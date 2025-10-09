"Слугу народа" Шевченко оставили под стражей до 14 ноября
Печерский районный суд Киева продлил меру пресечения в виде содержания под стражей для народного депутата от "Слуги народа" Евгения Шевченко. Его обвиняют в государственной измене.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
Меру пресечения продлили до 14 ноября 2025 года.
Ранее стало известно, что ГБР и СБУ завершили досудебное расследование в отношении народного депутата Евгения Шевченко. Его обвиняют в государственной измене и мошенничестве.
Напомним, что 14 ноября 2024 года правоохранители сообщили Шевченко о подозрении в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины).
По данным следствия, народный избранник систематически в своих выступлениях и интервью публично распространял российские нарративы. А также "размещал в соцсетях высказывания, направленные в ущерб информационной безопасности Украины".
Лише відібрані особисто зеленським, перевірені часом покидьки, зрадники, мародери, хабарники та ухилянти-втікачі.