УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7352 відвідувача онлайн
Новини Відео Індустрія дронів
7 952 10

The Washington Post: Третя штурмова Білецького, взявши в полон росіян за допомогою наземного дрона, здійснила технологічну революцію на полі бою. ВIДЕО

Індустрія дронів

Третя окрема штурмова бригада змусила російських окупантів здатися, застосувавши наземний безпілотний робот із зарядом вибухівки. Це ознаменовує новий етап трансформації війни.

Про це пише видання The Washinton Post, передає Цензор.НЕТ.

У червні на Харківському напрямку українські військові з Третьої штурмової бригади провели операцію, під час якої керований дистанційно робот із 62 кілограмами вибухівки взяв в полон двох росіян, які до цього тримали позицію близько двох тижнів.

Побачивши наземний дрон, росіяни вийшли з окопу з картонним плакатом "МИ ХОЧЕМО ЗДАТИСЯ".

Дивіться: Дрони Третього армійського корпусу знищили 12 окупантів, техніку та наземний роботизований комплекс. ВIДЕО

Як зазначає The Washington Post, це був перший задокументований випадок, коли українська армія захопила позицію та взяла полонених за допомогою наземного дрона.

Третя штурмова взяла у полон росіян за допомогою НРК

Командир підрозділу 3ОШБр із позивним Микола наголосив, що головним результатом операції стало те, що "жоден український піхотинець не загинув".

Дивіться: НРК під обстрілом евакуював важкопораненого військового за 20 метрів від позицій рашистів. ВIДЕО

Журналісти пишуть, що такі дрони коштують близько $1500, значно дешевші за артилерію, і стають ключовим інструментом стратегії, що впроваджується командиром Третього корпусу Андрієм Білецьким - збереження життя бійців та заміни людини там, де ризик найвищий.

Україна перетворилася на полігон майбутніх воєн, де безпілотні технології вже змінюють правила гри - спершу у небі, а тепер і на землі, додали автори.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Автор: 

3 Окрема штурмова бригада (504) НРК наземний роботизований комплекс (20)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+13
Піар на піарі і піаром поганяє...
показати весь коментар
24.10.2025 10:51 Відповісти
+7
Попереду - роботизовані броньовані платформи які замінять штурмові підрозділи.
З роботами повинні воювати роботи.
показати весь коментар
24.10.2025 10:53 Відповісти
+7
Клован та Ко вже накрались, хочуть звалити з наворованим "на заслужений відпочинок", типу прогали на "чесних виборах". Треба тільки щоб було будь яке перемирря, щоб провести "вибори" та ці вибори виграла "своя" людина, яка гарантує відсутність подальшого переслідування та даст час звалити в "теплі краї". Я здогадуюсь кого "призначили"...
показати весь коментар
24.10.2025 10:59 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Піар на піарі і піаром поганяє...
показати весь коментар
24.10.2025 10:51 Відповісти
100%
показати весь коментар
24.10.2025 11:00 Відповісти
Аваков гроші не жалкує, хто не в курсі у виданні The Washington Post можно замовити статтю, як і у більшості виданнь
показати весь коментар
24.10.2025 11:33 Відповісти
Попереду - роботизовані броньовані платформи які замінять штурмові підрозділи.
З роботами повинні воювати роботи.
показати весь коментар
24.10.2025 10:53 Відповісти
Клован та Ко вже накрались, хочуть звалити з наворованим "на заслужений відпочинок", типу прогали на "чесних виборах". Треба тільки щоб було будь яке перемирря, щоб провести "вибори" та ці вибори виграла "своя" людина, яка гарантує відсутність подальшого переслідування та даст час звалити в "теплі краї". Я здогадуюсь кого "призначили"...
показати весь коментар
24.10.2025 10:59 Відповісти
показати весь коментар
24.10.2025 11:05 Відповісти
"мі хатель сдаваться - прісилать нам робот"...
Третій Штурмовій та Білецькому особисто - Слава та Подяка за роботу!
показати весь коментар
24.10.2025 12:40 Відповісти
показати весь коментар
24.10.2025 15:36 Відповісти
 
 