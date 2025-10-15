УКР
НРК під обстрілом евакуював важкопораненого військового за 20 метрів від позицій рашистів. ВIДЕО

НРК "Змій логістичний" евакуював важкопораненого захисника 11 окремого штурмового батальйону 59 бригади "Степові хижаки". Робот забрав військового безпосередньо з "нуля", перебуваючи під інтенсивним обстрілом ворога, позиції якого були лише за 20 метрів.

Відео оприлюднив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає Цензор.НЕТ.

"Під час операції "ЗМІЙ" потрапив під щільний ворожий обстріл. НРК витримав влучання куль калібру 5,45, близькі розриви 152-мм снарядів, підрив на міні та атаку ворожого FPV-дрона — і лише тимчасово втратив звʼязок. Його вдалося поновити, і робот успішно довіз пораненого до точки евакуації, де на нього вже чекали медики. Боєць живий і нині проходить реабілітацію", - зазначив він.

евакуація (2439) Федоров Михайло (941) НРК наземний роботизований комплекс (17)
Супер! Воїнам - здоров'я.
15.10.2025 16:06 Відповісти
15.10.2025 16:11 Відповісти
 
 