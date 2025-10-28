Мінус 35 одиниць техніки та 74 бліндажі окупантів: бойова робота Нацгвардії за добу. ВIДЕО
За минулу добу підрозділи Національної гвардії знищили 35 одиниць ворожої техніки:
-
4 танки
-
10 одиниць броньованої техніки
-
16 автівок
-
5 артилерійських систем
Також знищено 5 РЛС, 2 склади БК та уражено 74 бліндажі противника.
На оприлюдненому відео показано бойову роботу операторів дронів 5-ї Слобожанської бригади "Скіф" НГУ на Південно-Слобожанському напрямку, що на Харківщині.
Бійці відбили просування окупантів, які намагалися проникнути до позицій Сил оборони малими групами для накопичення сил у подальших штурмах.
Також повідомлялося, що четверо окупантів навічно "сховалися" у протитанковому рові після зустрічі з дронами НГУ "Рубіж".
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
година тому -українська авіорізня під Покровськом -розбомблені бази дронщиків. Вирізані очі вуха та головні корегуючи осбистго складу
відео Брнящина- шок від дронів ЗСУ