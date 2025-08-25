РУС
Новости смерть в ТЦК Нарушение ТЦК прав человека
2 524 40

Военнообязанный умер на пункте сбора на Ривненщине: ТЦК отверг признаки насилия

В Ривненской области во время пребывания в пункте сбора для отправки в военный учебный центр умер 34-летний военнообязанный Виталий Сахарук. В ТЦК и СП заявили, что мужчине внезапно стало плохо, а признаки насильственной смерти отсутствуют.

Об этом сообщили в Ривненском областном ТЦК и СП, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что 21 августа остановили Виталия Сахарука в селе Городец для проверки документов. Тогда было установлено, что он нарушил воинский учет, поскольку не явился по повестке в ТЦК. Права на отсрочку от призыва на военную службу у него тоже не было.

Ему предложили проехать в районный ТЦК и СП, чтобы составить материалы об административном правонарушении по ст. ст. 210, 210-1 КУоАП. На что он согласился, утверждают в ТЦК.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Черкасской области погиб военнообязанный, который выпрыгнул из авто во время перевозки в учебный центр

По прибытии в районный ТЦК и СП был составлен протокол об административном правонарушении и направлен военнообязанный для прохождения военно-врачебной комиссии.

"Во время пребывания на пункте сбора для отправки в военный учебный центр Сахаруку В.В. стало плохо. Срочно ему была вызвана экстренная скорая медицинская помощь. К сожалению, врачами была констатирована смерть Сахарука В.В.

Первоочередными следственно-оперативными мероприятиями было установлено, что смерть военнообязанного наступила из-за сердечной недостаточности. Признаки насильственной смерти отсутствуют", - говорится в заявлении терцентра.

Издание "Суспільне" со ссылкой на мать умершего мужчины Нину Сахарук сообщает, что Виталия удерживали в помещении РТЦК три дня. 23 августа родственники мужчины узнали, что его тело находится в морге.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мужчина погиб во время побега от военных ТЦК и полицейских в Николаеве: ГБР расследует обстоятельства. ФОТО

В Ровенской области военнообязанный'язаний помер на пункті збору

Автор: 

