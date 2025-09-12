Торговала автомобилями, ввезенными из-за границы как гуманитарная помощь для ВСУ: в Киеве задержана женщина, - Офис Генпрокурора. ФОТОрепортаж

Сообщено о подозрении 47-летней женщине, которая организовала незаконную продажу автомобилей, ввезенных в Украину как гуманитарная помощь для нужд ВСУ.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

Установлено, что жительница Киевской области в течение длительного времени завозила в Украину автомобили для ВСУ под прикрытием благотворительного фонда, который работал только "на бумаге". Машины ввозились как гуманитарная помощь, но военные их не получали. Завезенные автомобили она продавала через объявления в социальных сетях и на платформе ОЛХ.

Женщина пыталась продать 3 автомобиля. Во время получения денег ее задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

Всего у подозреваемой во время обысков изъяли 4 машины, в частности - Peugeot Boxer, Suzuki Grand Vitara, KIA Sorento, и BMW, который она оставила для себя.

Ее действия квалифицированы по ч. 3 ст. 201-2 УК Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет с конфискацией имущества.



