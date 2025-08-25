УКР
Військовозобов’язаний помер на пункті збору на Рівненщині: ТЦК відкинув ознаки насильства

У Рівненській області під час перебування в пункті збору для відправлення до військового навчального центру помер 34-річний військовозобов’язаний Віталій Сахарук. У ТЦК та СП заявили, що чоловіку раптово стало погано, а ознаки насильницької смерті відсутні.

Про це повідомили в Рівненському обласному ТЦК і СП, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що  21 серпня зупинили Віталія Сахарука в селі Городець для перевірки документів. Тоді було встановлено, що він порушив військовий облік, оскільки не з’явився за повісткою до ТЦК. Права на відстрочку від призову на військову службу в нього теж не було.

Йому запропонували проїхати до районного ТЦК і СП, щоб скласти матеріали про адміністративне правопорушення за ст. ст. 210, 210−1 КУпАП. На що він погодився, стверджують у ТЦК.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Черкаській області загинув військовозобов’язаний, який вистрибнув з авто під час перевезення до навчального центру

Після прибуття до районного ТЦК та СП було складено протокол про адміністративне правопорушення та направлено військовозобов'язаного для проходження військово-лікарської комісії.

"Під час перебування на пункті збору для відправки до військового навчального центру Сахаруку В.В. стало погано. Терміново йому було викликано екстрену швидку медичну допомогу. На жаль, лікарями було констатовано смерть Сахарука В.В.

Першочерговими слідчо-оперативними заходами було встановлено, що смерть військовозобов'язаного настала через серцеву недостатність. Ознаки насильницької смерті відсутні", - йдеться у заяві терцентру.

Видання "Суспільне" з посиланням на матір померлого чоловіка Ніну Сахарук повідомляє, що Віталія утримували в приміщенні РТЦК три дні. 23 серпня родичі чоловіка дізналися, що його тіло перебуває в морзі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чоловік загинув під час втечі від військових ТЦК та поліцянтів у Миколаєві: ДБР розслідує обставини. ФОТО

У Рівненській області військовозобов'язаний помер на пункті збору

Автор: 

