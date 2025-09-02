Коррупция при закупке дронов: Апелляция ВАКС оставила без изменений меру пресечения Гайдаю

Апелляционная палата ВАКС оставила без удовлетворения жалобу защиты бывшего председателя Мукачевской районной государственной администрации Закарпатской области Сергея Гайдая на меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 10 млн грн залога.

Решение вступает в законную силу с момента провозглашения и обжалованию не подлежит.

Прокурор не соглашался с размером залога.

"Возвращаясь к обстоятельствам следственных действий, которые происходили 2 августа по месту жительства, которое декларирует Гайдай, он обнаружен не был. Оперативным путем установлено, что Гайдай находится в городе Ужгород и проведен неотложный обыск", - рассказал он.

По словам обвинения, во время рассмотрения ходатайства о применении меры пресечения Гайдай указал, что он проживает с сожительницей Анастасией Судовцовой, которой он даже делал предложение.

После этого стало ясно, что необходимо проверять имущественное положение этого лица для определения размера залога.

"Об этом нам стало известно именно 4 августа. После того было установлено, что на указанное лицо, а также его мать, начиная с 2020 года, зарегистрировано имущества на свыше 40 млн грн. При этом совокупные доходы ее и ее матери с 1998 года не превышают 1 млн грн. Кроме того, установлено наличие имущества в Киеве на 1 млн грн на квартиру Гайда. В то же время общий доход с 1998 года указанным лицом даже не составляет 50 тыс. грн", - сказал прокурор.

Также суд исследовал разговоры Гайдая с Кузнецовым, в которых они распределяют средства для каждого в сумме более 1 млн грн. Происхождение этих средств проверяют.

"Мать Гайдая проживает на территории Италии достаточно длительное время. Указанный размер залога может побуждать человека скрываться", - отметил он.

Адвокат Андрей Щудла заявил, что его клиент не намерен скрываться от следствия.

"Подозрение вручено и мы не оспариваем законность его вручения. Но учитывая недостаточность надлежащего обоснования и недостаточность предоставления надлежащих доказательств на ее обоснование мы считаем, что к Гайдаю можно было применить меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей, которая так же может обеспечить надлежащее его поведение.

Гайдай подтвердил, что его мать проживает в Италии. По его словам, нет никаких доказательств, что он что-то у кого-то требовал.

"Что касается семьи Судовцовой. Здесь прокурор отметил, что они там что-то исследовали, надо быть немного более нравственным человеком и если исследовать, то исследовать более тщательно все. Я спас жизнь отчиму этого человека. Он прожил еще 10 лет", - сказал он.

Также Гайдай заявил, что его местонахождение ограничено Ужгородом. Он после назначения на должность главы РГА перевелся в Мукачевский ТЦК.

"Когда меня уволили, у меня снялась бронь. Мне нужно ездить в военкомат и отмечаться. Если возможно, то не только Ужгород, чтобы я мог в ТЦК и СП передвигаться", - добавил он.

Судья отметил, что УПК разрешает отлучаться с места постоянного пребывания при наличии оснований.

Известно, что Гайдай ранее вышел под залог.

Он имеет процессуальные обязанности, в частности ношение электронного браслета.

Коррупционная схема на дронах для Нацгвардии

Напомним, 2 августа 2025 года, президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад директора НАБУ Семена Кривоноса и главы САП Александра Клименко. Отмечалось, что были разоблачены на взятке один из народных депутатов Украины, также руководители районной и городской администраций, военнослужащие Национальной гвардии Украины.

Кроме того, в НАБУ сообщили, что разоблачена масштабная коррупция при закупке БпЛА и средств РЭБ по завышенным ценам, среди фигурантов - действующий нардеп.

В Центре противодействия коррупции сообщили, что среди фигурантов дела - нардеп от Слуги Народа Алексей Кузнецов.

Ранее сообщалось, что среди лиц, которых НАБУ и САП разоблачили в коррупционной схеме на закупке дронов для военных, есть Сергей Гайдай - бывший председатель Луганской ОГА, а ныне - председатель Мукачевской райгосадминистрации.

В субботу, 2 августа, на заседании правительство предложило уволить с должности председателя Мукачевской районной государственной администрации Сергея Гайдая.

В тот же день президент Владимир Зеленский уволил начальника Рубежанской городской военной администрации Луганской области Андрея Юрченко и председателя Мукачевской районной государственной администрации Сергея Гайдая.

