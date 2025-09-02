РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10408 посетителей онлайн
Новости Коррупция на закупках дронов
495 3

Коррупция при закупке дронов: Апелляция ВАКС оставила без изменений меру пресечения Гайдаю

Сергей Гайдай останется под стражей. Решение суда

Апелляционная палата ВАКС оставила без удовлетворения жалобу защиты бывшего председателя Мукачевской районной государственной администрации Закарпатской области Сергея Гайдая на меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 10 млн грн залога.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Решение вступает в законную силу с момента провозглашения и обжалованию не подлежит.

Прокурор не соглашался с размером залога.

"Возвращаясь к обстоятельствам следственных действий, которые происходили 2 августа по месту жительства, которое декларирует Гайдай, он обнаружен не был. Оперативным путем установлено, что Гайдай находится в городе Ужгород и проведен неотложный обыск", - рассказал он.

По словам обвинения, во время рассмотрения ходатайства о применении меры пресечения Гайдай указал, что он проживает с сожительницей Анастасией Судовцовой, которой он даже делал предложение.

После этого стало ясно, что необходимо проверять имущественное положение этого лица для определения размера залога.

"Об этом нам стало известно именно 4 августа. После того было установлено, что на указанное лицо, а также его мать, начиная с 2020 года, зарегистрировано имущества на свыше 40 млн грн. При этом совокупные доходы ее и ее матери с 1998 года не превышают 1 млн грн. Кроме того, установлено наличие имущества в Киеве на 1 млн грн на квартиру Гайда. В то же время общий доход с 1998 года указанным лицом даже не составляет 50 тыс. грн", - сказал прокурор.

Также суд исследовал разговоры Гайдая с Кузнецовым, в которых они распределяют средства для каждого в сумме более 1 млн грн. Происхождение этих средств проверяют.

"Мать Гайдая проживает на территории Италии достаточно длительное время. Указанный размер залога может побуждать человека скрываться", - отметил он.

Адвокат Андрей Щудла заявил, что его клиент не намерен скрываться от следствия.

"Подозрение вручено и мы не оспариваем законность его вручения. Но учитывая недостаточность надлежащего обоснования и недостаточность предоставления надлежащих доказательств на ее обоснование мы считаем, что к Гайдаю можно было применить меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей, которая так же может обеспечить надлежащее его поведение.

Гайдай подтвердил, что его мать проживает в Италии. По его словам, нет никаких доказательств, что он что-то у кого-то требовал.

"Что касается семьи Судовцовой. Здесь прокурор отметил, что они там что-то исследовали, надо быть немного более нравственным человеком и если исследовать, то исследовать более тщательно все. Я спас жизнь отчиму этого человека. Он прожил еще 10 лет", - сказал он.

Также Гайдай заявил, что его местонахождение ограничено Ужгородом. Он после назначения на должность главы РГА перевелся в Мукачевский ТЦК.

"Когда меня уволили, у меня снялась бронь. Мне нужно ездить в военкомат и отмечаться. Если возможно, то не только Ужгород, чтобы я мог в ТЦК и СП передвигаться", - добавил он.

Судья отметил, что УПК разрешает отлучаться с места постоянного пребывания при наличии оснований.

Известно, что Гайдай ранее вышел под залог.

Он имеет процессуальные обязанности, в частности ношение электронного браслета.

Читайте: Дело закупки дронов для Нацгвардии: Экс-глава Луганской ОГА Гайдай вышел под залог 10 млн грн

Коррупционная схема на дронах для Нацгвардии

Напомним, 2 августа 2025 года, президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад директора НАБУ Семена Кривоноса и главы САП Александра Клименко. Отмечалось, что были разоблачены на взятке один из народных депутатов Украины, также руководители районной и городской администраций, военнослужащие Национальной гвардии Украины.

Кроме того, в НАБУ сообщили, что разоблачена масштабная коррупция при закупке БпЛА и средств РЭБ по завышенным ценам, среди фигурантов - действующий нардеп.

В Центре противодействия коррупции сообщили, что среди фигурантов дела - нардеп от Слуги Народа Алексей Кузнецов.

Ранее сообщалось, что среди лиц, которых НАБУ и САП разоблачили в коррупционной схеме на закупке дронов для военных, есть Сергей Гайдай - бывший председатель Луганской ОГА, а ныне - председатель Мукачевской райгосадминистрации.

В субботу, 2 августа, на заседании правительство предложило уволить с должности председателя Мукачевской районной государственной администрации Сергея Гайдая.

В тот же день президент Владимир Зеленский уволил начальника Рубежанской городской военной администрации Луганской области Андрея Юрченко и председателя Мукачевской районной государственной администрации Сергея Гайдая.

Читайте: САП просит суд избрать экс-главе Мукачевской РГА Гайдаю арест с залогом в 30 млн гривен

Автор: 

Антикоррупционный суд (1265) Гайдай ЛОГА (724)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Так його ж падєльніки, денюжку, наварену на дронах, зібрали шапкою для суддівських??? З опу, татаров може підтвердити!
показать весь комментарий
02.09.2025 17:43 Ответить
показать весь комментарий
02.09.2025 17:47 Ответить
Аброхамія, мабуть із сотоваріщамі по збору підписів у ВРУ, уже нашкрябав і листа покаянного, аж до чесного ГПУ, щоб якось пощадили казнокрада-баригу на крові!! Бо поки їх законопроект приймуть, можуть і посадити невинного однодумця служок, для обміну на московію, до деркача+мертвечука!!!??
показать весь комментарий
02.09.2025 18:12 Ответить
 
 