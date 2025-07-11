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Новини Справа Євгенія Шевченка Обшуки у Кубракова
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Кубраков прокоментував обшуки: До Шевченка, Білорусі чи закупівель добрив не маю жодного відношення

Обшуки у Кубракова. Реакція колишнього міністра

Колишній міністр інфраструктури Олександр Кубраков прокоментував інформацію про проведення у нього обшуків.

Про це він повідомив у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ

"Хочу сказати, що ані до Євгена Шевченка, ані до Білорусі, ані до закупівель добрив чи то будь-яких інших махінацій я не маю жодного відношення. Останній наш контакт відбувся ще до повномасштабного вторгнення. Він звертався до мене як народний депутат до міністра інфраструктури. Жодних інших справ або навіть спілкування поза межами професійної діяльності я не мав, після лютого 22 я знав про життя Шевченка виключно з преси", - зазначив ексміністр.

Кубраков вважає, що правоохоронці повинні завжди мати вільний доступ до всіх необхідних їм матеріалів.

"Усі, з ким я працював, знають про цей принцип — ми завжди оперативно надавали всю інформацію правоохоронним органам по першому їх запиту. Ніколи нічого не приховував і не збираюсь цього робити і в цій ситуації", - додав він.

Обшуки у Кубракова. Реакція колишнього міністра

Нагадаємо, раніше Цензор.НЕТ із посиланням на джерела повідомляв, що ДБР проводить обшуки в Олександра Кубракова.

За словами співрозмовника, обшуки проводять в рамках справи про можливі шахрайські дії нардепа Євгенія Шевченка, якому раніше повідомили про підозри у державній зраді.

Читайте: Корупція під час великої війни: НАБУ повідомило про ще одну підозру фігурантці справи про хабар Кубракову

Автор: 

Шевченко Євгеній Слуга народу (82) Кубраков Олександр (449)


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І Килина тут невинна
та і Гнат не винуват.
Винувата, видно, хата,
Що пустила на ніч Гната!
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11.07.2025 15:48 Відповісти
...якщо би бджоли у вулику таку куйню "жжужали" ,то хер би Ющенко збирав мед.
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11.07.2025 15:55 Відповісти
Поки він був Міністр інфраструктури він нічого доброго для моряків не зробив. Деякі українські моряки їдуть в Московію щоб здати іспити бо в України це зовсім неможливо. А хабарі за його час вже піднялись.
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11.07.2025 15:56 Відповісти
Мля вірю.як на духу ))))))))).зеле привіт.скоро кінець )))))
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11.07.2025 16:22 Відповісти
Зеля тварь ще та.ответишь ****
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11.07.2025 16:23 Відповісти
Свята людина з незайманою честю і совістю....бо їх відродясь в нього не було.
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11.07.2025 17:56 Відповісти
 
 