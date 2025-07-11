ДБР проводить обшуки у Кубракова, - джерело

Співробітники Державного бюро розслідувань проводять обшуки у колишнього міністра інфраструктури Олександра Кубракова.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на джерела.

За словами співрозмовника, обшуки проводять в рамках справи про можливі шахрайські дії нардепа Євгенія Шевченка, якому раніше повідомили про підозри у державній зраді.

Джерела розповіли, що нардеп виманив у бізнесменів понад 14 млн гривень, щоб закупити добрива у Білорусі. У цьому Шевченку міг посприяти Олександр Кубраков.

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Справа "слуги народу" Євгенія Шевченка

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше народний депутат від "Слуги народу" Євген Шевченко 20 квітня 2021 року провів у Мінську зустріч з Олександром Лукашенком, який захопив владу в Білорусі і заявив, що білоруського диктатора не просто поважають, а люблять в Україні.

Цей візит був засуджений в Україні, а вже 24 травня 2021 року Шевченка виключили з фракції "Слуга народу".

Пізніше очільник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що Шевченко вів таємні переговори із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком на прохання українських спецслужб. За словами Буданова, ГУР МО користується зв'язками Шевченка.

8 листопада 2024 року Шевченко закликав президента Володимира Зеленського йти на діалог з Росією та заявив, що нібито написав листа Дональду Трампу "щодо сприяння у припиненні подальшого авторитаризму, диктатури і беззаконня".

14 листопада СБУ повідомила нардепу про підозру у державній зраді.

13 червня 2025 Шевченку повідомили про нову підозру в державній зраді.

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