Смерть військовозобов’язаного у приміщенні ТЦК на Рівненщині: прокуратура почала розслідування
У Рівненській області розслідують смерть 33-річного чоловіка у приміщенні РТЦК та СП 21 серпня.
Про це повідомили у прокуратурі Рівненської області, інформує Цензор.НЕТ.
За фактом смерті 33-річного військовозобов’язаного в приміщенні Сарненського РТЦК та СП Рівненської області зареєстровано кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 КК України (умисне вбивство із приміткою "природна смерть").
Відповідно до висновків медиків, причиною смерті стала мозкова кома та правобічний нетравматичний субдуральний крововилив. Для встановлення остаточної причини призначено судово-медичну експертизу.
Як додали у спецпрокуратурі, наразі здійснюють першочергові слідчі дії: опитують свідків і працівників територіального центру комплектування та соціальної підтримки, проводять необхідні експертизи.
Зокрема, перевіряють можливу причетність посадових осіб ТЦК до отриманих чоловіком травм.
Нагадаємо, напередодні повідомлялося, що у Рівненській області під час перебування в пункті збору для відправлення до військового навчального центру помер військовозобов’язаний Віталій Сахарук. У ТЦК та СП заявили, що чоловіку раптово стало погано, а ознаки насильницької смерті відсутні.
"У ТЦК та СП заявили, що чоловіку раптово стало погано, а ознаки насильницької смерті відсутні."
Одне з іншим якось не сходиться.
Це як так? Чи смерть від убивства - природня?