Смерть військовозобов’язаного у приміщенні ТЦК на Рівненщині: прокуратура почала розслідування

На Рівненщині розслідують смерть чоловіка у приміщенні ТЦК

У Рівненській області розслідують смерть 33-річного чоловіка у приміщенні РТЦК та СП 21 серпня.

Про це повідомили у прокуратурі Рівненської області, інформує Цензор.НЕТ.

За фактом смерті 33-річного військовозобов’язаного в приміщенні Сарненського РТЦК та СП Рівненської області зареєстровано кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 КК України (умисне вбивство із приміткою "природна смерть").

Відповідно до висновків медиків, причиною смерті стала мозкова кома та правобічний нетравматичний субдуральний крововилив. Для встановлення остаточної причини призначено судово-медичну експертизу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Черкаській області загинув військовозобов’язаний, який вистрибнув з авто під час перевезення до навчального центру

Як додали у спецпрокуратурі, наразі здійснюють першочергові слідчі дії: опитують свідків і працівників територіального центру комплектування та соціальної підтримки, проводять необхідні експертизи.

Зокрема, перевіряють можливу причетність посадових осіб ТЦК до отриманих чоловіком травм.

Нагадаємо, напередодні повідомлялося, що у Рівненській області під час перебування в пункті збору для відправлення до військового навчального центру помер військовозобов’язаний Віталій Сахарук. У ТЦК та СП заявили, що чоловіку раптово стало погано, а ознаки насильницької смерті відсутні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чоловік загинув під час втечі від військових ТЦК та поліціянтів у Миколаєві: ДБР розслідує обставини. ФОТО

+9
26.08.2025 18:45 Відповісти
+8
26.08.2025 18:59 Відповісти
+7
26.08.2025 18:44 Відповісти
Дайте вгадаю, ВЛК визнало його придатним як космонавта? Скільки вже хворих на серце вмерло в ТЦК або по дорозі на полігон? Зате 24-х річні хлопчики їдуть відпочивати за кордон до кінця війни
26.08.2025 18:44 Відповісти
Заздриш 24-річним хлопчикам? Ти в свої 24 також не воював тому все чесно.
показати весь коментар
26.08.2025 19:17 Відповісти
"Зокрема, перевіряють можливу причетність посадових осіб ТЦК до отриманих чоловіком травм."
"У ТЦК та СП заявили, що чоловіку раптово стало погано, а ознаки насильницької смерті відсутні."
Одне з іншим якось не сходиться.
26.08.2025 18:45 Відповісти
От похожего диагноза умер когда то артист Миронов во время спектакля при совке, но его в армию никто не призывал.
26.08.2025 18:53 Відповісти
от імєнно
26.08.2025 19:04 Відповісти
рідні кажуть, що його били, і є сліди побоїв. мабуть брешуть.
26.08.2025 18:50 Відповісти
звісно брешуть , ТЦК тільки правду кажуть і на ЗЕбломарахвоні теж....
26.08.2025 19:07 Відповісти
дивно,жила людина 33 роки,не було проблем серйозних зі здоров"ям,і тут то самовбиваються,то раптом вмирають без зовнішнього втручання,може час на тцк завезти виганяючих диявола та чортів та освятити???!!!
26.08.2025 19:08 Відповісти
"умисне вбивство із приміткою "природна смерть"
Це як так? Чи смерть від убивства - природня?
26.08.2025 18:51 Відповісти
Де ви там бачите вбивство? Одному знайомому принесли бойову повістку вранці типу з речами на вихід, але він її не дочекався, помер близько першої години ночі з природніх причин. Хоча на ВЛК, яке він пройшов за місяць до того сказали - придатний. Таке нажаль буває.
26.08.2025 18:56 Відповісти
та ти шо? не брешеш?
26.08.2025 19:18 Відповісти
Це вже серцева недостатність чи ні?
26.08.2025 18:59 Відповісти
Приймав душ в ТЦК перед відправкою і впав. Буває.
26.08.2025 19:14 Відповісти
А кажуть на Цензорі немає цензури.
26.08.2025 19:16 Відповісти
а-ха-ха
26.08.2025 19:19 Відповісти
це катування і судячі з різнотонності синців це відбувалося не єдиномоментно,шкода чоловіка,судячі з всього був зі стрижнем,тим хто це вчинив-довгих років життя наповнених болю!!!
26.08.2025 19:13 Відповісти
Прям герой, загинув в бою проти військових, але чомусь ЗСУ а не орків
26.08.2025 19:16 Відповісти
орки закатували? нє?
26.08.2025 19:23 Відповісти
Военные, которые забили до смерти гражданского тоже ЗСУ? На кой хер тогда жить в этом государстве защищать его? Хотя самые хитрожопые свалили в теплые края и учат жизни.
26.08.2025 19:24 Відповісти
Прийде час, народ без прокуратури розбереться, хто вбивав українців в ТЦК. Не один вбивця українців без покарання не залишиться.
26.08.2025 19:25 Відповісти
 
 