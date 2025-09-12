УКР
1 425 25

Торгувала автомобілями, ввезеними з-за кордону як гуманітарна допомога для ЗСУ: у Києві затримано жінку, - Офіс Генпрокурора. ФОТОрепортаж

Повідомлено про підозру 47-річній жінці, яка організувала незаконний продаж автомобілів, ввезених в Україну як гуманітарна допомога для потреб ЗСУ.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

Встановлено, що мешканка Київської області протягом тривалого часу завозила в Україну автомобілі для ЗСУ під прикриттям благодійного фонду, який працював лише "на папері". Машини ввозились як гуманітарна допомога, втім, військові їх не отримували. Завезені автомобілі вона продавала через оголошення у соціальних мережах та на платформі ОЛХ.

Також дивіться: Продавали "гуманітарні" авто для ЗСУ: на Львівщині викрито схему, - ДПСУ. ФОТОрепортаж

Жінка продавала автомобілі ввезені для ЗСУ

Жінка намагалася продати 3 автомобілі. Під час одержання грошей її затримали в порядку ст. 208 КПК України.

Загалом у підозрюваної під час обшуків вилучили 4 машини, зокрема Peugeot Boxer, Suzuki Grand Vitara, KIA Sorento, та BMW, який вона залишила для себе.

Також дивіться: Прикордонник з Харкова торгував "гуманітарними" авто, ввезеними в Україну для потреб ЗСУ, - ДБР. ФОТОрепортаж

Жінка продавала автомобілі ввезені для ЗСУ

Її дії кваліфіковано за ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Продавали гуманітарні авто: на Рівненщині засуджено двох чоловіків, машини передадуть ЗСУ, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Санкція статті передбачає покарання у вигляді у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років з конфіскацією майна.

Жінка продавала автомобілі ввезені для ЗСУ
Жінка продавала автомобілі ввезені для ЗСУ

+11
Не може бути!! Це наклеп на волонтерський рух! Спитайте у мілліонера Стерненко!
12.09.2025 11:56 Відповісти
+7
Перепише БМВ на суддю і піде далі "волонтерити".
12.09.2025 12:00 Відповісти
+7
Блин, дайте українцям вільно завозити авто із ЕС,
1. по перше це підтримка виробництву ЕС , А НЕ КИТАЮ ТА РАШИ
2. По друге ЯКОГО ФЕРА УКРАЇНЦЮ кошторис евробляхи( 10 років) КОШТУЄ у 2 рази дорожче чем румуну? Румунів е автозавод Дачія - Рено , і все одно Їх влада не пресує так розмитненням авто , ЯК ЗРОБИЛА УКРАЇНСЬКА ВЛАДА в країні де автозаводів нема.
3. Це просто сором ‼️ при тому влада їздить на дорогих авто, а бідні українці ходять пешком . ЦЕ ГЕНОЦИД УКРАЇНЦІВ
12.09.2025 12:03 Відповісти
Не може бути!! Це наклеп на волонтерський рух! Спитайте у мілліонера Стерненко!
12.09.2025 11:56 Відповісти
Підклади асбестову шматку на стільчик, щоб не було загорянь від уламків сраки.
Як же ж кацапам пече від діяльності Стерненка.
І я таки розумію чому, адже лише він за серпень місяць зібрав 300 лямів гривень.
Так скоро у кацапів і дуп не вистачить ловити дрони.
12.09.2025 12:13 Відповісти
Зібрав.
І що?
12.09.2025 12:24 Відповісти
Дрони купує?
Купує.
"Так чого тобі ще треба?"
12.09.2025 12:25 Відповісти
він прозвітувався перед тобою?
12.09.2025 12:32 Відповісти
коли ти задонатиш , обов'язково прозвітує ! чи тобі шкода кацапів ?
12.09.2025 13:02 Відповісти
купив дрони та передав їх ЗСУ . тепер кілька сотень кацапів стануть хорошими .
показати весь коментар
Він збирає гроші у людей, купує дрони у зелених гнид по дуже завищеній ціні, у міндіча можеш спитати, і ще бере 15 відсотків собі.
показати весь коментар
так купи дешевше , передай хлопцям ! покажи приклад ! що ти особисто зробив для ЗСУ ?
показати весь коментар
Перепише БМВ на суддю і піде далі "волонтерити".
показати весь коментар
12.09.2025 12:00 Відповісти
Блин, дайте українцям вільно завозити авто із ЕС,
1. по перше це підтримка виробництву ЕС , А НЕ КИТАЮ ТА РАШИ
2. По друге ЯКОГО ФЕРА УКРАЇНЦЮ кошторис евробляхи( 10 років) КОШТУЄ у 2 рази дорожче чем румуну? Румунів е автозавод Дачія - Рено , і все одно Їх влада не пресує так розмитненням авто , ЯК ЗРОБИЛА УКРАЇНСЬКА ВЛАДА в країні де автозаводів нема.
3. Це просто сором ‼️ при тому влада їздить на дорогих авто, а бідні українці ходять пешком . ЦЕ ГЕНОЦИД УКРАЇНЦІВ
12.09.2025 12:03 Відповісти
багата
12.09.2025 12:08 Відповісти
Ти будеш здивована, але бідні європейці теж ходять пішки!
показати весь коментар
12.09.2025 12:24 Відповісти
Йой , тількі не треба захищати АВТОБАРИГ
Україна сільна своїм сільським господарством , а селянам тяжко з дітьми до міста їхати до маназинів чи музеїв чи на базар, БО БАРИЖЬЯ ВЛАДА їх лишила можливості купляти дешеві добрі еввропейські евробляхи
Це ГЕНОЦІД УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІЇ.
12.09.2025 12:32 Відповісти
Це де ти бачив настільки бідних європейців? Їх багато?
показати весь коментар
Софія, Україна вступть в ЄС і всі накрутки на авто пропадуть.
Просто спочатку потрібно від свинособак відбитися.
12.09.2025 12:27 Відповісти
Щоб відбитися від собак, ТРЕБА українцям дати шанс їздити на дешевих авто, А НЕ ЛОВИТИ БЛИН ВОЛОНТЕРІВ
НІЗЗЯ УКРАЇНЦІВ ДЕРЖАТИ ЗА БИДЛО. У Раді більше половини не етнічні українці - ось вони їздять на дорогих авто .
показати весь коментар
Дохіба в Україні багатих людей. Кругом затори на дорогах.
показати весь коментар
А може проблема не в авто, а в дурному керівництві в Україні?
В Братиславі теж до фіга авто( по дві на родину мінімум) - але заторів нема.
Ви подивиться що усі мери після омельченко зробили з Києвом - вони просто не займалися ПРОФЕСІЙНО РОЗВИТКОМ ТРАНСПОРТНИХ МАГИСТРАЛЕЙ.

