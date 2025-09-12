Торгувала автомобілями, ввезеними з-за кордону як гуманітарна допомога для ЗСУ: у Києві затримано жінку, - Офіс Генпрокурора. ФОТОрепортаж

Повідомлено про підозру 47-річній жінці, яка організувала незаконний продаж автомобілів, ввезених в Україну як гуманітарна допомога для потреб ЗСУ.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

Встановлено, що мешканка Київської області протягом тривалого часу завозила в Україну автомобілі для ЗСУ під прикриттям благодійного фонду, який працював лише "на папері". Машини ввозились як гуманітарна допомога, втім, військові їх не отримували. Завезені автомобілі вона продавала через оголошення у соціальних мережах та на платформі ОЛХ.

Жінка намагалася продати 3 автомобілі. Під час одержання грошей її затримали в порядку ст. 208 КПК України.

Загалом у підозрюваної під час обшуків вилучили 4 машини, зокрема Peugeot Boxer, Suzuki Grand Vitara, KIA Sorento, та BMW, який вона залишила для себе.

Її дії кваліфіковано за ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років з конфіскацією майна.



