Суд отправил заместителя Кличко Прокопива под домашний арест до 20 июня

Голосеевский районный суд Киева избрал меру пресечения заместителю городского головы столицы Владимиру Прокопиву - круглосуточный домашний арест с ношением электронного браслета.

Об этом сообщила пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Ирина Винокурова в комментарии Укринформу, информирует Цензор.НЕТ.

По ее словам, срок ареста установлен до 20 июня.

"Да, ему назначили круглосуточный (домашний арест - ред.) и (электронный - ред.) браслет", - отметила она.

Напомним, накануне в СБУ сообщили, что разоблачили схему уклонения от мобилизации и нелегального выезда за границу, которую организовал заместитель председателя КГГА.

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