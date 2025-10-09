РУС
Новости Дело Евгения Шевченко
"Слугу народа" Шевченко оставили под стражей до 14 ноября

Нардепу Шевченко продлили содержание под стражей

Печерский районный суд Киева продлил меру пресечения в виде содержания под стражей для народного депутата от "Слуги народа" Евгения Шевченко. Его обвиняют в государственной измене.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Меру пресечения продлили до 14 ноября 2025 года.

Ранее стало известно, что ГБР и СБУ завершили досудебное расследование в отношении народного депутата Евгения Шевченко. Его обвиняют в государственной измене и мошенничестве.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Дело "слуги народа" Тищенко: нардепу изменили меру пресечения

Напомним, что 14 ноября 2024 года правоохранители сообщили Шевченко о подозрении в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины).

По данным следствия, народный избранник систематически в своих выступлениях и интервью публично распространял российские нарративы. А также "размещал в соцсетях высказывания, направленные в ущерб информационной безопасности Украины".

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Автор: 

суд (25254) мера пресечения (524) Шевченко Евгений Слуга народа (85)
В т.зв. партії "слуг" народу не було та немає випадкових людей.
Лише відібрані особисто зеленським, перевірені часом покидьки, зрадники, мародери, хабарники та ухилянти-втікачі.
09.10.2025 20:56 Ответить
То Ваша особиста думка . яка ні на що не впливає.
09.10.2025 21:17 Ответить
на гіляці залиште його, нехай повисить потім відпустите🙃
09.10.2025 21:15 Ответить
 
 