смерть (6814) мобілізація (3204) ТЦК та СП (780) Рівненська область (1218)
Топ коментарі
+27
Серцева недостатність. Виникає логічне запитання, як він взагалі міг пройти ВЛК і чекати вже на пункті збору? Хоча про що це я, ні не виникає...
25.08.2025 15:42 Відповісти
25.08.2025 15:42 Відповісти
+13
"Чекав на відправлення в навчальний центр" - тобто пройшов ВЛК і був визнаний здоровим (придатним). І тут раптом помер від серцевої недостатності. Питання - ступень придатності членів ВЛК колись, хтось проводить ? Скільки ще має померти людей, після їхної оцінки придатності ? Хтось, колись за це відповість ?
25.08.2025 15:51 Відповісти
25.08.2025 15:51 Відповісти
+9
ВЛК під наглядом ТЦКунів пройшов за 2 години
25.08.2025 15:38 Відповісти
25.08.2025 15:38 Відповісти
ВЛК під наглядом ТЦКунів пройшов за 2 години
25.08.2025 15:38 Відповісти
25.08.2025 15:38 Відповісти
Брату моєї невістки в 52 роки вистачило і 15 хв. на ВЛК, щоб визначити його придатним до посади кулеметника.
25.08.2025 16:37 Відповісти
25.08.2025 16:37 Відповісти
Серцева недостатність. Виникає логічне запитання, як він взагалі міг пройти ВЛК і чекати вже на пункті збору? Хоча про що це я, ні не виникає...
25.08.2025 15:42 Відповісти
25.08.2025 15:42 Відповісти
На це питання повинні дати відповідь лікарі.
25.08.2025 15:44 Відповісти
25.08.2025 15:44 Відповісти
А там кругова порука - рука руку миє.
25.08.2025 16:38 Відповісти
25.08.2025 16:38 Відповісти
вони окрема організація якраз.
25.08.2025 16:53 Відповісти
25.08.2025 16:53 Відповісти
"Нащо він погодився"- стверджують у ТЦК.
25.08.2025 15:43 Відповісти
25.08.2025 15:43 Відповісти
ну шо, це достатній доказ що він непридатний до військової служби? а істоти з ВЛК...
25.08.2025 15:45 Відповісти
25.08.2025 15:45 Відповісти
ПІД НАГЛЯДОМ ТОМУ, ЩО ЦІ СЦИКУНИ МАЮТЬ ЗВИЧКУ ТІКАТИ ЗА ПЕРШОЇ НАГОДИ. А ЧОМУ ТАК ШВИДКО? БО ВІЙСЬКОВІ ТЦК ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ БЕЗПЕРЕШКОДНИЙ І БЕЗ ЧЕРГИ ДОСТУП ДО ЛІКАРІВ. СКІЛЬКИ ЧАСУ В ТАКОМУ ВИПАДКУ ТРЕБА, ЩОБ ПРОЙТИ 6 СПЕЦІАЛІСТІВ? ПІВТОРИ ГОДИНИ . ЯКЩО Є ПІДТВЕРДЖЕНІ СКАРГИ, ТО НАПРАВЛЯЄТЬСЯ НА ДООБСТЕЖЕННЯ ДО ПРОФІЛЬНОГО ОБЛАСНОГО ЧИ РАЙОННОГО СПЕЦІАЛІСТА, ЯКИЙ ПРОВОДИТЬ ДОДАТКОВЕ ОБСТЕЖЕННЯ І ВИЗНАЧАЄ ПРИДАТНІСТЬ ЧИ НЕ ПРИДАТНІСТЬ.
25.08.2025 15:46 Відповісти
25.08.2025 15:46 Відповісти
Коментар капслоком - ознака невпевненості у тому, що пишеш і намагання перекричати всіх у кімнаті, виділитися з поміж інших, створити картинку, що твоя думка нібито правильніша та об'єктивніша ніж інші.
25.08.2025 15:56 Відповісти
25.08.2025 15:56 Відповісти
А ще капсом пишуть психічно неврівноважені люди.
25.08.2025 16:02 Відповісти
25.08.2025 16:02 Відповісти
Зате все правильно написав
25.08.2025 16:05 Відповісти
25.08.2025 16:05 Відповісти
Сам проходив і в чергах стояв. Ніхто не супроводжував.
25.08.2025 16:08 Відповісти
25.08.2025 16:08 Відповісти
Та ну перестаньте, одного психолога декілька годин проходити, це якщо повноцінно з тестами на ПК. А ще аналізи крові на СНІД, гепатити, а ще флюорографія, як мінімум мають легені просвітити.
За тиждень можна пройти, якщо усі лікарі в одному будинку.
25.08.2025 16:24 Відповісти
25.08.2025 16:24 Відповісти
вбивці
25.08.2025 15:48 Відповісти
25.08.2025 15:48 Відповісти
У Вас на руках результат експертизи, чи так просто за компанію ляпнули?
25.08.2025 16:17 Відповісти
25.08.2025 16:17 Відповісти
Якби це був НАБУшник чи якийсь умовний "шабунін " - то вже піднялось б виття на болотах голоси демократичних змі та активістів про загрозу правам ,свободам вільної демократії . А так помер якийсь кріпак від інфаркту успішно визнаний перед тим придатним ВЛК - той і хрін з ним...
25.08.2025 15:48 Відповісти
25.08.2025 15:48 Відповісти
Кацап-идёшь нах. Ох,*** и сказочники.
25.08.2025 16:06 Відповісти
25.08.2025 16:06 Відповісти
Свіжоспечені вони такі...
25.08.2025 16:12 Відповісти
25.08.2025 16:12 Відповісти
Не бусифікуватимуть, якщо свідомі громадяни самі добровільно стануть на захист своєї Батьківщини, а не ховатимуться під спідницями. А то виходить, що держава вмовляє їх захистити свою незалежність...
25.08.2025 16:08 Відповісти
25.08.2025 16:08 Відповісти
Я так. А ти?
25.08.2025 16:46 Відповісти
25.08.2025 16:46 Відповісти
Світова історія взагалі не знає випадку, коли тотальна мобілізація призводить до перемоги у війні. Невмотивований солдат, якого зловили на вулиці і силком відправили на фронт, буде за будь-яку ціну прагнути ухилитися від виконання військового обов'язку і гарантовано зберегти своє життя і здоров'я. Більше того, його дії можуть призвести до невиправданих втрат серед тих, хто має належну мотивацію воювати. Якщо люди не хочуть воювати, потрібно не заганяти їх силком на фронт, як худобу, а робити належні висновки і приймати відповідні рішення, поки ще не є занадто піздно
25.08.2025 16:13 Відповісти
25.08.2025 16:13 Відповісти
І хто таке пропонував?
25.08.2025 17:04 Відповісти
25.08.2025 17:04 Відповісти
С вас пол литра два примера войны такой интенсивности силами наемной армии.
Операцию США в Гренаде не предлагать.
25.08.2025 16:36 Відповісти
25.08.2025 16:36 Відповісти
Белку в глаз бьют, шоб шкурку не испортить. Зачем калечить своих будущих солдат? Не проще село окружить? А может сперва окружили, а потом били из орудий?
25.08.2025 16:31 Відповісти
25.08.2025 16:31 Відповісти
Гостра серцева недостатність

Серед причин можна виділити наступні: декомпенсація хронічної серцевої недостатності, гострий інфаркт міокарда, механічні ускладнення гострого інфаркту міокарда (наприклад: розрив міжшлуночкової перегородки, розрив хорд мітрального клапана, інфаркт правого шлуночка), інфаркт міокарда правого шлуночка, швидкопрогресуюча аритмія або тяжка брадикардія, гостра тромбоемболія легеневої артерії, гіпертонічний криз, тампонада серця, розшарування аорти, родова кардіоміопатія, перешкода току крові (звуження гирла аорти і мітрального отвору, гіпертрофічна кардіоміопатія, пухлини, тромби), клапаннанедостатність (мітрального або аортального), дилятаційнукардіоміопатія, міокардит, травма серця.
До несерцевих причин відносять: інфекції, особливо пневмонія, сепсис, недостатня прихильність до лікування, перевантаження об'ємом, важкий інсульт, хірургія та ПЕРІОПЕРАЦІЙНОЇ проблеми, дисфункція нирок, загострення бронхіальної астми, хронічної обструктивної хвороби легень, анемія, лікарські препарати (нестероїдні протівовспалітельние препарати, кортикостероїди , лікарські взаємодії), гіпо- або гіперфунція щитовидної залози, зловживання алкоголем і наркотики.

