РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10714 посетителей онлайн
Новости смерть в ТЦК
2 650 52

Смерть военнообязанного в помещении ТЦК в Ровенской области: прокуратура начала расследование

В Ровенской области расследуют смерть мужчины в помещении ТЦК

В Ровенской области расследуют смерть 33-летнего мужчины в помещении РТЦК и СП 21 августа.

Об этом сообщили в прокуратуре Ровенской области, информирует Цензор.НЕТ.

По факту смерти 33-летнего военнообязанного в помещении Сарненского РТЦК и СП Ровенской области зарегистрировано уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство с пометкой "естественная смерть").

Согласно выводам медиков, причиной смерти стала мозговая кома и правостороннее нетравматическое субдуральное кровоизлияние. Для установления окончательной причины назначена судебно-медицинская экспертиза.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Черкасской области погиб военнообязанный, который выпрыгнул из авто во время перевозки в учебный центр

Как добавили в спецпрокуратуре, сейчас осуществляют первоочередные следственные действия: опрашивают свидетелей и работников территориального центра комплектования и социальной поддержки, проводят необходимые экспертизы.

В частности, проверяют возможную причастность должностных лиц ТЦК к полученным мужчиной травмам.

Напомним, накануне сообщалось, что в Ровенской области во время пребывания в пункте сбора для отправки в военный учебный центр умер военнообязанный Виталий Сахарук. В ТЦК и СП заявили, что мужчине внезапно стало плохо, а признаки насильственной смерти отсутствуют.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мужчина погиб во время побега от военных ТЦК и полицейских в Николаеве: ГБР расследует обстоятельства. ФОТО

