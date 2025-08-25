Военнообязанный умер на пункте сбора на Ривненщине: ТЦК отверг признаки насилия

В Ривненской области во время пребывания в пункте сбора для отправки в военный учебный центр умер 34-летний военнообязанный Виталий Сахарук. В ТЦК и СП заявили, что мужчине внезапно стало плохо, а признаки насильственной смерти отсутствуют.

Об этом сообщили в Ривненском областном ТЦК и СП, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что 21 августа остановили Виталия Сахарука в селе Городец для проверки документов. Тогда было установлено, что он нарушил воинский учет, поскольку не явился по повестке в ТЦК. Права на отсрочку от призыва на военную службу у него тоже не было.

Ему предложили проехать в районный ТЦК и СП, чтобы составить материалы об административном правонарушении по ст. ст. 210, 210-1 КУоАП. На что он согласился, утверждают в ТЦК.

По прибытии в районный ТЦК и СП был составлен протокол об административном правонарушении и направлен военнообязанный для прохождения военно-врачебной комиссии.

"Во время пребывания на пункте сбора для отправки в военный учебный центр Сахаруку В.В. стало плохо. Срочно ему была вызвана экстренная скорая медицинская помощь. К сожалению, врачами была констатирована смерть Сахарука В.В.

Первоочередными следственно-оперативными мероприятиями было установлено, что смерть военнообязанного наступила из-за сердечной недостаточности. Признаки насильственной смерти отсутствуют", - говорится в заявлении терцентра.

Издание "Суспільне" со ссылкой на мать умершего мужчины Нину Сахарук сообщает, что Виталия удерживали в помещении РТЦК три дня. 23 августа родственники мужчины узнали, что его тело находится в морге.

