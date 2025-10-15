Понад половина союзників по НАТО долучилася до ініціативи PURL, - Рютте

Понад половина країн-членів НАТО долучилася до ініціативи PURL, в рамках якої європейські країни передають американську зброю НАТО для України.

Про це заявив генсек Альянсу Марк Рютте, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Продовжуючи забезпечувати власну оборону, ми продовжуємо підтримувати Україну. Їхня безпека пов’язана з нашою. Це не просто слова, це відображається в підтримці, яку ми надаємо Україні. Завдяки фінансуванню від країн Альянсу ми постачаємо Україні критично важливе американське обладнання через Список пріоритетних потреб України, або PURL. Це забезпечує Україну американською зброєю, яка їй дійсно потрібна для захисту свого народу та утримання лінії фронту. Ми почали – ми почали навіть потужно, коли шість країн-членів профінансували перші пакети PURL. А сьогодні ми чули від одного союзника за іншим про нові внески. Більше половини країн-членів НАТО вже підписали угоду, забезпечивши цей важливий потік підтримки для України", - зазначив він.

Рютте наголосив на важливості продовження підтримки України.

"Ми всі підтримуємо зусилля, очолювані Сполученими Штатами, спрямовані на припинення війни проти України та забезпечення справедливого та тривалого миру. Але день за днем, ніч за ніччю Росія продовжує завдавати ударів по Україні, атакуючи її населення та цивільну інфраструктуру, включаючи енергетичні мережі, з наближенням зими, залишаючи людей без тепла, світла та води. Наша підтримка України є надзвичайно важливою, і вона продовжуватиметься невпинно", - додав очільник Альянсу.

