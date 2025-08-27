Продавали гуманітарні авто: на Рівненщині засуджено двох чоловіків, машини передадуть ЗСУ, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Двох жителів Рівненського району засудили за продаж автомобілів, ввезених під виглядом гуманітарної допомоги для військових.

Про це повідомила Рівненська обласна прокуратура, передає Цензор.НЕТ.





Загалом йдеться про шість транспортних засобів, які рішенням суду підлягають передачі на потреби Збройних Сил України.

За даними слідства, один із засуджених реалізував позашляховики Kia Sorento, Jeep Grand Cherokee та BMW X53, інший - два мікроавтобуси Volkswagen Transporter і позашляховик Mitsubishi Pajero. Усі машини ввозили у лютому-травні 2025 року як гуманітарну допомогу для Сил оборони, однак надалі їх продали дешевше ринкової вартості, отримавши прибуток майже 1,2 млн грн.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Смерть військовозобов’язаного у приміщенні ТЦК на Рівненщині: прокуратура почала розслідування





Суд призначив чоловікам п’ять років ув’язнення з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з обігом і розпорядженням гуманітарною допомогою, строком на рік. Водночас їх звільнили від відбування покарання з іспитовим строком на рік.

Вироки ще не набрали законної сили й можуть бути оскаржені в апеляційному суді.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Києві ліквідували мережу підпільних казино, організовану колишніми міліціонерами