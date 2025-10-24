The Washington Post: Третя штурмова Білецького, взявши в полон росіян за допомогою наземного дрона, здійснила технологічну революцію на полі бою. ВIДЕО

Індустрія дронів

Третя окрема штурмова бригада змусила російських окупантів здатися, застосувавши наземний безпілотний робот із зарядом вибухівки. Це ознаменовує новий етап трансформації війни.

У червні на Харківському напрямку українські військові з Третьої штурмової бригади провели операцію, під час якої керований дистанційно робот із 62 кілограмами вибухівки взяв в полон двох росіян, які до цього тримали позицію близько двох тижнів.

Побачивши наземний дрон, росіяни вийшли з окопу з картонним плакатом "МИ ХОЧЕМО ЗДАТИСЯ".

Як зазначає The Washington Post, це був перший задокументований випадок, коли українська армія захопила позицію та взяла полонених за допомогою наземного дрона.

Командир підрозділу 3ОШБр із позивним Микола наголосив, що головним результатом операції стало те, що "жоден український піхотинець не загинув".

Журналісти пишуть, що такі дрони коштують близько $1500, значно дешевші за артилерію, і стають ключовим інструментом стратегії, що впроваджується командиром Третього корпусу Андрієм Білецьким - збереження життя бійців та заміни людини там, де ризик найвищий.

Україна перетворилася на полігон майбутніх воєн, де безпілотні технології вже змінюють правила гри - спершу у небі, а тепер і на землі, додали автори.

