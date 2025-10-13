РФ небезпечна своєю некомпетентністю. НАТО чекає, що вона "зробить якусь дурість", - Вітакер

Посол США в НАТО Метью Вітакер заявив, що ослаблена Росія намагається переконати весь світ, що вона є "ведмедем". Із цього випливає найбільша загроза для країн НАТО, що "некомпетентна" Росія вчинить "якусь дурість".

За словами посла, росіяни готові жертвувати сотнями та мільйонами солдатів, водночас не отримуючи жодної стратегічної вигоди.

"Ми готуємося не тому, що Росія – величезна економіка з потужними збройними силами... Росія така небезпечна, тому що вона безтурботна і некомпетентна, і нам залишається тільки сподіватися, що вона зробить якусь дурість. Здебільшого, щоб показати світу, що вважає себе ведмедем", - сказав Вітакер.

Топдипломат вважає, що Росія ослаблена, але при цьому намагається переконати всіх, що вона "ведмідь". І це створює найбільшу загрозу її "дурних і некомпетентних дій". І саме до дурниць союзники й мають бути готові, додає Вітакер.

"Росія щодня намагається переконати світ, що вона дійсно ведмідь. І, як влучно зауважив Марк Рютте, ведмедям не потрібно переконувати себе в тому, що вони ведмеді. Вони просто ведмеді", – резюмував він.

