Майже три десятки ворожих БПЛА збили за 10 днів оператори зенітних дронів підрозділу "Sky Wars" із 47-ї ОМБр "Маґура". ВIДЕО

Оператори зенітних безпілотників із підрозділу ППО "Sky Wars" 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура" за десять днів знищили майже три десятки дронів різного типу на Курському та Північно-Слобожанському напрямках.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, попри спроби російських операторів обійти зону ураження українського ППО, жодні маневри не допомагають - наші захисники тримають небо під повним контролем. Завдяки їхній роботі російська розвідка втратила значну кількість дронів, що помітно зменшило активність ворожої авіарозвідки. На своїй сторінці у соцмережах бійці 47-ї ОМБр опублікували відеозапис із фрагментами успішної бойової роботи дроноводів-зенітників.

Читайте: Зеленський: Є рішення Франції щодо нових Mirage для України, Британія – допомагатиме з ППО

"У зоні відповідальності 47 ОМБр "Маґура" пілоти рф намагаються маневрувати в повітрі своїми ударними та розвіддронами, стараються облетіти зону ураження нашим ППО - але це їм не допомагає. Підрозділ Sky Wars 47 ОМБр "Маґура" контролює небо на Курському та Північно-Слобожанському напрямку і ефективно палить російські дороговартісні дрони ще на підльоті. Завдяки роботі наших зенітників ворог вже зменшив присутність своїх розвіддронів - і нашим силам стало працювати безпечніше та ефективніше. Здобич підрозділу ППО Sky Wars за 10 днів: 13 Zala Lancet z51, 12 Zala-z16, 2 Supercam, 2 "Гербери", - пишуть бійці у коментарі до відео.

Також дивіться: The Washington Post: Третя штурмова Білецького, взявши в полон росіян за допомогою наземного дрона, здійснила технологічну революцію на полі бою. ВIДЕО

Читайте на "Цензор.НЕТ": Корупція в оборонці: НАБУ і САП викрили розкрадання 90 млн грн на дронах. ВIДЕО