The Washington Post: Третья штурмовая Билецкого, взяв в плен россиян с помощью наземного дрона, совершила технологическую революцию на поле боя. ВИДЕО
Третья отдельная штурмовая бригада заставила российских оккупантов сдаться, применив наземный беспилотный робот с зарядом взрывчатки. Это ознаменовывает новый этап трансформации войны.
Об этом пишет издание The Washinton Post, передает Цензор.НЕТ.
В июне на Харьковском направлении украинские военные из Третьей штурмовой бригады провели операцию, во время которой управляемый дистанционно робот с 62 килограммами взрывчатки взял в плен двух россиян, которые до этого держали позицию около двух недель.
Увидев наземный дрон, россияне вышли из окопа с картонным плакатом "МЫ ХОТИМ СДАТЬСЯ".
Как отмечает The Washington Post, это был первый задокументированный случай, когда украинская армия захватила позицию и взяла пленных с помощью наземного дрона.
Командир подразделения 3ОШБр с позывным Николай подчеркнул, что главным результатом операции стало то, что "ни один украинский пехотинец не погиб".
Журналисты пишут, что такие дроны стоят около $1500, значительно дешевле артиллерии, и становятся ключевым инструментом стратегии, внедряемой командиром Третьего корпуса Андреем Билецким - сохранение жизни бойцов и замены человека там, где риск самый высокий.
Украина превратилась в полигон будущих войн, где беспилотные технологии уже меняют правила игры - сначала в небе, а теперь и на земле, добавили авторы.
З роботами повинні воювати роботи.
Третій Штурмовій та Білецькому особисто - Слава та Подяка за роботу!