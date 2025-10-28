РУС
Минус 35 единиц техники и 74 блиндажа оккупантов: боевая работа Нацгвардии за сутки. ВИДЕО

За минувшие сутки подразделения Национальной гвардии уничтожили 35 единиц вражеской техники:

  • 4 танка

  • 10 единиц бронированной техники

  • 16 автомобилей

  • 5 артиллерийских систем

Также уничтожено 5 РЛС, 2 склада БК и поражено 74 блиндажа противника.

На обнародованном видео показана боевая работа операторов дронов 5-й Слобожанской бригады "Скиф" НГУ на Южно-Слобожанском направлении, что на Харьковщине.

Бойцы отбили продвижение оккупантов, которые пытались проникнуть к позициям Сил обороны малыми группами для накопления сил в дальнейших штурмах.

Также сообщалось, что четверо оккупантов навечно "спрятались" в противотанковом рву после встречи с дронами НГУ "Рубеж".

армия РФ (21083) танк (2325) уничтожение (8287) Национальная гвардия (2260) дроны (5234) БМП (412) ББМ (33) Харьковская область (1788)
https://www.youtube.com/watch?v=9Px9rQoEmGE

година тому -українська авіорізня під Покровськом -розбомблені бази дронщиків. Вирізані очі вуха та головні корегуючи осбистго складу
28.10.2025 21:47 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=6xXyFw85XoM
відео Брнящина- шок від дронів ЗСУ
28.10.2025 21:51 Ответить
 
 