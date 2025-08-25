В Черкасской области погиб военнообязанный, выпрыгнувший из авто во время перевозки в учебный центр
В городе Смела в Черкасской области во время перевозки военнообязанных в учебный центр мужчина выпрыгнул из автомобиля, в котором его перевозили, и умер в медучреждении от полученных травм.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Черкасском областном ТЦК.
"22 августа 2025 года со сборного пункта Черкасского РТЦК и СП была отправлена команда военнообязанных в один из учебных центров Вооруженных Сил Украины. Во время движения автомобиля по городу Смилае, военнообязанный - солдат запаса Кушнир Евгений Михайлович, перескочив через ряд сидений автомобиля, самовольно открыл боковую дверь и на ходу выскочил на проезжую часть дороги, в результате чего получил множественные травмы", - говорится в сообщении.
Военнослужащие ТЦК и СП немедленно остановили транспортное средство, оказали гражданину первичную медицинскую помощь и вызвали карету скорой. Одновременно прибыл наряд полиции.
Гражданина доставили в медицинское учреждение. К сожалению, 24 августа от полученных травм мужчина умер.
По данному факту следователи территориального подразделения полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований и устанавливают все обстоятельства происшествия.
"Черкасский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки всячески способствует проведению следствия с целью установления причин и обстоятельств, которые способствовали трагическому случаю и привлечению виновных к ответственности", - говорится в сообщении.
В нас тцк - це не конвой засуджених до страти.
А що ж?
І тоді ото з вирячиними очима новобранці вискакують на ходу з поїзда.
Не промажуть. Такі в тилу потрібні.
Але... Є один спосіб уникнути мобілізації і жити спокійно. Непоправні пошкождення чоловічої репродуктивної системи- повна непридатність зі зняттям з військового обліку. Відрізаєш собі яйця і живеш спокійно.
Не всі такі безстрашні, як ти.
Так. 90% місцевих коментаторів це підтверджують.