Новини смерть в ТЦК
2 012

У Черкаській області загинув військовозобов’язаний, який вистрибнув з авто під час перевезення до навчального центру

У місті Сміла в Черкаській області під час перевезення військовозобов'язаних до навчального центру чоловік вистрибнув з автомобіля, у якому його перевозили, і помер від отриманих травм у медзакладі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Черкаському обласному ТЦК.

На Черкащині військовозобов’язаний вистрибнув з автомобіля

"22 серпня 2025 року зі збірного пункту Черкаського РТЦК та СП була відправлена команда військовозобов’язаних до одного з навчальних центрів Збройних Сил України. Під час руху автомобіля по місту Сміла, військовозобов’язаний - солдат запасу Кушнір Євген Михайлович, перескочивши через ряд сидінь автомобіля, самовільно відчинив бокові двері та на ходу вискочив на проїжджу частину дороги, внаслідок чого отримав множинні травми", - йдеться в повідомленні.

Військовослужбовці ТЦК та СП негайно зупинили транспортний засіб, надали громадянину первинну медичну допомогу і викликали карету швидкої. Одночасно прибув наряд поліції.

Громадянина доставили до медичного закладу. На жаль, 24 серпня від отриманих травм чоловік помер.

За даним фактом слідчі територіального підрозділу поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та встановлюють усі обставини події.

"Черкаський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки всіляко сприяє проведенню слідства з метою встановлення причин та обставин, які сприяли трагічному випадку та притягненню винних до відповідальності", – йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Чоловік загинув під час втечі від військових ТЦК та поліцянтів у Миколаєві: ДБР розслідує обставини. ФОТО

Сміла (60) ТЦК та СП (779) Черкаська область (120) Черкаський район (58)
+3
Ото дурепа! Сам собі вкоротив віку.
25.08.2025 11:27 Відповісти
+2
Перескочив...відкрив....вистрибнув ..Чергова мутна історія з фатальним фіналом.
25.08.2025 11:28 Відповісти
+2
Кацапи нам не браття, козломордий! 🤬
25.08.2025 11:31 Відповісти
Ото дурепа! Сам собі вкоротив віку.
25.08.2025 11:27 Відповісти
Перескочив...відкрив....вистрибнув ..Чергова мутна історія з фатальним фіналом.
25.08.2025 11:28 Відповісти
Потужно та незламно біг поперед всіх захищати Україну.
25.08.2025 11:31 Відповісти
А тобі аби - вбили, проламали, відбили, покалічили.. садюга)
25.08.2025 11:33 Відповісти
якщо перевозили військовозабов"язаних, то він не один був у машині. Так що не хвилюйся, свідків опитають.
25.08.2025 11:58 Відповісти
Де відео з боді камер?
25.08.2025 12:01 Відповісти
Вирішив за краще померти, ніж підняти зброю на російського брата...
25.08.2025 11:28 Відповісти
Кацапи нам не браття, козломордий! 🤬
25.08.2025 11:31 Відповісти
Для нас ні, а для нього, схоже так.
25.08.2025 11:41 Відповісти
не дочекався дозволу на виїзд до 24 років
25.08.2025 11:32 Відповісти
Судячи навіть з офіційних новин, бусик тцк - це така фатальна штука, де черговий "Пункт призначення" можна зняти без сценарію, в режимі реаліті-шоу. Загинуло там люду вже напевне більше, чим в свій час від ковіду.
25.08.2025 11:45 Відповісти
Скільки ж цікаво? Ану.
25.08.2025 11:57 Відповісти
Не зрозумів. Навіщо вискакувати на ходу? На зупинці просто б пішов куди захотів би.
В нас тцк - це не конвой засуджених до страти.
25.08.2025 11:46 Відповісти
25.08.2025 11:52 Відповісти
немає чого на голові брейкувати
25.08.2025 11:59 Відповісти
Так, в тренерів бронь. Шкода хлопця. Хто тепер буде вчити підлітків брейк крутити? А в рашці репчик- сама популярна музика...
25.08.2025 12:08 Відповісти
25.08.2025 12:10 Відповісти
Щоб подібне з усіма ухилянтами ставалося! А то як в кабаках пʼяними орати які вони патріоти то всі вони Ремби, а як на ділі то аж з машин вистрибують! Тьху гидота!
25.08.2025 11:54 Відповісти
То вони під ворожою іпсою знаходяться. Наслухались про табори з колючим дротом, ямами для виховання та вертухаїв на вишках. Про те що б'ють відбирають телефони, гроші, картки, одяг.
І тоді ото з вирячиними очима новобранці вискакують на ходу з поїзда.
25.08.2025 12:00 Відповісти
Щоб твої побажання прийшли до тебе в стократному обсязі...
25.08.2025 12:10 Відповісти
якби кушнір не ковтав солі, все було б добре
25.08.2025 11:58 Відповісти
Краще загинути довбодятлом ніж героєм?
25.08.2025 12:00 Відповісти
25.08.2025 12:05 Відповісти
Як вам ТЦКшник?
25.08.2025 12:07 Відповісти
 
 