смерть (9286) мобилизация (2889) ТЦК (728) Ровенская область (1273)
+16
Серцева недостатність. Виникає логічне запитання, як він взагалі міг пройти ВЛК і чекати вже на пункті збору? Хоча про що це я, ні не виникає...
25.08.2025 15:42 Ответить
25.08.2025 15:42 Ответить
+6
"Чекав на відправлення в навчальний центр" - тобто пройшов ВЛК і був визнаний здоровим (придатним). І тут раптом помер від серцевої недостатності. Питання - ступень придатності членів ВЛК колись, хтось проводить ? Скільки ще має померти людей, після їхної оцінки придатності ? Хтось, колись за це відповість ?
25.08.2025 15:51 Ответить
25.08.2025 15:51 Ответить
+5
Якби це був НАБУшник чи якийсь умовний "шабунін " - то вже піднялось б виття на болотах голоси демократичних змі та активістів про загрозу правам ,свободам вільної демократії . А так помер якийсь кріпак від інфаркту успішно визнаний перед тим придатним ВЛК - той і хрін з ним...
25.08.2025 15:48 Ответить
25.08.2025 15:48 Ответить
ВЛК під наглядом ТЦКунів пройшов за 2 години
25.08.2025 15:38 Ответить
25.08.2025 15:38 Ответить
Серцева недостатність. Виникає логічне запитання, як він взагалі міг пройти ВЛК і чекати вже на пункті збору? Хоча про що це я, ні не виникає...
25.08.2025 15:42 Ответить
25.08.2025 15:42 Ответить
На це питання повинні дати відповідь лікарі.
25.08.2025 15:44 Ответить
25.08.2025 15:44 Ответить
"Нащо він погодився"- стверджують у ТЦК.
25.08.2025 15:43 Ответить
25.08.2025 15:43 Ответить
ну шо, це достатній доказ що він непридатний до військової служби? а істоти з ВЛК...
25.08.2025 15:45 Ответить
25.08.2025 15:45 Ответить
ПІД НАГЛЯДОМ ТОМУ, ЩО ЦІ СЦИКУНИ МАЮТЬ ЗВИЧКУ ТІКАТИ ЗА ПЕРШОЇ НАГОДИ. А ЧОМУ ТАК ШВИДКО? БО ВІЙСЬКОВІ ТЦК ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ БЕЗПЕРЕШКОДНИЙ І БЕЗ ЧЕРГИ ДОСТУП ДО ЛІКАРІВ. СКІЛЬКИ ЧАСУ В ТАКОМУ ВИПАДКУ ТРЕБА, ЩОБ ПРОЙТИ 6 СПЕЦІАЛІСТІВ? ПІВТОРИ ГОДИНИ . ЯКЩО Є ПІДТВЕРДЖЕНІ СКАРГИ, ТО НАПРАВЛЯЄТЬСЯ НА ДООБСТЕЖЕННЯ ДО ПРОФІЛЬНОГО ОБЛАСНОГО ЧИ РАЙОННОГО СПЕЦІАЛІСТА, ЯКИЙ ПРОВОДИТЬ ДОДАТКОВЕ ОБСТЕЖЕННЯ І ВИЗНАЧАЄ ПРИДАТНІСТЬ ЧИ НЕ ПРИДАТНІСТЬ.
25.08.2025 15:46 Ответить
25.08.2025 15:46 Ответить
Коментар капслоком - ознака невпевненості у тому, що пишеш і намагання перекричати всіх у кімнаті, виділитися з поміж інших, створити картинку, що твоя думка нібито правильніша та об'єктивніша ніж інші.
25.08.2025 15:56 Ответить
25.08.2025 15:56 Ответить
А ще капсом пишуть психічно неврівноважені люди.
25.08.2025 16:02 Ответить
25.08.2025 16:02 Ответить
Зате все правильно написав
25.08.2025 16:05 Ответить
25.08.2025 16:05 Ответить
Сам проходив і в чергах стояв. Ніхто не супроводжував.
25.08.2025 16:08 Ответить
25.08.2025 16:08 Ответить
Та ну перестаньте, одного психолога декілька годин проходити, це якщо повноцінно з тестами на ПК. А ще аналізи крові на СНІД, гепатити, а ще флюорографія, як мінімум мають легені просвітити.
За тиждень можна пройти, якщо усі лікарі в одному будинку.
25.08.2025 16:24 Ответить
25.08.2025 16:24 Ответить
вбивці
25.08.2025 15:48 Ответить
25.08.2025 15:48 Ответить
У Вас на руках результат експертизи, чи так просто за компанію ляпнули?
25.08.2025 16:17 Ответить
25.08.2025 16:17 Ответить
Якби це був НАБУшник чи якийсь умовний "шабунін " - то вже піднялось б виття на болотах голоси демократичних змі та активістів про загрозу правам ,свободам вільної демократії . А так помер якийсь кріпак від інфаркту успішно визнаний перед тим придатним ВЛК - той і хрін з ним...
25.08.2025 15:48 Ответить
25.08.2025 15:48 Ответить
Немного Истории. 1920 год. Винница. Армия УНР проводит насильственную мобилизацию (читай"бусификацию" только вместо бусиков ФИРЫ) в селах. Для того что б чоловики "охотней мобилизировались" то обстреливает с пушек села Винницы. Чоловикам ничего не оставалось как "мобилизироватся принудительно" в армию УНР. И "ФИРАфизация" все равно не помогла УНР. Она потерпела поражение и..... прекратила свое существование. Из этого вывод. Тот кто подымает руку на свой народ тот проиграет и потерпит поражение. И никакая "бусификация" не поможет
25.08.2025 15:49 Ответить
25.08.2025 15:49 Ответить
Кацап-идёшь нах. Ох,*** и сказочники.
25.08.2025 16:06 Ответить
25.08.2025 16:06 Ответить
Свіжоспечені вони такі...
25.08.2025 16:12 Ответить
25.08.2025 16:12 Ответить
Не бусифікуватимуть, якщо свідомі громадяни самі добровільно стануть на захист своєї Батьківщини, а не ховатимуться під спідницями. А то виходить, що держава вмовляє їх захистити свою незалежність...
25.08.2025 16:08 Ответить
25.08.2025 16:08 Ответить
Світова історія взагалі не знає випадку, коли тотальна мобілізація призводить до перемоги у війні. Невмотивований солдат, якого зловили на вулиці і силком відправили на фронт, буде за будь-яку ціну прагнути ухилитися від виконання військового обов'язку і гарантовано зберегти своє життя і здоров'я. Більше того, його дії можуть призвести до невиправданих втрат серед тих, хто має належну мотивацію воювати. Якщо люди не хочуть воювати, потрібно не заганяти їх силком на фронт, як худобу, а робити належні висновки і приймати відповідні рішення, поки ще не є занадто піздно
25.08.2025 16:13 Ответить
25.08.2025 16:13 Ответить
У нас сейчас некоторые" деятели" предлагают "вспомнить старину" и приковывать цепями к пулемету на позициях что б боец не сбежал как это уже было в истории. А тот же ТУКА предлагает заград отряды. Так а чем тогда Украинцы от московитов отличатся будут? НИЧЕМ
25.08.2025 16:20 Ответить
25.08.2025 16:20 Ответить
Белку в глаз бьют, шоб шкурку не испортить. Зачем калечить своих будущих солдат? Не проще село окружить? А может сперва окружили, а потом били из орудий?
25.08.2025 16:31 Ответить
25.08.2025 16:31 Ответить
Гостра серцева недостатність

