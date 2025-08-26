Смерть военнообязанного в помещении ТЦК в Ровенской области: прокуратура начала расследование
В Ровенской области расследуют смерть 33-летнего мужчины в помещении РТЦК и СП 21 августа.
Об этом сообщили в прокуратуре Ровенской области, информирует Цензор.НЕТ.
По факту смерти 33-летнего военнообязанного в помещении Сарненского РТЦК и СП Ровенской области зарегистрировано уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство с пометкой "естественная смерть").
Согласно выводам медиков, причиной смерти стала мозговая кома и правостороннее нетравматическое субдуральное кровоизлияние. Для установления окончательной причины назначена судебно-медицинская экспертиза.
Как добавили в спецпрокуратуре, сейчас осуществляют первоочередные следственные действия: опрашивают свидетелей и работников территориального центра комплектования и социальной поддержки, проводят необходимые экспертизы.
В частности, проверяют возможную причастность должностных лиц ТЦК к полученным мужчиной травмам.
Напомним, накануне сообщалось, что в Ровенской области во время пребывания в пункте сбора для отправки в военный учебный центр умер военнообязанный Виталий Сахарук. В ТЦК и СП заявили, что мужчине внезапно стало плохо, а признаки насильственной смерти отсутствуют.
"У ТЦК та СП заявили, що чоловіку раптово стало погано, а ознаки насильницької смерті відсутні."
Одне з іншим якось не сходиться.
Це як так? Чи смерть від убивства - природня?
В мене питання, коли почнуть.лікарів ВЛК саджати за умисне вбивство людей? Чи знов не начасі?😡😡😡
Тільки тоді коли за визнання хворої людини будуть масово саджати лікарів на чолі з міністром похорони здоров'я, ми можемо вважатися цивілізованою країною, а поки ми зона
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11801351/
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5386168/
Бо при розриві аневризми, як правило, стається субарахноїдальний гемораж, а не субдуральний. Субдуральна гематома частіше виникає при черепно-мозковій травмі. Не виключено, що байкою про розрив аневризми хочуть прикрити побиття.
https://x.com/RudijLis
Pandamonium @RudijLis
https://x.com/RudijLis/status/1960394406252404880
Ми будем їсти менше, но гірше! Дякуєм великому бздуче Скоро ТЦКашніки повиловлюють всіх комбайнерів і трактористів, і взагалі хліба не буде ніякого - одні мєнти навкруги
https://x.com/RudijLis
Pandamonium @RudijLis
https://x.com/RudijLis/status/1960296326953828743
6 тітушок ТЦК з закритими мордами напали в Ужгороді на експрацівника поліції Івана Белецького. Його раніше звільнили за те, що він надав відео знущань тітушок Татарова з ТЦК над ветераном його оголосили у розшук, вистежили, і викрали до ТЦК. Сам Іван теж є військовим ветераном
Мабуть відчувають себе як опричники царя.