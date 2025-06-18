УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8204 відвідувача онлайн
Новини Справа Євгенія Шевченка
1 231 11

Нардепа Шевченка залишили під вартою до 14 серпня

Суд залишив під вартою нардепа Євгенія Шевченка

Печерський районний суд Києва продовжив запобіжний захід народному депутату Євгенію Шевченку до 14 серпня.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Рішення про продовження тримання під вартою було ухвалене 17 червня. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вбивство на фунікулері: суд продовжив арешт співробітнику УДО Косову до 16 серпня

Справа "слуги народу" Євгенія Шевченка

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше народний депутат від "Слуги народу" Євген Шевченко 20 квітня 2021 року провів у Мінську зустріч з Олександром Лукашенком, який захопив владу в Білорусі і заявив, що білоруського диктатора не просто поважають, а люблять в Україні.

Цей візит був засуджений в Україні, а вже 24 травня 2021 року Шевченка виключили з фракції "Слуга народу".

Пізніше очільник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що Шевченко вів таємні переговори із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком на прохання українських спецслужб. За словами Буданова, ГУР МО користується зв'язками Шевченка.

8 листопада 2024 року Шевченко закликав президента Володимира Зеленського йти на діалог з Росією та заявив, що нібито написав листа Дональду Трампу "щодо сприяння у припиненні подальшого авторитаризму, диктатури і беззаконня".

14 листопада СБУ повідомила нардепу про підозру у державній зраді.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Суд продовжив домашній арешт заступнику мера Києва Прокопіву до 17 липня

Автор: 

запобіжний захід (552) Шевченко Євгеній Слуга народу (91)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+5
Оцей Шевченко звісно гидота. Але хто в "слугах" не гідота? Агрохімія, Безумна, Гаманцев чи Дубінский?
показати весь коментар
18.06.2025 16:14 Відповісти
+4
Та нехай вже "впаде з висоти власного зросту". Скільки можна?
показати весь коментар
18.06.2025 15:50 Відповісти
+4
Портнов зачекався на цього персонажа.
показати весь коментар
18.06.2025 16:05 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Та нехай вже "впаде з висоти власного зросту". Скільки можна?
показати весь коментар
18.06.2025 15:50 Відповісти
Якби не просив Трампа "щодо сприяння у припиненні подальшого авторитаризму, диктатури і беззаконня" то був би героєм і почесним розвідником зі зв'язками. А так посмів вголос сказати що зелений король голий. І поплатився.
показати весь коментар
18.06.2025 16:04 Відповісти
Розуму як в макогоні.
показати весь коментар
18.06.2025 16:37 Відповісти
Портнов зачекався на цього персонажа.
показати весь коментар
18.06.2025 16:05 Відповісти
Оцей Шевченко звісно гидота. Але хто в "слугах" не гідота? Агрохімія, Безумна, Гаманцев чи Дубінский?
показати весь коментар
18.06.2025 16:14 Відповісти
Зеленський завжди во владу приводить зрадників.
показати весь коментар
18.06.2025 16:19 Відповісти
Трудно сперечатися. один Баканов чого вартий
показати весь коментар
18.06.2025 16:24 Відповісти
Всі виробляють подвійно-потрійне громадянство. Колись повітря в Україні буде чистіше.
показати весь коментар
18.06.2025 16:39 Відповісти
яке тримання під вартою, пристрелити як скажену собаку і крапка.
показати весь коментар
18.06.2025 16:46 Відповісти
Якого, все ж таки, лайна понабирали в "Слугу народу"! Цікаво, крім заносу бабла на гору, ще якісь якості для кандидатів мали значення?
показати весь коментар
18.06.2025 17:01 Відповісти
Полковник ГУГ наче. В такій формі в Раду приходив. Чому Буданов свого співробіткика не відстоює?
показати весь коментар
18.06.2025 17:52 Відповісти
 
 