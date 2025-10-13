Генсек НАТО попередив Росію: напад на Альянс стане фатальною помилкою

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що відкрита війна між Росією та Альянсом можлива лише в тому випадку, якщо Кремль наважиться на напад.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, очільник НАТО попередив, що такий конфлікт буде зовсім не схожим на війну, яку Росія веде проти України.

Рютте наголосив, що можливе протистояння з Альянсом матиме зовсім інший масштаб і наслідки. Він висловив сподівання, що цього не станеться, адже наслідки для Москви будуть катастрофічними.

"Якщо Росія буде настільки дурна, щоб напасти на НАТО - це буде зовсім інша війна", - коротко зауважив генсек.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ядерні навчання НАТО Steadfast Noon 2025 розпочалися у Нідерландах

Він також додав, що не може розкривати деталей можливої відповіді Альянсу, аби "не дати ворогу інформаційної переваги".

Нагадаємо, 10 жовтня Естонія тимчасово перекрила частину дороги біля державного кордону з РФ після того, як у прикордонній зоні помітили групу російських військових без розпізнавальних знаків.

Тим часом посол США в НАТО Метью Вітакер заявив, що ослаблена Росія намагається переконати весь світ, що вона є "ведмедем". З цього випливає найбільша загроза для країн НАТО, що "некомпетентна" Росія вчинить "якусь дурість".

Більше читайте у нашому Telegram-каналі