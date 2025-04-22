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Новини Підозра Володимиру Прокопіву
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Суд відправив заступника Кличка Прокопіва під домашній арешт до 20 червня

Володимир Прокопів прокоментував повідомлення йому про підозру

Голосіївський районний суд Києва обрав запобіжний захід заступнику міського голови столиці Володимиру Прокопіву - цілодобовий домашній арешт із носінням електронного браслета.

Про це повідомила речниця Київської міської прокуратури Ірина Винокурова у коментарі Укрінформу, інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, термін арешту встановлено до 20 червня.

"Так, йому призначили цілодобовий (домашній арешт - ред.) і (електронний - ред.) браслет", - зазначила вона.

Нагадаємо, напередодні в СБУ повідомили, що викрили схему ухилення від мобілізації та нелегального виїзду за кордон, яку організував заступник голови КМДА.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Депутат Київради Прокопів про підозру від СБУ: Це спроба "зачистити" місцеве самоврядування в Києві

Автор: 

Прокопів Володимир (75) домашній арешт (197)


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а шо в камері не зручно пану?
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22.04.2025 14:58 Відповісти
якщо навіть дезебільний суд не послав його в камеру - то там, видать, справа проти нього липова
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22.04.2025 15:01 Відповісти
Мабуть це попередження
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22.04.2025 15:19 Відповісти
Тепер ВР імені Єрмака може точно приймати закон про термін виборчого перебування мерів - 2 роки.
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22.04.2025 15:03 Відповісти
А чим відрізняється слуга від хазяїна, чому хазяїв відразу по камерах відправляють, а слуг у своєму будинку тримають. Невже слуги так погано живуть, що їх квартира гірша за камеру.
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22.04.2025 15:18 Відповісти
Цей нахапався нерухомості в Києві і правнукам вистачить. Але до Кличка йому далеко.
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22.04.2025 16:00 Відповісти
Нахапався ти лайна від зелених. А про цього як раз відгуки нормальні від людей. А зеленим уродам треба ж Кличка "з*їсти", щоб посадити зеленого ставленника дерьмака, вора в кубі, ось і придумують і Кличку і його оточенню "прЄступлєнія". Самі воруть міліарди, й ще й незадоволені тим, що про це говорять. і ніхто ж зеленой свори не сидить.
Так за це , уроди, зелені ви мовчите, тварі погані. Тільки за це вас треба ненавидити, а й ще за те що ваші тупи голови проголосували за це тупе наркоманське, зрадливо та жадібне чмо. Ви такі самі і є- тупі, жадібни, ледачі, проросійськи. За такого і голосували.
Тому заткнить свої пельки, а нарешті розберитися зі своіми зеленими мразями- яких ви і вибрали.
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22.04.2025 16:50 Відповісти
Кличко ствержує , що за останні чотири роки по Києву (те , що під його відповідальністю) порушено 1500 (одна тисяча п'ятсот) кримінальних справ. До вироку суду дійшли 5 (п'ять) справ. Хто знає , це правда ?
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22.04.2025 16:45 Відповісти
 
 