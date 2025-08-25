РУС
В Черкасской области погиб военнообязанный, выпрыгнувший из авто во время перевозки в учебный центр

В городе Смела в Черкасской области во время перевозки военнообязанных в учебный центр мужчина выпрыгнул из автомобиля, в котором его перевозили, и умер в медучреждении от полученных травм.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Черкасском областном ТЦК.

В Черкасской области военнообязанный выпрыгнул из автомобиля

"22 августа 2025 года со сборного пункта Черкасского РТЦК и СП была отправлена команда военнообязанных в один из учебных центров Вооруженных Сил Украины. Во время движения автомобиля по городу Смилае, военнообязанный - солдат запаса Кушнир Евгений Михайлович, перескочив через ряд сидений автомобиля, самовольно открыл боковую дверь и на ходу выскочил на проезжую часть дороги, в результате чего получил множественные травмы", - говорится в сообщении.

Военнослужащие ТЦК и СП немедленно остановили транспортное средство, оказали гражданину первичную медицинскую помощь и вызвали карету скорой. Одновременно прибыл наряд полиции.

Гражданина доставили в медицинское учреждение. К сожалению, 24 августа от полученных травм мужчина умер.

По данному факту следователи территориального подразделения полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований и устанавливают все обстоятельства происшествия.

"Черкасский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки всячески способствует проведению следствия с целью установления причин и обстоятельств, которые способствовали трагическому случаю и привлечению виновных к ответственности", - говорится в сообщении.

+17
Перескочив...відкрив....вистрибнув ..Чергова мутна історія з фатальним фіналом.
показать весь комментарий
25.08.2025 11:28 Ответить
+12
Ото дурепа! Сам собі вкоротив віку.
показать весь комментарий
25.08.2025 11:27 Ответить
+9
Вирішив за краще померти, ніж підняти зброю на російського брата...
показать весь комментарий
25.08.2025 11:28 Ответить
Ото дурепа! Сам собі вкоротив віку.
показать весь комментарий
25.08.2025 11:27 Ответить
Перескочив...відкрив....вистрибнув ..Чергова мутна історія з фатальним фіналом.
показать весь комментарий
25.08.2025 11:28 Ответить
Потужно та незламно біг поперед всіх захищати Україну.
показать весь комментарий
25.08.2025 11:31 Ответить
А тобі аби - вбили, проламали, відбили, покалічили.. садюга)
показать весь комментарий
25.08.2025 11:33 Ответить
якщо перевозили військовозабов"язаних, то він не один був у машині. Так що не хвилюйся, свідків опитають.
показать весь комментарий
25.08.2025 11:58 Ответить
Яких свідків? Не сміши. Опитають лише тцкунів.
показать весь комментарий
25.08.2025 13:13 Ответить
Вирішив за краще померти, ніж підняти зброю на російського брата...
показать весь комментарий
25.08.2025 11:28 Ответить
Кацапи нам не браття, козломордий! 🤬
показать весь комментарий
25.08.2025 11:31 Ответить
Для нас ні, а для нього, схоже так.
показать весь комментарий
25.08.2025 11:41 Ответить
Це він сам тобі сказав?
показать весь комментарий
25.08.2025 12:51 Ответить
не дочекався дозволу на виїзд до 24 років
показать весь комментарий
25.08.2025 11:32 Ответить
Скільки ж цікаво? Ану.
показать весь комментарий
25.08.2025 11:57 Ответить
Ану що? Я не рахункова палата, а пересічний українець, по цифри - то до шмигаля з мясирським. Мені он навіть повідомлення зразу затирають адміни, щоб на санкції від рнбо не влетіти. Навіть якщо озвучу якусь цифру, її тут же затруть, щоб м'ясо не бентежити.
показать весь комментарий
25.08.2025 12:31 Ответить
Не зрозумів. Навіщо вискакувати на ходу? На зупинці просто б пішов куди захотів би.
В нас тцк - це не конвой засуджених до страти.
показать весь комментарий
25.08.2025 11:46 Ответить
"В нас тцк - це не конвой засуджених до страти."

