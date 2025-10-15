НРК под обстрелом эвакуировал тяжелораненого военного за 20 метров от позиций рашистов. ВИДЕО
НРК "Змий логистический" эвакуировал тяжело раненного защитника 11 отдельного штурмового батальона 59 бригады "Степные хищники". Робот забрал военного непосредственно с "нуля", находясь под интенсивным обстрелом врага, позиции которого были всего в 20 метрах.
Видео обнародовал министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает Цензор.НЕТ.
"Во время операции "ЗМИЙ" попал под плотный вражеский обстрел. НРК выдержал попадание пуль калибра 5,45, близкие разрывы 152-мм снарядов, подрыв на мине и атаку вражеского FPV-дрона - и лишь временно потерял связь. Ее удалось восстановить, и робот успешно довез раненого до точки эвакуации, где его уже ждали медики. Боец жив и сейчас проходит реабилитацию", - отметил он.
