Третья отдельная штурмовая бригада заставила российских оккупантов сдаться, применив наземный беспилотный робот с зарядом взрывчатки. Это ознаменовывает новый этап трансформации войны.

В июне на Харьковском направлении украинские военные из Третьей штурмовой бригады провели операцию, во время которой управляемый дистанционно робот с 62 килограммами взрывчатки взял в плен двух россиян, которые до этого держали позицию около двух недель.

Увидев наземный дрон, россияне вышли из окопа с картонным плакатом "МЫ ХОТИМ СДАТЬСЯ".

Как отмечает The Washington Post, это был первый задокументированный случай, когда украинская армия захватила позицию и взяла пленных с помощью наземного дрона.

Командир подразделения 3ОШБр с позывным Николай подчеркнул, что главным результатом операции стало то, что "ни один украинский пехотинец не погиб".

Журналисты пишут, что такие дроны стоят около $1500, значительно дешевле артиллерии, и становятся ключевым инструментом стратегии, внедряемой командиром Третьего корпуса Андреем Билецким - сохранение жизни бойцов и замены человека там, где риск самый высокий.

Украина превратилась в полигон будущих войн, где беспилотные технологии уже меняют правила игры - сначала в небе, а теперь и на земле, добавили авторы.

