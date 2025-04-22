Суд отправил заместителя Кличко Прокопива под домашний арест до 20 июня
Голосеевский районный суд Киева избрал меру пресечения заместителю городского головы столицы Владимиру Прокопиву - круглосуточный домашний арест с ношением электронного браслета.
Об этом сообщила пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Ирина Винокурова в комментарии Укринформу, информирует Цензор.НЕТ.
По ее словам, срок ареста установлен до 20 июня.
"Да, ему назначили круглосуточный (домашний арест - ред.) и (электронный - ред.) браслет", - отметила она.
Напомним, накануне в СБУ сообщили, что разоблачили схему уклонения от мобилизации и нелегального выезда за границу, которую организовал заместитель председателя КГГА.
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Так за це , уроди, зелені ви мовчите, тварі погані. Тільки за це вас треба ненавидити, а й ще за те що ваші тупи голови проголосували за це тупе наркоманське, зрадливо та жадібне чмо. Ви такі самі і є- тупі, жадібни, ледачі, проросійськи. За такого і голосували.
Тому заткнить свої пельки, а нарешті розберитися зі своіми зеленими мразями- яких ви і вибрали.