738 2

Мінус 35 одиниць техніки та 74 бліндажі окупантів: бойова робота Нацгвардії за добу. ВIДЕО

За минулу добу підрозділи Національної гвардії знищили 35 одиниць ворожої техніки:

  • 4 танки

  • 10 одиниць броньованої техніки

  • 16 автівок

  • 5 артилерійських систем

Також знищено 5 РЛС, 2 склади БК та уражено 74 бліндажі противника.

На оприлюдненому відео показано бойову роботу операторів дронів 5-ї Слобожанської бригади "Скіф" НГУ на Південно-Слобожанському напрямку, що на Харківщині.

Бійці відбили просування окупантів, які намагалися проникнути до позицій Сил оборони малими групами для накопичення сил у подальших штурмах.

Також повідомлялося, що четверо окупантів навічно "сховалися" у протитанковому рові після зустрічі з дронами НГУ "Рубіж".

https://www.youtube.com/watch?v=9Px9rQoEmGE

година тому -українська авіорізня під Покровськом -розбомблені бази дронщиків. Вирізані очі вуха та головні корегуючи осбистго складу
показати весь коментар
28.10.2025 21:47 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=6xXyFw85XoM
відео Брнящина- шок від дронів ЗСУ
показати весь коментар
28.10.2025 21:51 Відповісти
 
 