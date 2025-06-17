УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10840 відвідувачів онлайн
Новини Підозра Володимиру Прокопіву
507 3

Суд продовжив домашній арешт заступнику мера Києва Прокопіву до 17 липня

Володимир Прокопів прокоментував повідомлення йому про підозру

Голосіївський районний суд Києва продовжив до 17 липня запобіжний захід заступнику голови КМДА Володимиру Прокопіву, якого підозрюють в організації схеми з переправлення ухилянтів через кордон.

Про це повідомила речниця Київської міської прокуратури Ірина Винокурова, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За її словами, запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту із носінням електронного браслета було продовжено ще на місяць.

Нагадаємо, напередодні в СБУ повідомили, що викрили схему ухилення від мобілізації та нелегального виїзду за кордон, яку організував заступник голови КМДА.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Заява фракції "ЄС" у Київраді щодо справи проти Прокопіва: Спроба залякати опозицію в рамках зачистки політичного поля

Автор: 

Прокопів Володимир (79) запобіжний захід (552)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Завозили пальне з Польщі, після обстрілів нафтобаз. Один водій, з десятків, не повернувся.
показати весь коментар
17.06.2025 17:58 Відповісти
А ме не вкурсі,бабочок ловив
показати весь коментар
17.06.2025 18:05 Відповісти
 
 