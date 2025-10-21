Новий проєкт України та НАТО допоможе рятувати поранених під час бойових дій

Україна разом з НАТО запустили проєкт, щоб знайти кращі способи надання медичної допомоги на передовій.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міністерство оборони України.

Мета ініціативи NATO Innovation Challenge - допомогти лікарям і військовим швидше евакуйовувати поранених з небезпечних зон.

Через постійні удари дронів та артилерії поранених часто складно вивезти із зони бойових дій, тому наразі шукають нові технології та рішення.

Подаватися на участь у проєкті можуть оборонні компанії та університети з України та країн НАТО. Переможці зможуть співпрацювати з Альянсом та отримати підтримку для впровадження своїх рішень на практиці.

Читайте: Понад половина союзників по НАТО долучилася до ініціативи PURL, - Рютте

До слова, раніше ми писали, що генеральний секретар НАТО Марк Рютте відвідає Вашингтон 21–22 жовтня.

Під час візиту він проведе зустріч із президентом США Дональдом Трампом. Зустріч відбудеться у закритому форматі, виступи для ЗМІ не заплановані.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі