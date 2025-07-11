Кубраков прокоментував обшуки: До Шевченка, Білорусі чи закупівель добрив не маю жодного відношення

Колишній міністр інфраструктури Олександр Кубраков прокоментував інформацію про проведення у нього обшуків.

Про це він повідомив у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ

"Хочу сказати, що ані до Євгена Шевченка, ані до Білорусі, ані до закупівель добрив чи то будь-яких інших махінацій я не маю жодного відношення. Останній наш контакт відбувся ще до повномасштабного вторгнення. Він звертався до мене як народний депутат до міністра інфраструктури. Жодних інших справ або навіть спілкування поза межами професійної діяльності я не мав, після лютого 22 я знав про життя Шевченка виключно з преси", - зазначив ексміністр.

Кубраков вважає, що правоохоронці повинні завжди мати вільний доступ до всіх необхідних їм матеріалів.

"Усі, з ким я працював, знають про цей принцип — ми завжди оперативно надавали всю інформацію правоохоронним органам по першому їх запиту. Ніколи нічого не приховував і не збираюсь цього робити і в цій ситуації", - додав він.

Нагадаємо, раніше Цензор.НЕТ із посиланням на джерела повідомляв, що ДБР проводить обшуки в Олександра Кубракова.

За словами співрозмовника, обшуки проводять в рамках справи про можливі шахрайські дії нардепа Євгенія Шевченка, якому раніше повідомили про підозри у державній зраді.

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