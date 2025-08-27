Продавали гуманитарные автомобили: на Ривненщине осуждены два мужчины, машины передадут ВСУ, - прокуратура. ФОТОРЕПОРТАЖ

Двух жителей Ривненского района осудили за продажу автомобилей, ввезенных под видом гуманитарной помощи для военных.

Об этом сообщила Ривненская областная прокуратура, передает Цензор.НЕТ.





В целом речь идет о шести транспортных средствах, которые решением суда подлежат передаче на нужды Вооруженных сил Украины.

По данным следствия, один из осужденных реализовал внедорожники Kia Sorento, Jeep Grand Cherokee и BMW X53, другой - два микроавтобуса Volkswagen Transporter и внедорожник Mitsubishi Pajero. Все машины ввозили в феврале-мае 2025 года как гуманитарную помощь для Сил обороны, однако в дальнейшем их продали дешевле рыночной стоимости, получив прибыль почти 1,2 млн грн.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Смерть военнообязанного в помещении ТЦК на Ровенщине: прокуратура начала расследование





Суд назначил мужчинам пять лет заключения с лишением права занимать должности, связанные с оборотом и распоряжением гуманитарной помощью, сроком на год. В то же время их освободили от отбывания наказания с испытательным сроком в год.

Приговоры еще не вступили в законную силу и могут быть обжалованы в апелляционном суде.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Киеве ликвидировали сеть подпольных казино, организованную бывшими милиционерами