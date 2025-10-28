Корупція в оборонці: НАБУ і САП викрили розкрадання 90 млн грн на дронах. ВIДЕО
НАБУ і САП викрили схему розтрати понад 90 млн грн під час закупівель дронів для Сил оборони. Посадовці Держспецзв’язку разом із представниками приватних компаній завищували ціни на БпЛА DJI та Autel і виводили кошти за кордон.
Про це повідомила пресслужба НАБУ, передає Цензор.НЕТ.
Постачання дронів за завищеними цінами
За даними слідства, після ухвалення змін до Державного бюджету у 2023 році, Держспецзв’язку було виділено 30 млрд грн на закупівлю БпЛА. У керівника одного з департаментів відомства виник план розтрати частини цих коштів.
Він передбачав постачання дронів за завищеними цінами наперед визначеними компаніями. Для їхньої перемоги на тендерах залучили підконтрольні фірми, що імітували конкуренцію, а також спотворені маркетингові дослідження.
Державі завдано збитків на понад 90 млн грн
Таким чином, у травні–вересні 2023 року Держспецзв’язку придбало 400 дронів DJI Mavic 3 та 1300 дронів Autel Evo Max 4T за цінами, що перевищували ринкові на 70–90%. Унаслідок цього державі завдано збитків на понад 90 млн грн.
Ці кошти учасники схеми вивели на рахунки підконтрольних компаній, зокрема за кордоном.
Накладено арешт на рахунки компаній за кордоном і в Україні
Завдяки своєчасним діям НАБУ та САП накладено арешт на понад 4 млн дол. США на рахунках компаній за кордоном та 17 млн грн в Україні.
Підозру отримали посадовці Держспецзв’язку
Двом посадовцям Держспецзв’язку та двом представникам приватних компаній повідомлено про підозру у розтраті коштів в особливо великих розмірах.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Шах і мат.
Що саме виробляла Україна, так як узьки прикручувала на китайськи авто Лого Москвич
Іншими словами ні ку я. Добавляла 200% вартості і прикручувала гвинти до дронів
вони нажористі, на міліард долярів
.
.
Про українську Мері Попінс я вже мовчу.
- гражданин ЗЄлєнскій, ви знаєте єтого гражданіна ?
- перший раз бачу, пане суддя !
вот вам хрест! дарма що в сінагогу не хожу
.
С.Гайдай зараз дає інтерв'ю як поважний політолог
.
до міндича
.
"Ворогам закон, а друзям все"
"два магазіни до пістолета" вже заряджаються...
чи ви сумніваєтесь для кого буде смертна кара зараз ?
.
.