То як він пройшов ВЛК? Знов, "Лазарю, вставай!"
25.08.2025 15:51 Відповісти
25.08.2025 15:51 Відповісти
"Чекав на відправлення в навчальний центр" - тобто пройшов ВЛК і був визнаний здоровим (придатним). І тут раптом помер від серцевої недостатності. Питання - ступень придатності членів ВЛК колись, хтось проводить ? Скільки ще має померти людей, після їхної оцінки придатності ? Хтось, колись за це відповість ?
25.08.2025 15:51 Відповісти
25.08.2025 15:51 Відповісти
Ні, ніхто не відповість.Правда,вона дуже гірка.
25.08.2025 16:13 Відповісти
25.08.2025 16:13 Відповісти
У майбутнього штурмовика раптово виникла серцева недостатність якраз після детальної і прискіпливої ВЛК, яка визнала його ідеально здоровим - просто жахливий збіг обставин.
25.08.2025 15:51 Відповісти
25.08.2025 15:51 Відповісти
Є варіант - що це ІПСО . Померлий , явно агєнт ФСБ,своєю смертю хотів дискредитувати чесне ,непідкупне , справедливе ВЛК
25.08.2025 15:57 Відповісти
25.08.2025 15:57 Відповісти
Певний відсоток товарних втрат при зберіганні "добових поставок" - це нормально.
25.08.2025 15:59 Відповісти
25.08.2025 15:59 Відповісти
Усушку і утряску товару в процесі транспортування і зберігання ще ніхто не відміняв!
25.08.2025 16:15 Відповісти
25.08.2025 16:15 Відповісти
Отож! Треба працювати над логістичним ланцюжком, пришвидшувати доставку.
25.08.2025 16:18 Відповісти
25.08.2025 16:18 Відповісти
І компактніше утрамбовувати гарматне м'со, тобто "добову поставку"
25.08.2025 16:38 Відповісти
25.08.2025 16:38 Відповісти
Ви не розумієте центр соціальної підтримки хотів йому надати соціальну підтримку але від того напору він помер.
25.08.2025 16:00 Відповісти
25.08.2025 16:00 Відповісти
Люди помирають всюди і завжди....
25.08.2025 16:01 Відповісти
25.08.2025 16:01 Відповісти
Якщо вже погодився "проїхати" з тцкунами-готуйся до "серцевої недостатності"...та відбитих нирок.
25.08.2025 16:02 Відповісти
25.08.2025 16:02 Відповісти
А він помер вже придатним до служби, чи на етапі проходження ввк?
25.08.2025 16:03 Відповісти
25.08.2025 16:03 Відповісти
Пройшов ВЛК, визнаний придатним до військової служби, чекав на відправлення у навчальний центр -- і помер від серцевої недостатності??? Десь тут найобують...
25.08.2025 16:03 Відповісти
25.08.2025 16:03 Відповісти
Не десь, а кругом.
25.08.2025 16:07 Відповісти
25.08.2025 16:07 Відповісти
У всьому винні комуністи!!!
25.08.2025 16:11 Відповісти
25.08.2025 16:11 Відповісти
Вже час своїми діями показати приклад сцикливим ухилянтам. Ілі ета другоє?
25.08.2025 16:13 Відповісти
25.08.2025 16:13 Відповісти
Що Ви маєте на увазі?
25.08.2025 16:47 Відповісти
25.08.2025 16:47 Відповісти
В Смілі також "сам" вистрибнув з машини на ходу.
25.08.2025 16:12 Відповісти
25.08.2025 16:12 Відповісти
Мабуть "буряти" проникли до воєнкомату, не інакше
25.08.2025 16:21 Відповісти
25.08.2025 16:21 Відповісти
Хто , за це , буде відповідати ?
Питання риторичне ...
25.08.2025 16:39 Відповісти
25.08.2025 16:39 Відповісти
Країна мрії потужного ,міндіча ,чернишова шефірів ......
25.08.2025 17:10 Відповісти
25.08.2025 17:10 Відповісти
Ніколи такого не було, а тут знову.
Клятим ухилянтам тільки дай можливість дескредитувати тцк померши у них в приміщенні чи скалічившись
25.08.2025 17:12 Відповісти
25.08.2025 17:12 Відповісти
Комісію ВЛК на нари!!!
25.08.2025 17:43 Відповісти
25.08.2025 17:43 Відповісти
 
 