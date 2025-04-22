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Новости Подозрение Владимиру Прокопиву
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Суд отправил заместителя Кличко Прокопива под домашний арест до 20 июня

Владимир Прокопив прокомментировал сообщение ему о подозрении

Голосеевский районный суд Киева избрал меру пресечения заместителю городского головы столицы Владимиру Прокопиву - круглосуточный домашний арест с ношением электронного браслета.

Об этом сообщила пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Ирина Винокурова в комментарии Укринформу, информирует Цензор.НЕТ.

По ее словам, срок ареста установлен до 20 июня.

"Да, ему назначили круглосуточный (домашний арест - ред.) и (электронный - ред.) браслет", - отметила она.

Напомним, накануне в СБУ сообщили, что разоблачили схему уклонения от мобилизации и нелегального выезда за границу, которую организовал заместитель председателя КГГА.

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Автор: 

Прокопив Владимир (50) домашний арест (188)


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а шо в камері не зручно пану?
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22.04.2025 14:58 Ответить
якщо навіть дезебільний суд не послав його в камеру - то там, видать, справа проти нього липова
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22.04.2025 15:01 Ответить
Мабуть це попередження
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22.04.2025 15:19 Ответить
Тепер ВР імені Єрмака може точно приймати закон про термін виборчого перебування мерів - 2 роки.
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22.04.2025 15:03 Ответить
А чим відрізняється слуга від хазяїна, чому хазяїв відразу по камерах відправляють, а слуг у своєму будинку тримають. Невже слуги так погано живуть, що їх квартира гірша за камеру.
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22.04.2025 15:18 Ответить
Цей нахапався нерухомості в Києві і правнукам вистачить. Але до Кличка йому далеко.
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22.04.2025 16:00 Ответить
Нахапався ти лайна від зелених. А про цього як раз відгуки нормальні від людей. А зеленим уродам треба ж Кличка "з*їсти", щоб посадити зеленого ставленника дерьмака, вора в кубі, ось і придумують і Кличку і його оточенню "прЄступлєнія". Самі воруть міліарди, й ще й незадоволені тим, що про це говорять. і ніхто ж зеленой свори не сидить.
Так за це , уроди, зелені ви мовчите, тварі погані. Тільки за це вас треба ненавидити, а й ще за те що ваші тупи голови проголосували за це тупе наркоманське, зрадливо та жадібне чмо. Ви такі самі і є- тупі, жадібни, ледачі, проросійськи. За такого і голосували.
Тому заткнить свої пельки, а нарешті розберитися зі своіми зеленими мразями- яких ви і вибрали.
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22.04.2025 16:50 Ответить
Кличко ствержує , що за останні чотири роки по Києву (те , що під його відповідальністю) порушено 1500 (одна тисяча п'ятсот) кримінальних справ. До вироку суду дійшли 5 (п'ять) справ. Хто знає , це правда ?
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22.04.2025 16:45 Ответить
 
 