А що ж?

А що ж?
показать весь комментарий
25.08.2025 13:14 Ответить
немає чого на голові брейкувати
показать весь комментарий
25.08.2025 11:59 Ответить
Так, в тренерів бронь. Шкода хлопця. Хто тепер буде вчити підлітків брейк крутити? А в рашці репчик- сама популярна музика...
показать весь комментарий
25.08.2025 12:08 Ответить
Щоб подібне з усіма ухилянтами ставалося! А то як в кабаках пʼяними орати які вони патріоти то всі вони Ремби, а як на ділі то аж з машин вистрибують! Тьху гидота!
показать весь комментарий
25.08.2025 11:54 Ответить
То вони під ворожою іпсою знаходяться. Наслухались про табори з колючим дротом, ямами для виховання та вертухаїв на вишках. Про те що б'ють відбирають телефони, гроші, картки, одяг.
І тоді ото з вирячиними очима новобранці вискакують на ходу з поїзда.
І тоді ото з вирячиними очима новобранці вискакують на ходу з поїзда.
показать весь комментарий
25.08.2025 12:00 Ответить
Добре тобі, заброньованому 75-річному вагітному інваліду. Можна без зайвого ризику пердіти в прсцятий диван і проклинати "ухилянтів".
показать весь комментарий
25.08.2025 13:16 Ответить
якби кушнір не ковтав солі, все було б добре
показать весь комментарий
25.08.2025 11:58 Ответить
Краще загинути довбодятлом ніж героєм?
показать весь комментарий
25.08.2025 12:00 Ответить
Що не так? Кошовий казав - якщо я піду на фронт - то в мене зразу попадуть, в сраку.
Не промажуть. Такі в тилу потрібні.
Не промажуть. Такі в тилу потрібні.
показать весь комментарий
25.08.2025 12:12 Ответить
Відразу видно що ТЦК-ашник придатний, молодий, здоровий, і побіжить в броніку, і посадку штурмоне. А от водій за кермом- вік уже до 30-ти, бігати не може, дистрофія, сколіоз, зір -10, плюс, впевнений- мама народила його не для війни.
показать весь комментарий
25.08.2025 12:13 Ответить
Екстремал
показать весь комментарий
25.08.2025 12:17 Ответить
І одна надія в ухилянта- на російських визволителів...
показать весь комментарий
25.08.2025 12:20 Ответить
Ухилянт обісцявся від страху і мріє про одне- тікати. Бігти, горами і лісами, пливти ріками, бігти!
Але... Є один спосіб уникнути мобілізації і жити спокійно. Непоправні пошкождення чоловічої репродуктивної системи- повна непридатність зі зняттям з військового обліку. Відрізаєш собі яйця і живеш спокійно.
показать весь комментарий
25.08.2025 12:28 Ответить
І таки так, я б не пропонував би тобі допомоги, якби не бачив твого убд. Навіть тих даних, котрих ти на ньому не заблюрив, мені достатньо, щоб приблизно зрозуміти, що і коли ти пережив.
показать весь комментарий
25.08.2025 12:48 Ответить
"Відрізаєш собі яйця і живеш спокійно."

Не всі такі безстрашні, як ти.
показать весь комментарий
25.08.2025 13:06 Ответить
На кого розрахована чергова брехня від тцкунів?
показать весь комментарий
25.08.2025 13:08 Ответить
Ухилянті знову вбили цивільного, який мав бронювання. Його зняли з автобуса 21.08 о 8-ій ранку, а подія відбулася 22-го. Де він був добу? Що з ним робили? На яких підставах тримали-невідомо. Загиблий https://www.facebook.com/evgen.zen.ok Творча людина. Бидло ненавидить таких. За це мабуть і вбили.
показать весь комментарий
25.08.2025 13:16 Ответить
"Бидло ненавидить таких"

Так. 90% місцевих коментаторів це підтверджують.
показать весь комментарий
25.08.2025 13:19 Ответить
 
 