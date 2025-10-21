РУС
Новый проект Украины и НАТО поможет спасать раненых во время боевых действий

Украина вместе с НАТО запустили проект, чтобы найти лучшие способы оказания медицинской помощи на передовой.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Министерство обороны Украины.

Цель инициативы NATO Innovation Challenge - помочь врачам и военным быстрее эвакуировать раненых из опасных зон.

Из-за постоянных ударов дронов и артиллерии раненых часто сложно вывезти из зоны боевых действий, поэтому сейчас ищут новые технологии и решения.

Подаваться на участие в проекте могут оборонные компании и университеты из Украины и стран НАТО. Победители смогут сотрудничать с Альянсом и получить поддержку для внедрения своих решений на практике.

Читайте: Более половины союзников по НАТО присоединились к инициативе PURL, - Рютте

К слову, ранее мы писали, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте посетит Вашингтон 21-22 октября.

Во время визита он проведет встречу с президентом США Дональдом Трампом. Встреча состоится в закрытом формате, выступления для СМИ не запланированы.

НАТО (10449) ранение (3432) эвакуация (2201)
Подаватися на участь у проєкті можуть оборонні компанії та університети з України та країн НАТО Джерело: https://censor.net/ua/n3580954
Тільки не треба до цього допускати Супрун, якщо вона захоче взяти участь у цьому проєкті.
21.10.2025 23:32 Ответить
Чого це?
22.10.2025 00:24 Ответить
Йому важко без мозку жити, от і біситься
22.10.2025 00:28 Ответить
 
 