА Володимиру Прокопіву, якого підозрюють в організації схеми з переправлення ухилянтів через кордон.

Про це повідомила речниця Київської міської прокуратури Ірина Винокурова, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За її словами, запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту із носінням електронного браслета було продовжено ще на місяць.

Нагадаємо, напередодні в СБУ повідомили, що викрили схему ухилення від мобілізації та нелегального виїзду за кордон, яку організував заступник голови КМДА.

