Смерть військовозобов’язаного у приміщенні ТЦК на Рівненщині: прокуратура почала розслідування

У Рівненській області розслідують смерть 33-річного чоловіка у приміщенні РТЦК та СП 21 серпня.

Про це повідомили у прокуратурі Рівненської області, інформує Цензор.НЕТ.

За фактом смерті 33-річного військовозобов’язаного в приміщенні Сарненського РТЦК та СП Рівненської області зареєстровано кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 КК України (умисне вбивство із приміткою "природна смерть").

Відповідно до висновків медиків, причиною смерті стала мозкова кома та правобічний нетравматичний субдуральний крововилив. Для встановлення остаточної причини призначено судово-медичну експертизу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Черкаській області загинув військовозобов’язаний, який вистрибнув з авто під час перевезення до навчального центру

Як додали у спецпрокуратурі, наразі здійснюють першочергові слідчі дії: опитують свідків і працівників територіального центру комплектування та соціальної підтримки, проводять необхідні експертизи.

Зокрема, перевіряють можливу причетність посадових осіб ТЦК до отриманих чоловіком травм.

Нагадаємо, напередодні повідомлялося, що у Рівненській області під час перебування в пункті збору для відправлення до військового навчального центру помер військовозобов’язаний Віталій Сахарук. У ТЦК та СП заявили, що чоловіку раптово стало погано, а ознаки насильницької смерті відсутні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чоловік загинув під час втечі від військових ТЦК та поліціянтів у Миколаєві: ДБР розслідує обставини. ФОТО