Новый проект Украины и НАТО поможет спасать раненых во время боевых действий

Украина вместе с НАТО запустили проект, чтобы найти лучшие способы оказания медицинской помощи на передовой.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Министерство обороны Украины.

Цель инициативы NATO Innovation Challenge - помочь врачам и военным быстрее эвакуировать раненых из опасных зон.

Из-за постоянных ударов дронов и артиллерии раненых часто сложно вывезти из зоны боевых действий, поэтому сейчас ищут новые технологии и решения.

Подаваться на участие в проекте могут оборонные компании и университеты из Украины и стран НАТО. Победители смогут сотрудничать с Альянсом и получить поддержку для внедрения своих решений на практике.

Читайте: Более половины союзников по НАТО присоединились к инициативе PURL, - Рютте

К слову, ранее мы писали, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте посетит Вашингтон 21-22 октября.

Во время визита он проведет встречу с президентом США Дональдом Трампом. Встреча состоится в закрытом формате, выступления для СМИ не запланированы.

Больше читайте в нашем Telegram-канале