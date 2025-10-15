УКР
Новини Наступ Росії на країни НАТО Рютте про заяви Путіна
Не варто сприймати Росію надто серйозно, - Рютте

Генсек НАТО Марк Рютте

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте применшив військову силу Росії, закликавши союзників Альянсу не перебільшувати можливості та наміри Москви.

Про це він сказав на пресконференції після завершення зустрічі міністрів оборони країн Альянсу в Брюсселі, його цитує Clash Report, передає Цензор.НЕТ.

"Не варто сприймати росіян надто серйозно", - попередив генсек НАТО, зазначивши, що союзники не повинні "перебільшувати можливості Росії".

"Ми знаємо, що їхні пілоти винищувачів славляться тим, що не вміють керувати цими літаками, а їхні капітани не знають, як опускати якір –– зважаючи на все те, що вони залишають на дні моря", - заявив Рютте.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": НАТО має всі засоби, щоб захистити свій повітряний простір, - Рютте

Водночас він висловив похвалу військовій та економічній могутності НАТО.

Проте Рютте визнав недавні вторгнення дронів поблизу кордонів Альянсу "безрозсудними й неприйнятними", пояснивши, що блок повинен бути готовий, якщо Москва вирішить вжити проти нього заходів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Генсек НАТО попередив Росію: напад на Альянс стане фатальною помилкою

+9
Дебіл. росія вже майже 4 роки активно (хоч і не надто вдало) воює. В ******** війні, не проти бородачів з минулого тисячоліття. З ********* технологіями (де не вундервафля за мільярд євро і в кількості 1 шт, а дрони, реб і тд). А от чи вміє НАТО в ******* війну, особливо європейські війська?
15.10.2025 16:19 Відповісти
+8
геть у сосну їпанувся?
15.10.2025 16:14 Відповісти
+8
Це він так русню тролить? Ну смішно, звісно. Але поки їм на голову бомби та ракети не полетять.
15.10.2025 16:16 Відповісти
Можна росходитись?
15.10.2025 16:14 Відповісти
А що, Україна серйозно сприймала ворога росію? Якщо так, то чому замість укриттів будували дороги, в замість ракет стелили асфальт?
15.10.2025 16:49 Відповісти
Так Захід вже ж побачив хто така рашка - на чужих помилках вчаться - нє?
15.10.2025 17:26 Відповісти
15.10.2025 16:14 Відповісти
серйозно, дебіл?

15.10.2025 16:14 Відповісти
Европа всю жизнь воевала, у них таких могил по больше поверь
15.10.2025 16:16 Відповісти
за останні 10 років?
15.10.2025 16:19 Відповісти
А чем могилы отличаются от 10 лет назад от 3000 лет назад ?
15.10.2025 16:23 Відповісти
досвідом живих вбивць, які поклали людей у ці могили
15.10.2025 16:24 Відповісти
Типа воины которые погиб больше 10лет назад, не так важны и не так обидно за них чем которые погибли сейчас ? Это по твоим словам !!!
15.10.2025 16:32 Відповісти
живий досвідчений кацап-ворог-вбивця із наявними засобами бойового ураження (як тактичнми, так і стартегічними) становить явно більшу загрозу для наших ще живих людей, ніж пам'ять за померлих та здохлі 3000 років тому вороги
ти усе зрозумів, не перекручуй
15.10.2025 16:35 Відповісти
Тим, що то могили пасіонарних європейців минулих поколінь. Нинішні ніжні ЛГБТ-європейці з рожевим волоссям ні за яку ідею чи державу у ті могили ложитись не підуть.
Вони скоріше проголосують за ті сили, які пропагують за те щоб домовитись з Путіним.
15.10.2025 16:45 Відповісти
Max Shela - клінічний дебіл ...реагувати не варто
15.10.2025 16:25 Відповісти
а Україна не Європа, гниль зельона ?

8-10 млн українців загинуло тільки в роки 2 світової, падаль ти з ботоферми
15.10.2025 16:24 Відповісти
Ты пугаешь Европу могилами , когда у них таких могил в 10раз больше и еще их дебилами называешь, потом еще на меня кидаешься, у тебя что то с личностью или с принятием реальности
15.10.2025 16:27 Відповісти
15.10.2025 16:16 Відповісти
більше схоже на троллінг ЗСУ, у яких бойового практичного досвіду, знань та вмінь ефективно вести ******* повномасштабну війну проти значно більш переважаючого як за чисельнстю, так і за номенклатурою озброєнь, ворога значно більше, ніж у всіх разом узятих військ НАТО
15.10.2025 16:39 Відповісти
То що, у травні на шашлики?
15.10.2025 16:17 Відповісти
воїн може сказати таке після сутички з ворогом
показати весь коментар
15.10.2025 16:18 Відповісти
Дебіл. росія вже майже 4 роки активно (хоч і не надто вдало) воює. В ******** війні, не проти бородачів з минулого тисячоліття. З ********* технологіями (де не вундервафля за мільярд євро і в кількості 1 шт, а дрони, реб і тд). А от чи вміє НАТО в ******* війну, особливо європейські війська?
15.10.2025 16:19 Відповісти
проти України ********* воює понад 11 років
15.10.2025 16:20 Відповісти
Так, але з 22 року інтенсивність, технології і зусилля змінились докорінно. Достатньо просто подивитись, як з 22 року прогресували засоби ураження і оборони від них, до цього такого стрімкого розвитку і близько не було.
15.10.2025 16:23 Відповісти
ворог за увесь цей час набув практичного бойового досвіду, знань та вмінь в увмовах ********, у т.ч. гібридної, війни
з лютого 22-го масштабовано твд, кількість та номенклатуру засобів бойового ураження, водночас цілі та наміри у ворога незмінні - тотальне знищення Європейської країни та її населення
15.10.2025 16:28 Відповісти
Цілі та наміри - так. В плані підготовки за останні роки сосія і Україна виросли сильно більшими темпами і ростуть щодня, поки Рютте годує оточуючих казками. До цього було ще уявлення про механізовані штурми, танкові прориви, тактики як в Грузії в 2008. Але обломались в 2022.
15.10.2025 16:33 Відповісти
Ідіот
15.10.2025 16:19 Відповісти
"Добре, що проти росії воюємо не ми" - усміхнувшись, подумав про себе Рютте.
15.10.2025 16:23 Відповісти
НАТА рютте - чпокають її у всі щілинки
15.10.2025 16:38 Відповісти
Чогось мені здається, що пан Рютте отримав "пропозицію, від якої неможливо відмовитися"...
Щось на кшталт "члєна"... наглядової ради "грязьпрому"...
15.10.2025 16:39 Відповісти
Так ви визначились би, чи то війна в 2028, чи "не серйозно". Зважаючи на поведінку цього євро-зоопарку, розумієш чому їх вже ніхто в світі не сприймає серйозно.
15.10.2025 16:43 Відповісти
Так, і «чмобіки» - ми це вже проходили. Ви літаки не готові збивати, з якої «маленької сили» ви тролите?
15.10.2025 16:44 Відповісти
Мабуть Рютте покусав Трамп. Він другий день несе маячню і бред, після візиту у Вашингтон.
15.10.2025 16:47 Відповісти
Читайте саму статтю, а не тільки заголовок. По заголовку Рютте виходить дебіл. Але це не так, це просто місцеві "майстри заголовків".
15.10.2025 16:51 Відповісти
Чому ж тоді ви куколди боїтесь збивати навіть на своїй території і ковтаєте всі вихідки кацапні?)
15.10.2025 17:11 Відповісти
 
 