Торговала автомобилями, ввезенными из-за границы как гуманитарная помощь для ВСУ: в Киеве задержана женщина, - Офис Генпрокурора. ФОТОрепортаж

Сообщено о подозрении 47-летней женщине, которая организовала незаконную продажу автомобилей, ввезенных в Украину как гуманитарная помощь для нужд ВСУ.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

Установлено, что жительница Киевской области в течение длительного времени завозила в Украину автомобили для ВСУ под прикрытием благотворительного фонда, который работал только "на бумаге". Машины ввозились как гуманитарная помощь, но военные их не получали. Завезенные автомобили она продавала через объявления в социальных сетях и на платформе ОЛХ.

Женщина продавала автомобили, ввезенные для ВСУ

Женщина пыталась продать 3 автомобиля. Во время получения денег ее задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

Всего у подозреваемой во время обысков изъяли 4 машины, в частности - Peugeot Boxer, Suzuki Grand Vitara, KIA Sorento, и BMW, который она оставила для себя.

Женщина продавала автомобили, ввезенные для ВСУ

Ее действия квалифицированы по ч. 3 ст. 201-2 УК Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет с конфискацией имущества.

Женщина продавала автомобили, ввезенные для ВСУ
Женщина продавала автомобили, ввезенные для ВСУ

Не може бути!! Це наклеп на волонтерський рух! Спитайте у мілліонера Стерненко!
12.09.2025 11:56 Ответить
Підклади асбестову шматку на стільчик, щоб не було загорянь від уламків сраки.
Як же ж кацапам пече від діяльності Стерненка.
І я таки розумію чому, адже лише він за серпень місяць зібрав 300 лямів гривень.
Так скоро у кацапів і дуп не вистачить ловити дрони.
12.09.2025 12:13 Ответить
Зібрав.
І що?
12.09.2025 12:24 Ответить
Дрони купує?
Купує.
"Так чого тобі ще треба?"
12.09.2025 12:25 Ответить
Перепише БМВ на суддю і піде далі "волонтерити".
12.09.2025 12:00 Ответить
Блин, дайте українцям вільно завозити авто із ЕС,
1. по перше це підтримка виробництву ЕС , А НЕ КИТАЮ ТА РАШИ
2. По друге ЯКОГО ФЕРА УКРАЇНЦЮ кошторис евробляхи( 10 років) КОШТУЄ у 2 рази дорожче чем румуну? Румунів е автозавод Дачія - Рено , і все одно Їх влада не пресує так розмитненням авто , ЯК ЗРОБИЛА УКРАЇНСЬКА ВЛАДА в країні де автозаводів нема.
3. Це просто сором ‼️ при тому влада їздить на дорогих авто, а бідні українці ходять пешком . ЦЕ ГЕНОЦИД УКРАЇНЦІВ
12.09.2025 12:03 Ответить
багата
12.09.2025 12:08 Ответить
Ти будеш здивована, але бідні європейці теж ходять пішки!
показать весь комментарий
Софія, Україна вступть в ЄС і всі накрутки на авто пропадуть.
Просто спочатку потрібно від свинособак відбитися.
12.09.2025 12:27 Ответить
****.
