Торгувала автомобілями, ввезеними з-за кордону як гуманітарна допомога для ЗСУ: у Києві затримано жінку, - Офіс Генпрокурора. ФОТОрепортаж
Повідомлено про підозру 47-річній жінці, яка організувала незаконний продаж автомобілів, ввезених в Україну як гуманітарна допомога для потреб ЗСУ.
Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.
Встановлено, що мешканка Київської області протягом тривалого часу завозила в Україну автомобілі для ЗСУ під прикриттям благодійного фонду, який працював лише "на папері". Машини ввозились як гуманітарна допомога, втім, військові їх не отримували. Завезені автомобілі вона продавала через оголошення у соціальних мережах та на платформі ОЛХ.
Жінка намагалася продати 3 автомобілі. Під час одержання грошей її затримали в порядку ст. 208 КПК України.
Загалом у підозрюваної під час обшуків вилучили 4 машини, зокрема Peugeot Boxer, Suzuki Grand Vitara, KIA Sorento, та BMW, який вона залишила для себе.
Її дії кваліфіковано за ч. 3 ст. 201-2 КК України.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років з конфіскацією майна.
Як же ж кацапам пече від діяльності Стерненка.
І я таки розумію чому, адже лише він за серпень місяць зібрав 300 лямів гривень.
Так скоро у кацапів і дуп не вистачить ловити дрони.
І що?
Купує.
"Так чого тобі ще треба?"
1. по перше це підтримка виробництву ЕС , А НЕ КИТАЮ ТА РАШИ
2. По друге ЯКОГО ФЕРА УКРАЇНЦЮ кошторис евробляхи( 10 років) КОШТУЄ у 2 рази дорожче чем румуну? Румунів е автозавод Дачія - Рено , і все одно Їх влада не пресує так розмитненням авто , ЯК ЗРОБИЛА УКРАЇНСЬКА ВЛАДА в країні де автозаводів нема.
3. Це просто сором ‼️ при тому влада їздить на дорогих авто, а бідні українці ходять пешком . ЦЕ ГЕНОЦИД УКРАЇНЦІВ
Україна сільна своїм сільським господарством , а селянам тяжко з дітьми до міста їхати до маназинів чи музеїв чи на базар, БО БАРИЖЬЯ ВЛАДА їх лишила можливості купляти дешеві добрі еввропейські евробляхи
Це ГЕНОЦІД УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІЇ.
Просто спочатку потрібно від свинособак відбитися.
НІЗЗЯ УКРАЇНЦІВ ДЕРЖАТИ ЗА БИДЛО. У Раді більше половини не етнічні українці - ось вони їздять на дорогих авто .
В Братиславі теж до фіга авто( по дві на родину мінімум) - але заторів нема.
Ви подивиться що усі мери після омельченко зробили з Києвом - вони просто не займалися ПРОФЕСІЙНО РОЗВИТКОМ ТРАНСПОРТНИХ МАГИСТРАЛЕЙ.
ОЛЕНА, ******* міста потребують професійного підходу до розвитку, а не спортсменів з друзями, бо кількість авто буде зростати . Але ви мабуть спеціально не помітили , що я пишу ще і про селян . А зараз, коли більшість сільських чоловіків на війні - проблема припадає на жінок. Ви особисто пробували везти трьох дітей з рюкзаками та сумками з продуктами у транспорті? ОСЬ Я І КАжу- це геноцид українців.
А ЩЕ хочуть щоб жінки народжували , чи може хочуть щоб України узбеки заселили ?!
Це шахрайство.
хлопці без машин, люди заріклися ніколи не займатися благодійністю....
Кому від того стало ліпше, окрім як кацапам, нікому.....