У Києві ліквідували мережу підпільних казино, організовану колишніми міліціонерами

Київська міська прокуратура повідомила про підозри 12 учасникам групи, які організували роботу мережі підпільних гральних закладів у столиці.

Про це йдеться в повідомленні прокуратури.

Дії підозрюваних кваліфіковані за ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 203-2 КК України – незаконна діяльність із організації або проведення азартних ігор, вчинена організованою групою.

Як повідомляється, було встановлено, що двоє 37-річних братів-близнюків, які до 2014 року працювали в міліції на Вінниччині, організували у Києві роботу 10 гральних закладів. Кожен із учасників організованої групи мав свої чіткі обов'язки: хтось шукав приміщення під оренду, хтось виконував роль адміністратора, хтось здійснював технічне обслуговування.

Підпільні гральні заклади працювали в закритому форматі – лише для "своїх" клієнтів, які отримували інформацію через розсилки.

Орієнтовний денний прибуток бізнесу у середньому становив 500 тис. грн. Під час обшуків у гральних закладах та вдома у підозрюваних вилучили комп'ютерну техніку, чорнові записи, автомобілі та гроші (понад 490 тис. грн, $152,7 тис., майже 7,2 тис. євро). Також вилучено зброю та набої, які скерували на експертизу.

До суду також скеровані клопотання про арешт вилученого майна та обрання запобіжних заходів.

Раніше повідомлялося, що державне агентство "ПлейСіті", створене на заміну Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей, та Бюро економічної безпеки домовилися налагодити системну співпрацю та процес оперативної передачі інформації, щоб ефективніше виявляти порушників та разом боротися з нелегальним ринком азартних ігор.

До того голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев заявив, що гральний бізнес в Україні за січень-травень цього року сплатив до бюджету 8,97 млрд грн податків, що на 1,63 млрд грн, або 22,3%, більше, ніж за аналогічний період торік.

Загалом у 2024 році гральний бізнес сплатив до держбюджету України 17 млрд грн податків. Втім, наприкінці минулого року Гетманцев вказував на тенденцію до зниження обсягів надходжень.