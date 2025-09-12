Торговала автомобилями, ввезенными из-за границы как гуманитарная помощь для ВСУ: в Киеве задержана женщина, - Офис Генпрокурора. ФОТОрепортаж
Сообщено о подозрении 47-летней женщине, которая организовала незаконную продажу автомобилей, ввезенных в Украину как гуманитарная помощь для нужд ВСУ.
Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.
Установлено, что жительница Киевской области в течение длительного времени завозила в Украину автомобили для ВСУ под прикрытием благотворительного фонда, который работал только "на бумаге". Машины ввозились как гуманитарная помощь, но военные их не получали. Завезенные автомобили она продавала через объявления в социальных сетях и на платформе ОЛХ.
Женщина пыталась продать 3 автомобиля. Во время получения денег ее задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.
Всего у подозреваемой во время обысков изъяли 4 машины, в частности - Peugeot Boxer, Suzuki Grand Vitara, KIA Sorento, и BMW, который она оставила для себя.
Ее действия квалифицированы по ч. 3 ст. 201-2 УК Украины.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет с конфискацией имущества.
Як же ж кацапам пече від діяльності Стерненка.
І я таки розумію чому, адже лише він за серпень місяць зібрав 300 лямів гривень.
Так скоро у кацапів і дуп не вистачить ловити дрони.
І що?
Купує.
"Так чого тобі ще треба?"
1. по перше це підтримка виробництву ЕС , А НЕ КИТАЮ ТА РАШИ
2. По друге ЯКОГО ФЕРА УКРАЇНЦЮ кошторис евробляхи( 10 років) КОШТУЄ у 2 рази дорожче чем румуну? Румунів е автозавод Дачія - Рено , і все одно Їх влада не пресує так розмитненням авто , ЯК ЗРОБИЛА УКРАЇНСЬКА ВЛАДА в країні де автозаводів нема.
3. Це просто сором ‼️ при тому влада їздить на дорогих авто, а бідні українці ходять пешком . ЦЕ ГЕНОЦИД УКРАЇНЦІВ
Просто спочатку потрібно від свинособак відбитися.