ОЛЕНА, ******* міста потребують професійного підходу до розвитку, а не спортсменів з друзями, бо кількість авто буде зростати . Але ви мабуть спеціально не помітили , що я пишу ще і про селян . А зараз, коли більшість сільських чоловіків на війні - проблема припадає на жінок. Ви особисто пробували везти трьох дітей з рюкзаками та сумками з продуктами у транспорті? ОСЬ Я І КАжу- це геноцид українців.
А ЩЕ хочуть щоб жінки народжували , чи може хочуть щоб України узбеки заселили ?!
показати весь коментар
волонтери не перепродують волонтерські авто.
Це шахрайство.
12.09.2025 12:51 Відповісти
****.
показати весь коментар
А якщо без упередженості, хтось щось знає по справі, ні, скільки вже раз були заведенні сфабриковані справи на волонтерів, людей мурижили під слідством, а потім відпускали , у фіналі,
хлопці без машин, люди заріклися ніколи не займатися благодійністю....
Кому від того стало ліпше, окрім як кацапам, нікому.....
показати весь коментар
Chjotko preduprezhdaju Poljshu Latviju Ljitvu i Estonjiju - njemedljenno PREKRATJITJ LJUBUJU pddjerzhku Ukraini! NJEMEDLJENNO! 1/3 strani borjetsja s rjuZZkimi zahvatchikami, 1/3 starajetsja zarabotatj na voijnje i na pomoshchji €uropi, u 1/3 VSJO ******!!! Vsja Ukraina vpolnostju zastrjala v pogolovnoij korrupcii, takaja s(t)rana nam v €urope NJENUZHNA, ot slovo 'sovsem'!!! Idjitje obratno k svoim zassrannim rjuZZkim bratjam, raz uzh zhelajetje zhitj kak v 'rjuZZkom mire', po zakonam 'rjuZZkovo mira! Eto vash vibor dorogije moi Ukrainci!
показати весь коментар
Заспокойтесь , не треба вашої особистої підтримки , займіться своїми повсякденними справами.Україна переможе кацапів і банду зеленського , а заодно й кацапських посіпак у Бііілорусі та країнах Балтії ...
показати весь коментар
цими автівками торгує весь тік-ток, а показник роботи зробили на 47-річній жінці
показати весь коментар