Серед причин можна виділити наступні: декомпенсація хронічної серцевої недостатності, гострий інфаркт міокарда, механічні ускладнення гострого інфаркту міокарда (наприклад: розрив міжшлуночкової перегородки, розрив хорд мітрального клапана, інфаркт правого шлуночка), інфаркт міокарда правого шлуночка, швидкопрогресуюча аритмія або тяжка брадикардія, гостра тромбоемболія легеневої артерії, гіпертонічний криз, тампонада серця, розшарування аорти, родова кардіоміопатія, перешкода току крові (звуження гирла аорти і мітрального отвору, гіпертрофічна кардіоміопатія, пухлини, тромби), клапаннанедостатність (мітрального або аортального), дилятаційнукардіоміопатія, міокардит, травма серця.
До несерцевих причин відносять: інфекції, особливо пневмонія, сепсис, недостатня прихильність до лікування, перевантаження об'ємом, важкий інсульт, хірургія та ПЕРІОПЕРАЦІЙНОЇ проблеми, дисфункція нирок, загострення бронхіальної астми, хронічної обструктивної хвороби легень, анемія, лікарські препарати (нестероїдні протівовспалітельние препарати, кортикостероїди , лікарські взаємодії), гіпо- або гіперфунція щитовидної залози, зловживання алкоголем і наркотики.

То як він пройшов ВЛК? Знов, "Лазарю, вставай!"
25.08.2025 15:51 Ответить
25.08.2025 15:51 Ответить
"Чекав на відправлення в навчальний центр" - тобто пройшов ВЛК і був визнаний здоровим (придатним). І тут раптом помер від серцевої недостатності. Питання - ступень придатності членів ВЛК колись, хтось проводить ? Скільки ще має померти людей, після їхної оцінки придатності ? Хтось, колись за це відповість ?
25.08.2025 15:51 Ответить
25.08.2025 15:51 Ответить
Ні, ніхто не відповість.Правда,вона дуже гірка.
25.08.2025 16:13 Ответить
25.08.2025 16:13 Ответить
У майбутнього штурмовика раптово виникла серцева недостатність якраз після детальної і прискіпливої ВЛК, яка визнала його ідеально здоровим - просто жахливий збіг обставин.
25.08.2025 15:51 Ответить
25.08.2025 15:51 Ответить
Є варіант - що це ІПСО . Померлий , явно агєнт ФСБ,своєю смертю хотів дискредитувати чесне ,непідкупне , справедливе ВЛК
25.08.2025 15:57 Ответить
25.08.2025 15:57 Ответить
Певний відсоток товарних втрат при зберіганні "добових поставок" - це нормально.
25.08.2025 15:59 Ответить
25.08.2025 15:59 Ответить
Усушку і утряску товару в процесі транспортування і зберігання ще ніхто не відміняв!
25.08.2025 16:15 Ответить
25.08.2025 16:15 Ответить
Отож! Треба працювати над логістичним ланцюжком, пришвидшувати доставку.
25.08.2025 16:18 Ответить
25.08.2025 16:18 Ответить
Ви не розумієте центр соціальної підтримки хотів йому надати соціальну підтримку але від того напору він помер.
25.08.2025 16:00 Ответить
25.08.2025 16:00 Ответить
Люди помирають всюди і завжди....
25.08.2025 16:01 Ответить
25.08.2025 16:01 Ответить
Якщо вже погодився "проїхати" з тцкунами-готуйся до "серцевої недостатності"...та відбитих нирок.
25.08.2025 16:02 Ответить
25.08.2025 16:02 Ответить
А він помер вже придатним до служби, чи на етапі проходження ввк?
25.08.2025 16:03 Ответить
25.08.2025 16:03 Ответить
Пройшов ВЛК, визнаний придатним до військової служби, чекав на відправлення у навчальний центр -- і помер від серцевої недостатності??? Десь тут найобують...
25.08.2025 16:03 Ответить
25.08.2025 16:03 Ответить
Не десь, а кругом.
25.08.2025 16:07 Ответить
25.08.2025 16:07 Ответить
жидовский кагал должен ответить за геноцид титульной нации и не нужно меня банить за правду, тцкуны бы никогда не творили такого, не зная, что они под его защитой
25.08.2025 16:07 Ответить
25.08.2025 16:07 Ответить
У всьому винні комуністи!!!
25.08.2025 16:11 Ответить
25.08.2025 16:11 Ответить
Вже час своїми діями показати приклад сцикливим ухилянтам. Ілі ета другоє?
25.08.2025 16:13 Ответить
25.08.2025 16:13 Ответить
В Смілі також "сам" вистрибнув з машини на ходу.
25.08.2025 16:12 Ответить
25.08.2025 16:12 Ответить
Мабуть "буряти" проникли до воєнкомату, не інакше
25.08.2025 16:21 Ответить
25.08.2025 16:21 Ответить
 
 