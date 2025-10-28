Минус 35 единиц техники и 74 блиндажа оккупантов: боевая работа Нацгвардии за сутки. ВИДЕО
За минувшие сутки подразделения Национальной гвардии уничтожили 35 единиц вражеской техники:
-
4 танка
-
10 единиц бронированной техники
-
16 автомобилей
-
5 артиллерийских систем
Также уничтожено 5 РЛС, 2 склада БК и поражено 74 блиндажа противника.
На обнародованном видео показана боевая работа операторов дронов 5-й Слобожанской бригады "Скиф" НГУ на Южно-Слобожанском направлении, что на Харьковщине.
Бойцы отбили продвижение оккупантов, которые пытались проникнуть к позициям Сил обороны малыми группами для накопления сил в дальнейших штурмах.
Также сообщалось, что четверо оккупантов навечно "спрятались" в противотанковом рву после встречи с дронами НГУ "Рубеж".
година тому -українська авіорізня під Покровськом -розбомблені бази дронщиків. Вирізані очі вуха та головні корегуючи осбистго складу
відео Брнящина- шок від дронів ЗСУ