Минус 35 единиц техники и 74 блиндажа оккупантов: боевая работа Нацгвардии за сутки. ВИДЕО

За минувшие сутки подразделения Национальной гвардии уничтожили 35 единиц вражеской техники:

4 танка

10 единиц бронированной техники

16 автомобилей

5 артиллерийских систем

Также уничтожено 5 РЛС, 2 склада БК и поражено 74 блиндажа противника.

На обнародованном видео показана боевая работа операторов дронов 5-й Слобожанской бригады "Скиф" НГУ на Южно-Слобожанском направлении, что на Харьковщине.

Бойцы отбили продвижение оккупантов, которые пытались проникнуть к позициям Сил обороны малыми группами для накопления сил в дальнейших штурмах.

Также сообщалось, что четверо оккупантов навечно "спрятались" в противотанковом рву после встречи с дронами НГУ "Рубеж".