прокуратура (5061) смерть (9288) ТЦК (731) Ровенская область (1274)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+12
"Зокрема, перевіряють можливу причетність посадових осіб ТЦК до отриманих чоловіком травм."
"У ТЦК та СП заявили, що чоловіку раптово стало погано, а ознаки насильницької смерті відсутні."
Одне з іншим якось не сходиться.
показать весь комментарий
26.08.2025 18:45 Ответить
+11
рідні кажуть, що його били, і є сліди побоїв. мабуть брешуть.
показать весь комментарий
26.08.2025 18:50 Ответить
+10
"умисне вбивство із приміткою "природна смерть"
Це як так? Чи смерть від убивства - природня?
показать весь комментарий
26.08.2025 18:51 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дайте вгадаю, ВЛК визнало його придатним як космонавта? Скільки вже хворих на серце вмерло в ТЦК або по дорозі на полігон? Зате 24-х річні хлопчики їдуть відпочивати за кордон до кінця війни
показать весь комментарий
26.08.2025 18:44 Ответить
Заздриш 24-річним хлопчикам? Ти в свої 24 також не воював тому все чесно.
показать весь комментарий
26.08.2025 19:17 Ответить
Чесно якщо вони будуть воювати у 54+
показать весь комментарий
26.08.2025 19:45 Ответить
"Зокрема, перевіряють можливу причетність посадових осіб ТЦК до отриманих чоловіком травм."
"У ТЦК та СП заявили, що чоловіку раптово стало погано, а ознаки насильницької смерті відсутні."
Одне з іншим якось не сходиться.
показать весь комментарий
26.08.2025 18:45 Ответить
От похожего диагноза умер когда то артист Миронов во время спектакля при совке, но его в армию никто не призывал.
показать весь комментарий
26.08.2025 18:53 Ответить
от імєнно
показать весь комментарий
26.08.2025 19:04 Ответить
Теж у віці Христа?
показать весь комментарий
26.08.2025 19:46 Ответить
рідні кажуть, що його били, і є сліди побоїв. мабуть брешуть.
показать весь комментарий
26.08.2025 18:50 Ответить
звісно брешуть , ТЦК тільки правду кажуть і на ЗЕбломарахвоні теж....
показать весь комментарий
26.08.2025 19:07 Ответить
дивно,жила людина 33 роки,не було проблем серйозних зі здоров"ям,і тут то самовбиваються,то раптом вмирають без зовнішнього втручання,може час на тцк завезти виганяючих диявола та чортів та освятити???!!!
показать весь комментарий
26.08.2025 19:08 Ответить
"умисне вбивство із приміткою "природна смерть"
Це як так? Чи смерть від убивства - природня?
показать весь комментарий
26.08.2025 18:51 Ответить
Де ви там бачите вбивство? Одному знайомому принесли бойову повістку вранці типу з речами на вихід, але він її не дочекався, помер близько першої години ночі з природніх причин. Хоча на ВЛК, яке він пройшов за місяць до того сказали - придатний. Таке нажаль буває.
показать весь комментарий
26.08.2025 18:56 Ответить
та ти шо? не брешеш?
показать весь комментарий
26.08.2025 19:18 Ответить
Він тільки трошки бреше, прибріхує.
показать весь комментарий
26.08.2025 20:40 Ответить
То текст трохи криволапо скомпильовано. Стаття ця - саме про умисне протиправне позбавлення життя (вбивство). Поруч в дужках, можливо, слідак, записав "природна", тобто слідство розглядає щонайменше дві версії.
показать весь комментарий
26.08.2025 19:54 Ответить
Це вже серцева недостатність чи ні?
показать весь комментарий
26.08.2025 18:59 Ответить
Приймав душ в ТЦК перед відправкою і впав. Буває.
показать весь комментарий
26.08.2025 19:14 Ответить
Впустив мило, незгарбно нахилився підняти
показать весь комментарий
26.08.2025 19:55 Ответить
А кажуть на Цензорі немає цензури.
показать весь комментарий
26.08.2025 19:16 Ответить
а-ха-ха
показать весь комментарий
26.08.2025 19:19 Ответить
це катування і судячі з різнотонності синців це відбувалося не єдиномоментно,шкода чоловіка,судячі з всього був зі стрижнем,тим хто це вчинив-довгих років життя наповнених болю!!!
показать весь комментарий
26.08.2025 19:13 Ответить
Прям герой, загинув в бою проти військових, але чомусь ЗСУ а не орків
показать весь комментарий
26.08.2025 19:16 Ответить
орки закатували? нє?
показать весь комментарий
26.08.2025 19:23 Ответить
Военные, которые забили до смерти гражданского тоже ЗСУ? На кой хер тогда жить в этом государстве защищать его? Хотя самые хитрожопые свалили в теплые края и учат жизни.
показать весь комментарий
26.08.2025 19:24 Ответить
Прийде час, народ без прокуратури розбереться, хто вбивав українців в ТЦК. Не один вбивця українців без покарання не залишиться.
показать весь комментарий
26.08.2025 19:25 Ответить
нажаль це лише ілюзія справедливості,реальність інша,приклад -беркут,мусарня,люстровані прокурори та судді та і татаров з портновим
показать весь комментарий
26.08.2025 19:56 Ответить
Не сміши.
показать весь комментарий
26.08.2025 19:58 Ответить
Ви струшуєте повітря, а треба перенести питання в практичну площину: голосувати на виборах Президента будемо за кандидата, який оприлюднить списки тцк-шників з домашніми адресами, та (паралельно із народним самосудом) вживе заходів до притягнення їх до кримінальної відповідальності. Досить вже голосувати просто за патріотичні обличчя у вишиванках та "вічні цінності" на гаслах.
показать весь комментарий
26.08.2025 20:00 Ответить
Наступним буде Залужний. Нікого він не притягне. Навпаки, тцкунам дадуть ще більше прав, вилов та покарання "ухилянтів" ще більше посилиться і після закінчення війни. Нинішні часи в порівнянні з майбутніми будуть справжнім взірцем свободи і демократії.
показать весь комментарий
26.08.2025 20:18 Ответить
А Порох?
показать весь комментарий
26.08.2025 20:22 Ответить
Пролітає. Подивись рейтинги. Це вже заготовлений результат "голосування". Недарма ж хтось із відомих сказав: "Якби вибори справді щось вирішували, їх би давно відмінили".
показать весь комментарий
26.08.2025 20:26 Ответить
Хотів спитати після першого коменту: "почекайте, що значить буде? Буде той, за кого проголосують люди. А вони ж проголосують, як я запропонував, еге ж?". Але Ви вже відповіли: вибори це формальність. Саме буде, можна навіть взагалі без виборів, нічого страшного.
показать весь комментарий
26.08.2025 20:29 Ответить
А ВЛК як і завжди визнала хвору людину здоровою😡😡😡
В мене питання, коли почнуть.лікарів ВЛК саджати за умисне вбивство людей? Чи знов не начасі?😡😡😡
Тільки тоді коли за визнання хворої людини будуть масово саджати лікарів на чолі з міністром похорони здоров'я, ми можемо вважатися цивілізованою країною, а поки ми зона
показать весь комментарий
26.08.2025 19:43 Ответить
Тоді, коли Ви проголосуєте за Президента, який цим займатиметься. З тих кандидатів що наразі є - жоден це не обісцяв. То вони пролітають, еге ж?
показать весь комментарий
26.08.2025 20:02 Ответить
Щось в ст. 115 не пригадую примітки "природня смерть".
показать весь комментарий
26.08.2025 19:43 Ответить
То текст трохи криволапо скомпильовано. Стаття ця - саме про умисне протиправне позбавлення життя (вбивство). Поруч в дужках, можливо, слідак, записав "природна", тобто слідство розглядає щонайменше дві версії.
показать весь комментарий
26.08.2025 20:03 Ответить
Реєструється одна стаття, без приміток. В ході розслідування або підтверджуєть, перекваліфіковується, або відмодляється (природня смерть) в порушенні КС.
показать весь комментарий
26.08.2025 20:12 Ответить
А якже тоді "слідство відпрацьовує кілька версій"? За Вашою логікою, можна відпрацьовувати лише одну, а як не підтвердиться, то почергово другу, третю? Я ж думаю що всі три одночасно паралельно.
показать весь комментарий
26.08.2025 20:25 Ответить
Так. Всі паралельно. Потім приймається рішення по одній.
показать весь комментарий
26.08.2025 20:33 Ответить
Матір померлого показала журналістам лікарське свідоцтво про смерть. Де зазначено, що смерть настала від мозкової коми, набряку мозку, нетравматичного субдурального крововиливу в результаті розриву аневризми передньої мозкової артерії. Такий тип крововиливу в авторитетних джерелах описується як "екстремально рідкісний".

