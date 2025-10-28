Мінус 35 одиниць техніки та 74 бліндажі окупантів: бойова робота Нацгвардії за добу. ВIДЕО

За минулу добу підрозділи Національної гвардії знищили 35 одиниць ворожої техніки:

4 танки

10 одиниць броньованої техніки

16 автівок

5 артилерійських систем

Також знищено 5 РЛС, 2 склади БК та уражено 74 бліндажі противника.

На оприлюдненому відео показано бойову роботу операторів дронів 5-ї Слобожанської бригади "Скіф" НГУ на Південно-Слобожанському напрямку, що на Харківщині.

Бійці відбили просування окупантів, які намагалися проникнути до позицій Сил оборони малими групами для накопичення сил у подальших штурмах.

Також повідомлялося, що четверо окупантів навічно "сховалися" у протитанковому рові після зустрічі з дронами НГУ "Рубіж".

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": П’ять автівок та РСЗВ "Град" окупантів знищені дронами 413-го полку "Рейд". ВIДЕО