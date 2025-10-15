Не варто сприймати Росію надто серйозно, - Рютте

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте применшив військову силу Росії, закликавши союзників Альянсу не перебільшувати можливості та наміри Москви.

Про це він сказав на пресконференції після завершення зустрічі міністрів оборони країн Альянсу в Брюсселі, його цитує Clash Report, передає Цензор.НЕТ.

"Не варто сприймати росіян надто серйозно", - попередив генсек НАТО, зазначивши, що союзники не повинні "перебільшувати можливості Росії".

"Ми знаємо, що їхні пілоти винищувачів славляться тим, що не вміють керувати цими літаками, а їхні капітани не знають, як опускати якір –– зважаючи на все те, що вони залишають на дні моря", - заявив Рютте.

Водночас він висловив похвалу військовій та економічній могутності НАТО.

Проте Рютте визнав недавні вторгнення дронів поблизу кордонів Альянсу "безрозсудними й неприйнятними", пояснивши, що блок повинен бути готовий, якщо Москва вирішить вжити проти нього заходів.