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11801351/

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5386168/

Бо при розриві аневризми, як правило, стається субарахноїдальний гемораж, а не субдуральний. Субдуральна гематома частіше виникає при черепно-мозковій травмі. Не виключено, що байкою про розрив аневризми хочуть прикрити побиття.
показать весь комментарий
26.08.2025 19:50 Ответить
ви очікували правди від тих в чих руках він загинув??
показать весь комментарий
26.08.2025 19:57 Ответить
Набирають калік, раніш на навчаннях мерли, а тепер прямо в воєнкоматах…
показать весь комментарий
26.08.2025 20:16 Ответить
https://x.com/RudijLis



https://x.com/RudijLis

Pandamonium @RudijLis



https://x.com/RudijLis/status/1960394406252404880

Ми будем їсти менше, но гірше! Дякуєм великому бздуче Скоро ТЦКашніки повиловлюють всіх комбайнерів і трактористів, і взагалі хліба не буде ніякого - одні мєнти навкруги
показать весь комментарий
26.08.2025 20:38 Ответить
https://x.com/RudijLis



https://x.com/RudijLis

Pandamonium @RudijLis



https://x.com/RudijLis/status/1960296326953828743

6 тітушок ТЦК з закритими мордами напали в Ужгороді на експрацівника поліції Івана Белецького. Його раніше звільнили за те, що він надав відео знущань тітушок Татарова з ТЦК над ветераном його оголосили у розшук, вистежили, і викрали до ТЦК. Сам Іван теж є військовим ветераном
показать весь комментарий
26.08.2025 20:42 Ответить
Мені цікаво, яке задоволення від вбивства отримали кати цієї людини?
показать весь комментарий
26.08.2025 21:07 Ответить
Мені цікаво ож що будуть робити оті ********-буряти, обісцяни ухилянти з ТЦК коли закінчиться війна. А ще цікаво хто вони? Удкіль взялися басурмани котрі так ненавидять українців. Чи лягаві з повтікавшие з ТОТ, чи татаров дістав своїх ссучених з 90-х.
показать весь комментарий
26.08.2025 21:16 Ответить
Вони впевнені що їм все зійде з рук. Вбили одного - ніякого покарання, вбили другого...
Мабуть відчувають себе як опричники царя.
показать весь комментарий
26.08.2025 21:27 Ответить
каракай, петрова, бартка, малко, дорофеев, питалов сюда, тут ваших бьют, а маминых черешенок защищают
показать весь комментарий
26.08.2025 21:25 Ответить
 
 