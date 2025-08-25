В Черкасской области погиб военнообязанный, выпрыгнувший из авто во время перевозки в учебный центр

В городе Смела в Черкасской области во время перевозки военнообязанных в учебный центр мужчина выпрыгнул из автомобиля, в котором его перевозили, и умер в медучреждении от полученных травм.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Черкасском областном ТЦК.

"22 августа 2025 года со сборного пункта Черкасского РТЦК и СП была отправлена команда военнообязанных в один из учебных центров Вооруженных Сил Украины. Во время движения автомобиля по городу Смилае, военнообязанный - солдат запаса Кушнир Евгений Михайлович, перескочив через ряд сидений автомобиля, самовольно открыл боковую дверь и на ходу выскочил на проезжую часть дороги, в результате чего получил множественные травмы", - говорится в сообщении.

Военнослужащие ТЦК и СП немедленно остановили транспортное средство, оказали гражданину первичную медицинскую помощь и вызвали карету скорой. Одновременно прибыл наряд полиции.

Гражданина доставили в медицинское учреждение. К сожалению, 24 августа от полученных травм мужчина умер.

По данному факту следователи территориального подразделения полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований и устанавливают все обстоятельства происшествия.

"Черкасский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки всячески способствует проведению следствия с целью установления причин и обстоятельств, которые способствовали трагическому случаю и привлечению виновных к ответственности", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мужчина погиб во время побега от военных ТЦК и полицейских в Николаеве: ГБР расследует обстоятельства. ФОТО