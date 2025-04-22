Суд відправив заступника Кличка Прокопіва під домашній арешт до 20 червня
Голосіївський районний суд Києва обрав запобіжний захід заступнику міського голови столиці Володимиру Прокопіву - цілодобовий домашній арешт із носінням електронного браслета.
Про це повідомила речниця Київської міської прокуратури Ірина Винокурова у коментарі Укрінформу, інформує Цензор.НЕТ.
За її словами, термін арешту встановлено до 20 червня.
"Так, йому призначили цілодобовий (домашній арешт - ред.) і (електронний - ред.) браслет", - зазначила вона.
Нагадаємо, напередодні в СБУ повідомили, що викрили схему ухилення від мобілізації та нелегального виїзду за кордон, яку організував заступник голови КМДА.
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Так за це , уроди, зелені ви мовчите, тварі погані. Тільки за це вас треба ненавидити, а й ще за те що ваші тупи голови проголосували за це тупе наркоманське, зрадливо та жадібне чмо. Ви такі самі і є- тупі, жадібни, ледачі, проросійськи. За такого і голосували.
Тому заткнить свої пельки, а нарешті розберитися зі своіми зеленими мразями- яких ви і вибрали.