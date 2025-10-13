РУС
Новости Наступление россии на страні НАТО
РФ опасна своей некомпетентностью. НАТО ждет, что она "сделает какую-нибудь глупость", - Уитакер

Посол США в НАТО Мэтью Уитакер

Посол США в НАТО Мэтью Уитакер заявил, что ослабленная Россия пытается убедить весь мир, что она является "медведем". Из этого следует самая большая угроза для стран НАТО, что "некомпетентная" Россия совершит "какую-то глупость".

Об этом пишет LRT, передает Цензор.НЕТ.

По словам посла, россияне готовы жертвовать сотнями и миллионами солдат, при этом не получая никакой стратегической выгоды.

"Мы готовимся не потому, что Россия - огромная экономика с мощными вооруженными силами... Россия так опасна, потому что она беспечна и некомпетентна, и нам остается только надеяться, что она не сделает какую-то глупость. По большей части, чтобы показать миру, что считает себя медведем", - сказал Уитакер.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Путин еще не готов к мирным переговорам, - посол США при НАТО Уитакер

Топ-дипломат считает, что Россия ослаблена, но при этом пытается убедить всех, что она "медведь". И это создает наибольшую угрозу ее "глупых и некомпетентных действий". И именно к глупостям союзники и должны быть готовы, добавляет Уитакер.

"Россия ежедневно пытается убедить мир, что она действительно медведь. И, как метко заметил Марк Рютте, медведям не нужно убеждать себя в том, что они медведи. Они просто медведи", - резюмировал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия может вступить в конфликт с НАТО до 2029 года, - немецкая разведка

Главный принцип Кремля- на всякую вражескую хитрость мы ответим непредсказуемой глупостью.
13.10.2025 19:26 Ответить
Так це фундамент існування московії з мосенту її виникнення 400 років тому!
Вважаю буде правильно це хворе створіння пристрелити всім світом по перше позбавити дурних і вбогих мук а по друге врятувати нормальний світ і людей від помилки сатани
13.10.2025 19:33 Ответить
Шакали вони, а не ведмеді!
13.10.2025 19:41 Ответить
НАТО чекає, що вона "зробить якусь дурість", - Вітакер не виключено, що дочекаєтесь....Для чого куйло буде обманювати сподівання натівських "ждунів його дурості" ???
13.10.2025 19:45 Ответить
Штатам і без того Трампа забагато.
13.10.2025 20:21 Ответить
Так може не чекати поки вони щось утнуть, а взяти цю гадину і додавити.
13.10.2025 20:28 Ответить
 
 