Військовозобов’язаний помер на пункті збору на Рівненщині: ТЦК відкинув ознаки насильства
У Рівненській області під час перебування в пункті збору для відправлення до військового навчального центру помер 34-річний військовозобов’язаний Віталій Сахарук. У ТЦК та СП заявили, що чоловіку раптово стало погано, а ознаки насильницької смерті відсутні.
Про це повідомили в Рівненському обласному ТЦК і СП, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що 21 серпня зупинили Віталія Сахарука в селі Городець для перевірки документів. Тоді було встановлено, що він порушив військовий облік, оскільки не з’явився за повісткою до ТЦК. Права на відстрочку від призову на військову службу в нього теж не було.
Йому запропонували проїхати до районного ТЦК і СП, щоб скласти матеріали про адміністративне правопорушення за ст. ст. 210, 210−1 КУпАП. На що він погодився, стверджують у ТЦК.
Після прибуття до районного ТЦК та СП було складено протокол про адміністративне правопорушення та направлено військовозобов'язаного для проходження військово-лікарської комісії.
"Під час перебування на пункті збору для відправки до військового навчального центру Сахаруку В.В. стало погано. Терміново йому було викликано екстрену швидку медичну допомогу. На жаль, лікарями було констатовано смерть Сахарука В.В.
Першочерговими слідчо-оперативними заходами було встановлено, що смерть військовозобов'язаного настала через серцеву недостатність. Ознаки насильницької смерті відсутні", - йдеться у заяві терцентру.
Видання "Суспільне" з посиланням на матір померлого чоловіка Ніну Сахарук повідомляє, що Віталія утримували в приміщенні РТЦК три дні. 23 серпня родичі чоловіка дізналися, що його тіло перебуває в морзі.
За тиждень можна пройти, якщо усі лікарі в одному будинку.
б виття на болотахголоси демократичних змі та активістів про загрозу правам ,свободам вільної демократії . А так помер якийсь кріпак від інфаркту успішно визнаний перед тим придатним ВЛК - той і хрін з ним...
Операцию США в Гренаде не предлагать.
То як він пройшов ВЛК? Знов, "Лазарю, вставай!"
гарматне м'со, тобто "добову поставку"
Питання риторичне ...
Клятим ухилянтам тільки дай можливість дескредитувати тцк померши у них в приміщенні чи скалічившись