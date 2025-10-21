Новий проєкт України та НАТО допоможе рятувати поранених під час бойових дій
Україна разом з НАТО запустили проєкт, щоб знайти кращі способи надання медичної допомоги на передовій.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міністерство оборони України.
Мета ініціативи NATO Innovation Challenge - допомогти лікарям і військовим швидше евакуйовувати поранених з небезпечних зон.
Через постійні удари дронів та артилерії поранених часто складно вивезти із зони бойових дій, тому наразі шукають нові технології та рішення.
Подаватися на участь у проєкті можуть оборонні компанії та університети з України та країн НАТО. Переможці зможуть співпрацювати з Альянсом та отримати підтримку для впровадження своїх рішень на практиці.
До слова, раніше ми писали, що генеральний секретар НАТО Марк Рютте відвідає Вашингтон 21–22 жовтня.
Під час візиту він проведе зустріч із президентом США Дональдом Трампом. Зустріч відбудеться у закритому форматі, виступи для ЗМІ не заплановані.
Тільки не треба до цього допускати Супрун, якщо вона захоче взяти участь у цьому проєкті.