Суд відправив заступника Кличка Прокопіва під домашній арешт до 20 червня

Голосіївський районний суд Києва обрав запобіжний захід заступнику міського голови столиці Володимиру Прокопіву - цілодобовий домашній арешт із носінням електронного браслета.

Про це повідомила речниця Київської міської прокуратури Ірина Винокурова у коментарі Укрінформу, інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, термін арешту встановлено до 20 червня.

"Так, йому призначили цілодобовий (домашній арешт - ред.) і (електронний - ред.) браслет", - зазначила вона.

Нагадаємо, напередодні в СБУ повідомили, що викрили схему ухилення від мобілізації та нелегального виїзду за кордон, яку організував заступник голови КМДА.

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