У Черкаській області загинув військовозобов’язаний, який вистрибнув з авто під час перевезення до навчального центру

У місті Сміла в Черкаській області під час перевезення військовозобов'язаних до навчального центру чоловік вистрибнув з автомобіля, у якому його перевозили, і помер від отриманих травм у медзакладі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Черкаському обласному ТЦК.

"22 серпня 2025 року зі збірного пункту Черкаського РТЦК та СП була відправлена команда військовозобов’язаних до одного з навчальних центрів Збройних Сил України. Під час руху автомобіля по місту Сміла, військовозобов’язаний - солдат запасу Кушнір Євген Михайлович, перескочивши через ряд сидінь автомобіля, самовільно відчинив бокові двері та на ходу вискочив на проїжджу частину дороги, внаслідок чого отримав множинні травми", - йдеться в повідомленні.

Військовослужбовці ТЦК та СП негайно зупинили транспортний засіб, надали громадянину первинну медичну допомогу і викликали карету швидкої. Одночасно прибув наряд поліції.

Громадянина доставили до медичного закладу. На жаль, 24 серпня від отриманих травм чоловік помер.

За даним фактом слідчі територіального підрозділу поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та встановлюють усі обставини події.

"Черкаський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки всіляко сприяє проведенню слідства з метою встановлення причин та обставин, які сприяли трагічному випадку та притягненню винних до відповідальності", – йдеться в повідомленні.

