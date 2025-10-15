НРК під обстрілом евакуював важкопораненого військового за 20 метрів від позицій рашистів. ВIДЕО

Індустрія дронів

НРК "Змій логістичний" евакуював важкопораненого захисника 11 окремого штурмового батальйону 59 бригади "Степові хижаки". Робот забрав військового безпосередньо з "нуля", перебуваючи під інтенсивним обстрілом ворога, позиції якого були лише за 20 метрів.

Відео оприлюднив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає Цензор.НЕТ.

"Під час операції "ЗМІЙ" потрапив під щільний ворожий обстріл. НРК витримав влучання куль калібру 5,45, близькі розриви 152-мм снарядів, підрив на міні та атаку ворожого FPV-дрона — і лише тимчасово втратив звʼязок. Його вдалося поновити, і робот успішно довіз пораненого до точки евакуації, де на нього вже чекали медики. Боєць живий і нині проходить реабілітацію", - зазначив він.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