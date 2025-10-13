Генсек НАТО попередив Росію: напад на Альянс стане фатальною помилкою
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що відкрита війна між Росією та Альянсом можлива лише в тому випадку, якщо Кремль наважиться на напад.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, очільник НАТО попередив, що такий конфлікт буде зовсім не схожим на війну, яку Росія веде проти України.
Рютте наголосив, що можливе протистояння з Альянсом матиме зовсім інший масштаб і наслідки. Він висловив сподівання, що цього не станеться, адже наслідки для Москви будуть катастрофічними.
"Якщо Росія буде настільки дурна, щоб напасти на НАТО - це буде зовсім інша війна", - коротко зауважив генсек.
Він також додав, що не може розкривати деталей можливої відповіді Альянсу, аби "не дати ворогу інформаційної переваги".
Нагадаємо, 10 жовтня Естонія тимчасово перекрила частину дороги біля державного кордону з РФ після того, як у прикордонній зоні помітили групу російських військових без розпізнавальних знаків.
Тим часом посол США в НАТО Метью Вітакер заявив, що ослаблена Росія намагається переконати весь світ, що вона є "ведмедем". З цього випливає найбільша загроза для країн НАТО, що "некомпетентна" Росія вчинить "якусь дурість".
та треба відтягувати отой кінець імпотентної нати!
у крємлєчмолі нема іншого виходу!!!
от, просто нема!!!
десь у лютому, числа 24.
чекайте.
пропоную парі на кругленьку сумму при вельмиповажних членах клубу !!???
Як пропозиція?
Якщо боїтеся нічого так і скажіть, засуджувати і глузувати не буду
Ну тоді хай чекають на зелених чоловічків на танках без розпізнавальних знаків, бо то теж не буде напад.
Тож шлях чекістів приречений, питання часу..
І, до речі, у вас там стільки кацапських кротів(і це не враховуючи сотень шпигунів!), що вони ВЖЕ давно знають ваші і плани, і можливості. Вам просто тупо поперло, що отой уйоПок кремлівський вирішив спочатку напасти на Україну, об яку він так спіткнувся, що аж гепнувся. Уявіть тільки, як би кацапи в 22-му не полізли до нас, а дочекались виборів в Штатак і завітали б до Балтійців - жопа була б за 2-3 тижні. І НІЧОГО б ви не змогли б зробити. А потім би довго і нудно перетирали в ООНах та всяких ОБСЄ, що там каци порушили і тільки б і чули від вас "ню-ню, ми дуже занепокоєні".
На ваше величезне щастя і наше НЕщастя все трапилось так, як трапилось.
До речі, як би ж пуцло було розумніше, то хрипатий виродок начолі України в таком б разі НІЧОГО б не робив і навіть кулуарно заключив би якийсь мирний пакт, на кшталт "Мюнхенського 1938р.".
І тоді б ви точно розвалились би, бо орбанята такого тільки і чекають.
"НАТО не готове до війни з кацапнею"
А Украина была готова? По сравнению с нами, там хоть есть чем воевать, а европейское население после явного нападения, агрессии, как и украинцы, да частью уедут, но так же частью пойдут в военкоматы, особенно резервисты. Вполне возможно на первых порах, из-за внезапности как у нас, и имея реальный опыт ведения войны, оркам удастся достигнуть некоторых результатов и нанести парочку болезненных поражений тем кто будет их первыми встречать, но после, когда силы НАТО отмобилизуются и сорганизуются, это будет почти односторонне избиение... если только не вмешается Китай.
Війна йде вже 12й рік,і раша змогла окупувати тільки те,що їй подарували президенти-зрадники України (ян.- Крим +ордло;зє. - 40% території на півночі і півдні).
Прийняти поразку від України вони не можуть(бо вЯлічАЄ!),залишається лише напасти на країну НАТО,і офіційно визнати поразку від Заходу,тільки не від України!