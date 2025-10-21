Новый проект Украины и НАТО поможет спасать раненых во время боевых действий
Украина вместе с НАТО запустили проект, чтобы найти лучшие способы оказания медицинской помощи на передовой.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Министерство обороны Украины.
Цель инициативы NATO Innovation Challenge - помочь врачам и военным быстрее эвакуировать раненых из опасных зон.
Из-за постоянных ударов дронов и артиллерии раненых часто сложно вывезти из зоны боевых действий, поэтому сейчас ищут новые технологии и решения.
Подаваться на участие в проекте могут оборонные компании и университеты из Украины и стран НАТО. Победители смогут сотрудничать с Альянсом и получить поддержку для внедрения своих решений на практике.
К слову, ранее мы писали, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте посетит Вашингтон 21-22 октября.
Во время визита он проведет встречу с президентом США Дональдом Трампом. Встреча состоится в закрытом формате, выступления для СМИ не запланированы.
Тільки не треба до цього допускати Супрун, якщо вона захоче взяти участь у цьому проєкті.