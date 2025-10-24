РУС
The Washington Post: Третья штурмовая Билецкого, взяв в плен россиян с помощью наземного дрона, совершила технологическую революцию на поле боя. ВИДЕО

Индустрия дронов

Третья отдельная штурмовая бригада заставила российских оккупантов сдаться, применив наземный беспилотный робот с зарядом взрывчатки. Это ознаменовывает новый этап трансформации войны.

Об этом пишет издание The Washinton Post, передает Цензор.НЕТ.

В июне на Харьковском направлении украинские военные из Третьей штурмовой бригады провели операцию, во время которой управляемый дистанционно робот с 62 килограммами взрывчатки взял в плен двух россиян, которые до этого держали позицию около двух недель.

Увидев наземный дрон, россияне вышли из окопа с картонным плакатом "МЫ ХОТИМ СДАТЬСЯ".

Как отмечает The Washington Post, это был первый задокументированный случай, когда украинская армия захватила позицию и взяла пленных с помощью наземного дрона.

Третья штурмовая взяла в плен россиян с помощью НРК

Командир подразделения 3ОШБр с позывным Николай подчеркнул, что главным результатом операции стало то, что "ни один украинский пехотинец не погиб".

Журналисты пишут, что такие дроны стоят около $1500, значительно дешевле артиллерии, и становятся ключевым инструментом стратегии, внедряемой командиром Третьего корпуса Андреем Билецким - сохранение жизни бойцов и замены человека там, где риск самый высокий.

Украина превратилась в полигон будущих войн, где беспилотные технологии уже меняют правила игры - сначала в небе, а теперь и на земле, добавили авторы.

Піар на піарі і піаром поганяє...
24.10.2025 10:51 Ответить
+7
Попереду - роботизовані броньовані платформи які замінять штурмові підрозділи.
З роботами повинні воювати роботи.
24.10.2025 10:53 Ответить
+7
Клован та Ко вже накрались, хочуть звалити з наворованим "на заслужений відпочинок", типу прогали на "чесних виборах". Треба тільки щоб було будь яке перемирря, щоб провести "вибори" та ці вибори виграла "своя" людина, яка гарантує відсутність подальшого переслідування та даст час звалити в "теплі краї". Я здогадуюсь кого "призначили"...
24.10.2025 10:59 Ответить
24.10.2025 11:00 Ответить
24.10.2025 11:05 Ответить
"мі хатель сдаваться - прісилать нам робот"...
Третій Штурмовій та Білецькому особисто - Слава та Подяка за роботу!
24.10.2025 12:40 Ответить
24.10.2025 15:36 Ответить
 
 