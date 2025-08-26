Смерть военнообязанного в помещении ТЦК в Ровенской области: прокуратура начала расследование

В Ровенской области расследуют смерть 33-летнего мужчины в помещении РТЦК и СП 21 августа.

Об этом сообщили в прокуратуре Ровенской области, информирует Цензор.НЕТ.

По факту смерти 33-летнего военнообязанного в помещении Сарненского РТЦК и СП Ровенской области зарегистрировано уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство с пометкой "естественная смерть").

Согласно выводам медиков, причиной смерти стала мозговая кома и правостороннее нетравматическое субдуральное кровоизлияние. Для установления окончательной причины назначена судебно-медицинская экспертиза.

Как добавили в спецпрокуратуре, сейчас осуществляют первоочередные следственные действия: опрашивают свидетелей и работников территориального центра комплектования и социальной поддержки, проводят необходимые экспертизы.

В частности, проверяют возможную причастность должностных лиц ТЦК к полученным мужчиной травмам.

Напомним, накануне сообщалось, что в Ровенской области во время пребывания в пункте сбора для отправки в военный учебный центр умер военнообязанный Виталий Сахарук. В ТЦК и СП заявили, что мужчине внезапно стало плохо, а признаки насильственной смерти отсутствуют.

