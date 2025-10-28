УКР
Корупція в оборонці: НАБУ і САП викрили розкрадання 90 млн грн на дронах. ВIДЕО

НАБУ і САП викрили схему розтрати понад 90 млн грн під час закупівель дронів для Сил оборони. Посадовці Держспецзв’язку разом із представниками приватних компаній завищували ціни на БпЛА DJI та Autel і виводили кошти за кордон.

Про це повідомила пресслужба НАБУ, передає Цензор.НЕТ.

Постачання дронів за завищеними цінами

За даними слідства, після ухвалення змін до Державного бюджету у 2023 році, Держспецзв’язку було виділено 30 млрд грн на закупівлю БпЛА. У керівника одного з департаментів відомства виник план розтрати частини цих коштів.

Він передбачав постачання дронів за завищеними цінами наперед визначеними компаніями. Для їхньої перемоги на тендерах залучили підконтрольні фірми, що імітували конкуренцію, а також спотворені маркетингові дослідження.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Судитимуть керівництво компанії, яке "відмило" 101 мільйон гривень на закупівлі деревини для військових. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Державі завдано збитків на понад 90 млн грн

Таким чином, у травні–вересні 2023 року Держспецзв’язку придбало 400 дронів DJI Mavic 3 та 1300 дронів Autel Evo Max 4T за цінами, що перевищували ринкові на 70–90%. Унаслідок цього державі завдано збитків на понад 90 млн грн.

Ці кошти учасники схеми вивели на рахунки підконтрольних компаній, зокрема за кордоном.

Накладено арешт на рахунки компаній за кордоном і в Україні

Завдяки своєчасним діям НАБУ та САП накладено арешт на понад 4 млн дол. США на рахунках компаній за кордоном та 17 млн грн в Україні.

Також читайте: Корупція на закупівлі дронів: Апеляція ВАКС залишила без змін запобіжний захід Гайдаю

Підозру отримали посадовці Держспецзв’язку

Двом посадовцям Держспецзв’язку та двом представникам приватних компаній повідомлено про підозру у розтраті коштів в особливо великих розмірах.

+13
У попередника все склалося добре

показати весь коментар
28.10.2025 17:12 Відповісти
+13
показати весь коментар
28.10.2025 17:22 Відповісти
+8
Виробник дрона Mavic 3 - китайська компанія DJI (Dajiang Innovation Technology Co., Ltd), яка є одним із лідерів у виробництві квадрокоптерів.
Що саме виробляла Україна, так як узьки прикручувала на китайськи авто Лого Москвич
Іншими словами ні ку я. Добавляла 200% вартості і прикручувала гвинти до дронів
показати весь коментар
28.10.2025 17:14 Відповісти
У попередника все склалося добре

показати весь коментар
28.10.2025 17:12 Відповісти
20 листопада 2023 року звільнений з посади за власним бажанням
Шах і мат.
показати весь коментар
28.10.2025 18:08 Відповісти
Виробник дрона Mavic 3 - китайська компанія DJI (Dajiang Innovation Technology Co., Ltd), яка є одним із лідерів у виробництві квадрокоптерів.
Що саме виробляла Україна, так як узьки прикручувала на китайськи авто Лого Москвич
Іншими словами ні ку я. Добавляла 200% вартості і прикручувала гвинти до дронів
показати весь коментар
28.10.2025 17:14 Відповісти
Autel теж китайська.
показати весь коментар
28.10.2025 18:28 Відповісти
ловіть фламінгів !
вони нажористі, на міліард долярів

.
показати весь коментар
28.10.2025 17:16 Відповісти
так Нью Йорк пост каже

.
показати весь коментар
28.10.2025 17:18 Відповісти
Якось по бідному - на дронах і ракетах тільки лінивий не піднявся - Міндич не дасть збрехати
показати весь коментар
28.10.2025 17:17 Відповісти
Це не новини, це повсякденність.
показати весь коментар
28.10.2025 17:17 Відповісти
Це все наклеп.Найвеличніша зегевара ясно й чітко сказала-"З корупцією у нас все чисто."
Про українську Мері Попінс я вже мовчу.
показати весь коментар
28.10.2025 17:18 Відповісти
показати весь коментар
28.10.2025 17:22 Відповісти
Фламінгоносі дорвались до годівниці! І коли вони вде відлетять у вирій?
показати весь коментар
28.10.2025 17:30 Відповісти
скоро у прямому ефірі:
- гражданин ЗЄлєнскій, ви знаєте єтого гражданіна ?
- перший раз бачу, пане суддя !
вот вам хрест! дарма що в сінагогу не хожу

.
показати весь коментар
28.10.2025 17:37 Відповісти
звичайно наклеп! ви не змусите мені повірити що тільки 90 мільйонів з 30 мільярдів!
показати весь коментар
28.10.2025 17:54 Відповісти
нагадайте, чим скінчилась історія крадівництва на дронах С.Гайдаєм та депутатом від Служок Уроду ?

С.Гайдай зараз дає інтерв'ю як поважний політолог

.
показати весь коментар
28.10.2025 17:21 Відповісти
А ще скільки не виявила!
показати весь коментар
28.10.2025 17:28 Відповісти
вважаю що 30 мільярдів мінус 90 мільйонів, тобто 29 мільярдів та 910 мільйонів плюс мінус пара мільйонів
показати весь коментар
28.10.2025 17:58 Відповісти
виявили-добре,цікаво яким чином ця історія закінчиться???вже були і яйця,і міни,одяг,дрони,....просто було шумом
показати весь коментар
28.10.2025 17:37 Відповісти
історія вже закінчена. ви думаєте ні??
показати весь коментар
28.10.2025 18:01 Відповісти
я ж і запитую...
показати весь коментар
28.10.2025 18:12 Відповісти
Аааауууууу ,знесуни ви де ???
показати весь коментар
28.10.2025 17:37 Відповісти
#а прі чьом здєсь ЗЄлєнський...
до міндича

.
показати весь коментар
28.10.2025 17:54 Відповісти
Пора повертати смертну кару, інакше діла не буде! Зелені несуни розкрадуть всю країну до чортової матері! А ми будемо стояти і дивитись?
показати весь коментар
28.10.2025 17:52 Відповісти
смертну кару ?

"Ворогам закон, а друзям все"
"два магазіни до пістолета" вже заряджаються...

чи ви сумніваєтесь для кого буде смертна кара зараз ?

.
показати весь коментар
28.10.2025 17:58 Відповісти
Свинарчууууууууук !!!!
показати весь коментар
28.10.2025 17:52 Відповісти
Почварууууук !

.
показати весь коментар
28.10.2025 17:55 Відповісти
тут інше питання-що робити з підорами-мародерами якщо вони відкупляються?
показати весь коментар
28.10.2025 18:11 Відповісти
Привіт Шабуні.
показати весь коментар
28.10.2025 18:53 Відповісти
Все закінчится пшиком і умовним терміном
показати весь коментар
28.10.2025 19:10 Відповісти
 
 